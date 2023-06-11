Телеведущий карабкался по склону с шиповником, чтобы успеть на стадион к финалу ЛЧ. Ему и фанатам пришлось спуститься по стене и перепрыгнуть открытую канализацию
Болельщики добирались на финал Лиги чемпионов пешком из-за пробок в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что у болельщиков «Манчестер Сити» возникли проблемы при передвижении по Стамбулу на автобусах из-за пробок в городе. Болельщики «Интера», которым УЕФА рекомендовал передвигаться на метро, заполнили сектора за полтора часа до начала матча.
«Нам пришлось оставить наш микроавтобус и карабкаться по крутому склону, заросшему шиповником, чтобы успеть к началу.
Прежде чем мы добрались туда, нам пришлось спуститься по каменной стене и перепрыгнуть через открытую канализацию!» – сказал ирландский телеведущий Джер Гилрой, добиравшийся до стадиона с трудностями, о чем рассказывали многие фанаты «Манчестер Сити».
«Давайте проведем финал ЛЧ на окраине города с отвратительным трафиком, а фанатов оставим без туалетов перед проходом на места. Классика от УЕФА». Журналист об организации
вы в Стамбуле были хоть раз?
громадный город, где и в обычный день так себе история на дорогах
Вот где брать нормальные прогнозы???
Рейтинге букмекеров и ставка ТВ, либо продажные шляпы и работают на буков, либо дают прогнозы на отьеб....
Тупые приложения где любой может выдать свое умозаключение, это в обще зашквар! Хотел хоть сегодня не покупать прогноз, сам проанализировать и поставить,
а фиг там! Инфы по желаемым играм НОЛЬ! Короче рот я шатал, придется покупать и сегодня.
Где я покупаю? Сразу отвечаю чтобы мне не надоедали вопросами.
Ссылку не дам, иначе админ забанит. Сайт известный по этому в Яндексе вбиваем Кинг бол ру и переходим по первой ссылке.
куда и зачем они поперлись на микроавтобусе? стамбульские пробки общеизвестны, это вообще не новость
тоже мне непримиримые соперники 😬