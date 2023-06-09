«Барса» не подпишет Неймара из-за ФФП, травм и образа жизни

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей Футбол

Стало известно, почему Неймар не перейдет в «Барселону».

По данным Diario Sport, существует несколько причин. Основная – финансовый фэйр-плей. «Барса» не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать.

Кроме того, контракт Неймара еще не истек, а значит «Барса» должна договариваться с «ПСЖ» о компенсации. Каталонский клуб смущают серьезные травмы, которые форвард ранее получал, а также его образ жизни.

В «Барсе» сомневаются в эффективности футболиста в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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52 комментария

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Super Bock
У Барсы тупо нет денег на тот образ жизни, который ведёт Неймар )
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crazy_elky
…образа жизни Барсы :)
+34
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Этот Райола хочет денег
А еще она не подпишет Мбаппе, Месси, Холанда, Белингема и далее список можно продолжать бесконечно
+26
-2
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Локоть Артеста
У Неймара как всегда: то травма, то у сестры днюха, то день Нептуна отмечает. Талантище у парня был таким что 2-3 золотых мяча должен был взять. В итоге он пустил свою карьеру не туда, окружил себя целой ватагой нахлебников и стал синонимом симуляций.
+18
-2
+16
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Zashitnik Deduri
тогда исчезнут его травмы?
тогда не придется платить за него деньги, что намного важнее для Барсы, чем какие-то травмы
+10
-1
+9
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Xxx zzz
Ответ Karl0709
Неймар повзрослел, поумнел и перейдя в Барселону начнёт дисциплинированно отрабатывать свой контракт.
😆😆😆
+8
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greatst
Ответ Локоть Артеста
У Неймара как всегда: то травма, то у сестры днюха, то день Нептуна отмечает. Талантище у парня был таким что 2-3 золотых мяча должен был взять. В итоге он пустил свою карьеру не туда, окружил себя целой ватагой нахлебников и стал синонимом симуляций.
Ну все же не назвать его карьеру провальной.. легендой не стал, но в остальном все у него неплохо сложилось
+6
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МТБ
Ответ Локоть Артеста
У Неймара как всегда: то травма, то у сестры днюха, то день Нептуна отмечает. Талантище у парня был таким что 2-3 золотых мяча должен был взять. В итоге он пустил свою карьеру не туда, окружил себя целой ватагой нахлебников и стал синонимом симуляций.
Дык, вы таки описали типичного Бразильского атакующего игрока, с большим талантом. Несколько сезонов феерии, потом бесконечная лень, гулянки, карнавалы, травмы и всё, что угодно. Роналдиньо вон покруче был и тот не до конца реализовался
+4
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
подождем, пока Неймар станет свободным агентом
+7
-3
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Николай Корягин
Ответ СД18
Не нужен этот Иуда, из за него Барса недосчиталась кучи титулов и чуть не обонкротилась.
Вот негодяй, да! 222 ляма евро в бюджет Барсы принес. Бармалей аж сразу заявление на банкротство писать начал.
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Добрый Ретроград
Ответ Локоть Артеста
У Неймара как всегда: то травма, то у сестры днюха, то день Нептуна отмечает. Талантище у парня был таким что 2-3 золотых мяча должен был взять. В итоге он пустил свою карьеру не туда, окружил себя целой ватагой нахлебников и стал синонимом симуляций.
Оттопыриваться и божить мог только Диего.
+2
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Сикарио
Все нормально, еще есть надежда на аренду Мессе))
Лапорта только-только слил его - какая аренда))
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DolJun
Ответ rigobersong
Или вместо Леау, Мудрика...хотя подожди, кто-то так сделал:))
или вместо кулибали жюля бартра) или вместо бернардо силвы дембеле) или вместо бускетса франка кессиэ))
извини за последнюю, согласен, это было жестко)
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Maliw Ali
Сезон уже закончился , а этот парень провёл всего лишь 20 матчей за сезон .............
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Сикарио
Все нормально, еще есть надежда на аренду Мессе))
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот это критерий, который редко где прочтешь - образ жизни. У Барсы просто денег не хватит на образ жизни Неймара, но всегда есть запасной вариант - Интер Майами. Там с этим проблем точно не будет
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alexis2020
Не, ну Неймар-Левандовски-Рафинья(или Дембеле) были бы весьма интересным трио
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Sgt.Pepper393
Ответ Karl0709
Неймар повзрослел, поумнел и перейдя в Барселону начнёт дисциплинированно отрабатывать свой контракт.
А потом Хави проснется
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TAGAY
ок, только непонятно кто будет основным в новом сезоне. пока что Фати и Ферран стоят не выходе, а Абде вот вот придет.. а на карандаше только Караско.. если что я был бы за то чтоб оставили Абде/Ферран и дать здравую конкуренцию между ними, а не тупо ставить туда кого то из пар Усман-Раф не смотря не их провал на том фланге. а так не удивлюсь если Хави весь сезон будет играть 4-4-2, где за ширину на лвом фланге будет отвечать Бальде, кто бы что не говорил а Хави(как тренер) трус боится рискнуть, хотя игрок был шикарным и спокойно рисковал.
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Zashitnik Deduri
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
подождем, пока Неймар станет свободным агентом
тогда исчезнут его травмы?
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ljolik888
Ответ DolJun
или вместо кулибали жюля бартра) или вместо бернардо силвы дембеле) или вместо бускетса франка кессиэ)) извини за последнюю, согласен, это было жестко)
Дембеле был бы в основе Челси , как и Кунде . Кессье первый на замену . Ок сейчас найди хоть три человека из Челси - кто пригодился бы Барселоне ?
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Syndycate
А так бы конечно подписали, на какие шиши?)
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Rumov
Успехов Барселоне. В Ла лиге проблем не будет даже с молодежью. А в ЛЧ придется бороться.
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Xxx zzz
Ответ МТБ
У барсы нет денег, а Неймар уже не особо молодой, толком не играет, ну и можно сказать чотчасти кинул барсу. ДА, выплата была хорошая, но всё равно кинул
Вообще нейтрально отношусь к нему,но Барсу он «кинул» потому что место ему было только в тени Месси…он очень талантлив,но так просрать все образом жизни-надо уметь
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rigobersong
Ответ DolJun
но было бы весело, если бы подписали неймара а не месси)
Или вместо Леау, Мудрика...хотя подожди, кто-то так сделал:))
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