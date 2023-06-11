Де Брюйне играл с травмой бедра 2 месяца: «В финале ЛЧ мышца лопнула. Я отдаю все ради команды»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Лига чемпионов УЕФА травмы Кевин де Брюйне Здоровье Футбол

Кевин Де Брюйне два месяца играл с травмой задней поверхности бедра.

В финале Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0, де Брюйне был заменен на 36-й минуте матча из-за травмы.

«Два месяца я страдал этими проблемами, но это были лишь небольшие разрывы. В финале мышца просто лопнула. Я отдаю все ради своей команды, и люди в клубе это знают.

Я горжусь тем, что смог сделать. Жаль, что сегодня все сложилось именно так, но мы уезжаем, выигрывая Лигу чемпионов, так что в этом нет ничего страшного», – сказал хавбек «горожан».

Сообщается, что в случае полного разрыва мышцы де Брюйне может пропустить до трех месяцев. Бельгиец точно пропустит июньские отборочные матчи против Австрии и Эстонии.

61 комментарий

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Андрей Хенто
Играл с травмой последние два месяца лучше, чем большинство футболистов в своей карьере. Здорово, что справедливость восторжествовала и Кевин наконец-то выиграл заветный трофей. Шикарнейший игрок.
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Temp LC
великий игрок
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Roman
Мужик! Заслуживает ЗМ
+55
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Отец Абду
Здоровья, главное финал закончился с победой...

P.S. это всё из за валлийского Черданцева... До матч спрогнозировал, что КДБ станет лучшим игроком финала ЛЧ:)
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DrSlyozkin
Ответ Отец Абду
Здоровья, главное финал закончился с победой... P.S. это всё из за валлийского Черданцева... До матч спрогнозировал, что КДБ станет лучшим игроком финала ЛЧ:)
Настоящий, кстати, вчера вопил весь первый тайм, что Лукаку выйдет и всех порвёт
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Ман Сити
Ответ a2wai
Идиот. Зачем доводить до такого. При всем уважении, но он же себя так просто гробит и карьеру уменьшает по времени.
Что лучше долгая карьера, после которой будут говорить: так и не выиграл ЛЧ, или короткая с треблом? Пусть и не в финале, но против Реала он сделал все и был лучшим игроком обоих матчей. Отдал все и выиграл все.
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Пепси пеналдувич
Два года назад, тоже в финале травмировался, но КДБ, как никто заслужил признания всего мира, как величайший игрок Сити.
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OldRedWhite
Ответ DrSlyozkin
Настоящий, кстати, вчера вопил весь первый тайм, что Лукаку выйдет и всех порвёт
Порвал и правда ведь всех !
Но больше своих , чем чужих )))
+13
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А.Э.РАСИМ
Считаю Де Брейне самым великим бельгийским футболистом, наряду с Энцо Шифо и Кулемансом.

Но Де Брейне чуточку впереди, и порядочно оставляет позади Геретса и Коека.
Веркотерен и Азар одинаковы.
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Барыга блинами
До сих пор ржу, что они с Салахом играли в челси, а те их отпустили и вместо 2-х лучших игроков последних 5-ти сезонов АПЛ, Челси играет с Мудриком и занимает 12 место:))
+10
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Дмитрий_Олегович
Боец, красава, бился до конца!
+6
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Евгений Лифшиц
Ответ Пепси пеналдувич
Два года назад, тоже в финале травмировался, но КДБ, как никто заслужил признания всего мира, как величайший игрок Сити.
не травмировалСЯ, а его умышленно травмировал грязный Рю.
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Павел павел
Ответ a2wai
Идиот. Зачем доводить до такого. При всем уважении, но он же себя так просто гробит и карьеру уменьшает по времени.
не идиот а боец!
+3
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ẞADIM TM
Футболист с большой буквы
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за ЦСКА и УРАЛ
Береги себя, Легенда!!
+3
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GuruFutbola
Это вам не винисиус, который наделал в штаны притворившийся травмированныи перед игрой на стадионе Севильи🤣
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rej1sta
Ответ OldRedWhite
Сейчас Вам секта Свидетелей Месси то вправит мозги )))
Главное, что другая секта всегда на месте )))
+4
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Артур Сергеевич
Ответ llolishe
С праймовой сборной ничего не выиграл
3 место на ЧМ есть. Вполне достойно с учетом топовой сборной у Франции.
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blackwerwolf
Респект и уважуха чуваку.
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Bogdan Fedyuk
Респект будущей легенде Манчестера
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Tristan...
Такова цена требла...
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Игорь Климов
Без Де Брюйне не было бы этой победы у Ман.Сити в ЛЧ.
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Ихарь Окенфэйлов
Обидно что не смог сыграть. Но тем весомее победа Сити. Один из лидеров вылетел из за травмы, второй с мая забыл как забивать. И всё равно взяли ЛЧ. Настоящая команда.
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OldRedWhite
Ответ rej1sta
Главное, что другая секта всегда на месте )))
Наша Секта Кокорина - не дремлет !
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А.Э.РАСИМ
Ответ llolishe
Ничего не выиграл с сборной и не выиграет
А как Бельгия может выиграть? Мало у Бельгии ресурсов.Но играют хорошо.
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