Фанат «Сити» о финале ЛЧ: «Мы ждали автобус на жаре 45 минут, а потом у нас забрали воду. Кого-то вырвало по дороге, другие мочились из окон и щелей»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Олимпийский стадион Ататюрка Футбол

Журналист, болеющий за «Манчестер Сити», пожаловался на организацию финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Манчестер Сити» перед матчем на Олимпийском стадионе Ататюрка жаловались на плохую работу транспорта в Турции.

По информации The Independent, проблемы связаны с тем, что УЕФА рекомендовал болельщикам «Интера» передвигаться по Стамбулу на метро, а болельщикам «Манчестер Сити» – на шаттлах.

«К четырем часам дня уже на автобусы была огромная очередь, и вообще не было никаких удобств, о которых нам говорили.

Мы принесли воду и приготовились к тому, что там не будет туалета. Но мы простояли на жаре 45 минут, а когда в конце концов сели в автобусы, полиция и стюарды отобрали у нас воду, потому что на стадион ничего нельзя было проносить.

Наш автобус ехал два часа, но другие ехали по три, и все это время не было ни воды, ни туалетов. Одного парня стошнило в автобусе из-за жары, и все это потом растеклось по полу.

Другим так нужно было в туалет, что они мочились из окон и щелей. Нам рассказали про другой автобус, где кто-то потребовал от водителя остановиться», – рассказал Ник Стэйплтон, журналист и владелец абонемента на домашние матчи «Сити».

«30 тысяч фанатов «Сити» в час ночи увидели, что автобусов у стадиона нет. До Стамбула – 6 часов пешком. УЕФА бесполезен». Журналист об организации финала ЛЧ

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26 комментариев

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Михо
Нужно вводить фан айди на финалы ЛЧ. Иначе толку не будет
+32
-4
+28
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Eric_Cartman
По симптомам - лютое опьянение 🤭
+26
-5
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Рашпель793
Мочатся из окон и щелей британские фаны вроде всегда и везде 🤔
+27
-7
+20
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Алекс Ну
Эрдоган поздравляя сити, сказал, что вся организация матча прошла на высшем уровне, а тут такой пасквиль:)
+8
-1
+7
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Max Semenik
Ответ Михо
Нужно вводить фан айди на финалы ЛЧ. Иначе толку не будет
Причём требовать его не со зрителей, а с организаторов и полиции.
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DolJun
Ответ Benner
Фанат главного буса мирового футбола шутит об автобусах, умора)
фанат автобусника чави делает вид что не имеет отношения к автобусам) вот где умора)
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Streetbor
как-то изначально с этим Стамбулом не задалось 🤷‍♂️
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Злобный Конь
А когда то выезд англичан в Турцию заканчивался поножовщинами и погромами. Так что уже не все плохо.
+2
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Федя Букин
Нажрались пива так и скажите, воду отобрали - мы обрыгались и обоссались 😹
+5
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Liquidozz
"Мы ждали автобус"
Моур вроде не в Интере...
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Давай Так
Ответ Злобный Конь
А когда то выезд англичан в Турцию заканчивался поножовщинами и погромами. Так что уже не все плохо.
Рили. Лучше обоссаца, чем истечь кровью.
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xyg2rdwzx4
Ответ Cruel Snake
В один в один Якутск-Магадан , только жары +45 нет
Только вместо плюса минус
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0:4 на спотифай камп ноу
Х-христиане.
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10ztv
ждать автобус 45 минут- это считай повезло
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Surviving
У святых бритишей опять все виноваты.
+6
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6rpvsqvwtj
Российский фанат ?
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DolJun
в итоге они дождались: получили автобус от голубого вагона прямо на поле)
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Cruel Snake
В один в один Якутск-Магадан , только жары +45 нет
+1
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