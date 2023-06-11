Жена Малкина о фанатах «Сити»: «Прохладный сектор, собравшийся за просмотром посредственной игры сезона. Гвардиола обращался к аудитории, но остался непонятым»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Евгений Малкин Лига чемпионов УЕФА Анна Кастерова Хоккей

Анна Кастерова поделилась эмоциями от игры в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0.

«Я болела за Италию и за фанатов «Интера». Все эти метровые флаги не опускались ни на секунду. Это была не тяжесть, это была поэзия.

Рев синего сектора сопровождал стадион весь матч, менялась только тональность – от громогласных приступов до синхронных танцев под барабаны. Не раздражало.

Прохладный сектор напротив, как наглядная обструкция, собравшаяся перед экранами своих телевизоров за просмотром посредственной игры сезона, а не на стотысячном стадионе, транслирующим финал.

Болельщики «Ман Сити» аристократично и молчаливо водили глазами по траектории мяча, скупо аплодируя единственному голу Родри.

Эмоциональный Гвардиола не раз обращался к аудитории за необходимой поддержкой, взмахивая руками то вверх то вниз, но остался непонятым», – написала Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Хоккеисты на финале ЛЧ: Овечкин, Малкин, Капризов и звезды КХЛ прилетели в Стамбул, Орлов смотрел в баре

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stason79
мастер эпистолярного жанра...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Ник
Поздравляю, вы открыли нового экспертного персонажа: "жена Малкина"
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Шото Косторкину понесло за последние дни.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сидоров
Ответ OldRedWhite
Англосаксы ! Что она хотела ? Вон у Вест Хэма тоже абсолютно равнодушные болельщики
Даааа, равнодушные болельщики - это именно про "молотков". А эти болельщики сейчас с Вами в одной комнате?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Дмитрий Сидоров
Даааа, равнодушные болельщики - это именно про "молотков". А эти болельщики сейчас с Вами в одной комнате?
+/ Наконец то вменяемый человек оценил мой сарказм !
)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Вам, касторовым не понять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Жена Малкина? А как Анна Кастерова она большинству неизвестна?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
накидывет на пустом месте эта велущая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий