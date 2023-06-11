Де Брюйне играл с травмой бедра 2 месяца: «В финале ЛЧ мышца лопнула. Я отдаю все ради команды»

Кевин Де Брюйне два месяца играл с травмой задней поверхности бедра.

В финале чемпионов, где « » обыграл «Интер» со счетом 1:0, де Брюйне был заменен на 36-й минуте матча из-за травмы.

«Два месяца я страдал этими проблемами, но это были лишь небольшие разрывы. В финале мышца просто лопнула. Я отдаю все ради своей команды, и люди в клубе это знают.

Я горжусь тем, что смог сделать. Жаль, что сегодня все сложилось именно так, но мы уезжаем, выигрывая Лигу чемпионов, так что в этом нет ничего страшного», – сказал хавбек «горожан».

Сообщается, что в случае полного разрыва мышцы де может пропустить до трех месяцев. Бельгиец точно пропустит июньские отборочные матчи против Австрии и Эстонии.