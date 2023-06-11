Фанат «Сити» о финале ЛЧ: «Мы ждали автобус на жаре 45 минут, а потом у нас забрали воду. Кого-то вырвало по дороге, другие мочились из окон и щелей»

Журналист, болеющий за «Манчестер Сити», пожаловался на организацию финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики « » перед матчем на Олимпийском стадионе Ататюрка жаловались на плохую работу транспорта в Турции.

По информации The Independent, проблемы связаны с тем, что УЕФА рекомендовал болельщикам « » передвигаться по Стамбулу на метро, а болельщикам «Манчестер Сити» – на шаттлах.

«К четырем часам дня уже на автобусы была огромная очередь, и вообще не было никаких удобств, о которых нам говорили.

Мы принесли воду и приготовились к тому, что там не будет туалета. Но мы простояли на жаре 45 минут, а когда в конце концов сели в автобусы, полиция и стюарды отобрали у нас воду, потому что на стадион ничего нельзя было проносить.

Наш автобус ехал два часа, но другие ехали по три, и все это время не было ни воды, ни туалетов. Одного парня стошнило в автобусе из-за жары, и все это потом растеклось по полу.

Другим так нужно было в туалет, что они мочились из окон и щелей. Нам рассказали про другой автобус, где кто-то потребовал от водителя остановиться», – рассказал Ник Стэйплтон, журналист и владелец абонемента на домашние матчи «Сити».

«30 тысяч фанатов «Сити» в час ночи увидели, что автобусов у стадиона нет. До Стамбула – 6 часов пешком. УЕФА бесполезен». Журналист об организации финала ЛЧ