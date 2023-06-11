Телеведущий карабкался по склону с шиповником, чтобы успеть на стадион к финалу ЛЧ. Ему и фанатам пришлось спуститься по стене и перепрыгнуть открытую канализацию

Болельщики добирались на финал Лиги чемпионов пешком из-за пробок в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что у болельщиков «Манчестер Сити» возникли проблемы при передвижении по Стамбулу на автобусах из-за пробок в городе. Болельщики « », которым УЕФА рекомендовал передвигаться на метро, заполнили сектора за полтора часа до начала матча.

«Нам пришлось оставить наш микроавтобус и карабкаться по крутому склону, заросшему шиповником, чтобы успеть к началу.

Прежде чем мы добрались туда, нам пришлось спуститься по каменной стене и перепрыгнуть через открытую канализацию!» – сказал ирландский телеведущий Джер Гилрой, добиравшийся до стадиона с трудностями, о чем рассказывали многие фанаты « ».

«Давайте проведем финал ЛЧ на окраине города с отвратительным трафиком, а фанатов оставим без туалетов перед проходом на места. Классика от УЕФА». Журналист об организации