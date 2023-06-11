Жена Малкина о фанатах «Сити»: «Прохладный сектор, собравшийся за просмотром посредственной игры сезона. Гвардиола обращался к аудитории, но остался непонятым»
Анна Кастерова поделилась эмоциями от игры в финале Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0.
«Я болела за Италию и за фанатов «Интера». Все эти метровые флаги не опускались ни на секунду. Это была не тяжесть, это была поэзия.
Рев синего сектора сопровождал стадион весь матч, менялась только тональность – от громогласных приступов до синхронных танцев под барабаны. Не раздражало.
Прохладный сектор напротив, как наглядная обструкция, собравшаяся перед экранами своих телевизоров за просмотром посредственной игры сезона, а не на стотысячном стадионе, транслирующим финал.
Болельщики «Ман Сити» аристократично и молчаливо водили глазами по траектории мяча, скупо аплодируя единственному голу Родри.
Эмоциональный Гвардиола не раз обращался к аудитории за необходимой поддержкой, взмахивая руками то вверх то вниз, но остался непонятым», – написала Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.
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