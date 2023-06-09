«Барса» не подпишет Неймара из-за ФФП, травм и образа жизни

Стало известно, почему Неймар не перейдет в «Барселону».

По данным Diario Sport, существует несколько причин. Основная – финансовый фэйр-плей. «Барса» не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать.

Кроме того, контракт еще не истек, а значит «Барса» должна договариваться с « » о компенсации. Каталонский клуб смущают серьезные травмы, которые форвард ранее получал, а также его образ жизни.

В «Барсе» сомневаются в эффективности футболиста в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

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