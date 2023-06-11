Телеведущий карабкался по склону с шиповником, чтобы успеть на стадион к финалу ЛЧ. Ему и фанатам пришлось спуститься по стене и перепрыгнуть открытую канализацию

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Олимпийский стадион Ататюрка Футбол

Болельщики добирались на финал Лиги чемпионов пешком из-за пробок в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что у болельщиков «Манчестер Сити» возникли проблемы при передвижении по Стамбулу на автобусах из-за пробок в городе. Болельщики «Интера», которым УЕФА рекомендовал передвигаться на метро, заполнили сектора за полтора часа до начала матча.

«Нам пришлось оставить наш микроавтобус и карабкаться по крутому склону, заросшему шиповником, чтобы успеть к началу.

Прежде чем мы добрались туда, нам пришлось спуститься по каменной стене и перепрыгнуть через открытую канализацию!» – сказал ирландский телеведущий Джер Гилрой, добиравшийся до стадиона с трудностями, о чем рассказывали многие фанаты «Манчестер Сити».

«Давайте проведем финал ЛЧ на окраине города с отвратительным трафиком, а фанатов оставим без туалетов перед проходом на места. Классика от УЕФА». Журналист об организации

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30 комментариев

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Роберт Дауни-средний
дальше то что окажется? Фанаты и журналисты проходили всё испытания Форт Боярда, чтобы добраться до стадиона?
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Кокич
Это Стамбул, детка. Нашего Гену Козодоева там вообще из ведра помоями облили.
+22
-1
+21
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сервисник
Как, по рассказам моих родителей, они ходили в школу (с)
+9
-1
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Фут.Боль
Это ол инклюзив,все включено, экскурсия по Стамбулу в том числе.
+7
0
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Peter Parker
Ну вот, еще и веселые старты бонусом к финалу Лч, а вы еще жалуетесь на УЕФА.
+6
-1
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Beloded2007
"Некоторым болельщикам пришлось разгадать загадки Сфинкса, чтобы попасть на финал ЛЧ", - сообщает The Sun.
+6
-1
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Максим Черкашин
Ответ Роберт Дауни-средний
дальше то что окажется? Фанаты и журналисты проходили всё испытания Форт Боярда, чтобы добраться до стадиона?
Эрдоган будет паспарту.:))))
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Не уверен!!
А фото и видео есть вообще? Или мы живём в 21 веке и никто в день финала не смог заснять как к стадиону люди идут через открытую канализацию или как люди ссут из автобуса, который едет на матч?)) это при том сколько журналистов было в это время в городе и при то, что один журналист аж слушыл эти истории и не смог найти то о чем говорят?)) это серьёзно?))
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Under
Ответ Goldstream
Организация на уровне, что сказать.
при чём тут организация?
вы в Стамбуле были хоть раз?
громадный город, где и в обычный день так себе история на дорогах
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_FoX-
Ответ Роберт Дауни-средний
дальше то что окажется? Фанаты и журналисты проходили всё испытания Форт Боярда, чтобы добраться до стадиона?
Ага) а чтобы получить ключ от сектора надо было достать его из банки полной пауков)
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Hitgoe Himgob
Ответ Роберт Дауни-средний
дальше то что окажется? Фанаты и журналисты проходили всё испытания Форт Боярда, чтобы добраться до стадиона?
Чего не сделаешь ради очередного ключа для команды
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masercew
Господи зачем я прочитал этот бред, очередной раз убеждаюсь что на этих шляпных сайтах полезной инфы не найти.
Вот где брать нормальные прогнозы???
Рейтинге букмекеров и ставка ТВ, либо продажные шляпы и работают на буков, либо дают прогнозы на отьеб....
Тупые приложения где любой может выдать свое умозаключение, это в обще зашквар! Хотел хоть сегодня не покупать прогноз, сам проанализировать и поставить,
а фиг там! Инфы по желаемым играм НОЛЬ! Короче рот я шатал, придется покупать и сегодня.
Где я покупаю? Сразу отвечаю чтобы мне не надоедали вопросами.
Ссылку не дам, иначе админ забанит. Сайт известный по этому в Яндексе вбиваем Кинг бол ру и переходим по первой ссылке.
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Vadim Medvedev
тем выход из метро чуть ли не в чашу стадиона
куда и зачем они поперлись на микроавтобусе? стамбульские пробки общеизвестны, это вообще не новость
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Spaten
Инглиш туристо облика морале
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tusiel
у меня так родители каждый день в школу добирались
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evil_bear
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даже несмотря на то, что фанатам интера УЕФА рекомендовал добираться до стадиона на метро, а болельщикам мс на шатлах нужно было включить мозг, в Стамбуле с наземным транспортом все очень плохо, можно встрять надолго 😬
тоже мне непримиримые соперники 😬
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Дрю2
лигу будем смотреть, когда будем в ней играть, идите в опу))))
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КристинаИнстаграммовна
Пфф, а вы думали все будет так просто?! Привыкайте
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Lux_Vid Александров
Ответ ВладимирНеПутин
В этой роли Зеленский и Путин
Зеленский этот тот который ключи носит, мелкий такой
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Вазген, друг Мхитаряна.
Стамбул вроде европейский город, а возле арыков воняет канализацией, а на тротуарах постоянно какие-то препятствия которых нужно обходить чтобы не споткнуться
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Амин Чич
Ответ Кокич
Это Стамбул, детка. Нашего Гену Козодоева там вообще из ведра помоями облили.
Вообще он был Козладоев по мнению Семена
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