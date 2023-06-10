Суарес про Месси и Неймара: «Мы надеемся закончить карьеру в одном клубе»

Теги ПСЖ Гремио высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Луис Суарес Неймар Интер Майами Футбол

Луис Суарес надеется закончить карьеру в одном клубе с Лионелем Месси и Неймаром.

«Мы надеемся провести последние дни нашей карьеры в одном клубе. Просто наслаждаться футболом, играть так, как нам нравится, и закончить карьеру вместе.

Я не знаю насчет Неймара, но мы с Месси определенно будем вместе», – сказал нападающий «Гремио» в интервью клубному каналу.

Месси, Суарес и Неймар играли вместе за «Барселону» с 2014 по 2017 год. 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Captain_Jack_
Было бы прекрасно если бы они собрались в Интер Майами, и мы могли увидеть эту магию еще раз(хоть и устаревшую)
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
В ереванском Пьюнике
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
он её завершил когда ушёл в псж
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca, Liverpool_forever
Жаль, что Неймар разрушил это великое трио своим глупым переходом в ПСЖ…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
С Месси вы обязательно будете вместе? А Антонелла как на это реагирует?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
в клубе анонимных болельщиков барсы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Budabuda
он её завершил когда ушёл в псж
ну да, Неймар последнее время играет как ему нравится: не нравится - не играет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mancity111
Ответ Budabuda
он её завершил когда ушёл в псж
Если речь про Неймара, то очень странно говорить о завершении карьеры. Он там в финале ЛЧ играл, а барса обитает в ЛЕ после его ухода. Однозначное повышение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ mancity111
Если речь про Неймара, то очень странно говорить о завершении карьеры. Он там в финале ЛЧ играл, а барса обитает в ЛЕ после его ухода. Однозначное повышение
он играл в финале потому что у его сестры болел живот и днюха отменилась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ Великий Алонсо
С Месси вы обязательно будете вместе? А Антонелла как на это реагирует?
так же, как и кикбоксёр кринжа на Джорджину)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
С Месси вы обязательно будете вместе? А Антонелла как на это реагирует?
А ты здесь откуда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий