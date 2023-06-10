Суарес про Месси и Неймара: «Мы надеемся закончить карьеру в одном клубе»
Луис Суарес надеется закончить карьеру в одном клубе с Лионелем Месси и Неймаром.
«Мы надеемся провести последние дни нашей карьеры в одном клубе. Просто наслаждаться футболом, играть так, как нам нравится, и закончить карьеру вместе.
Я не знаю насчет Неймара, но мы с Месси определенно будем вместе», – сказал нападающий «Гремио» в интервью клубному каналу.
Месси, Суарес и Неймар играли вместе за «Барселону» с 2014 по 2017 год.
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