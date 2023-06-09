«Барса» не подпишет Неймара из-за ФФП, травм и образа жизни
Стало известно, почему Неймар не перейдет в «Барселону».
По данным Diario Sport, существует несколько причин. Основная – финансовый фэйр-плей. «Барса» не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать.
Кроме того, контракт Неймара еще не истек, а значит «Барса» должна договариваться с «ПСЖ» о компенсации. Каталонский клуб смущают серьезные травмы, которые форвард ранее получал, а также его образ жизни.
В «Барсе» сомневаются в эффективности футболиста в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
извини за последнюю, согласен, это было жестко)