Кайл Лаури – Неймару: «Мы вернемся сюда на шестой матч. Увидимся»

Разыгрывающий «Хит» пообещал бразильской звезде «ПСЖ» Неймару, что команда вернется в Майами на шестой матч финальной серии против «Денвера» (1-3).

«Мы вернемся сюда на шестой матч. Увидимся», – произнес Лаури.

Неймар посетил третий и четвертый матчи финальной серии плей-офф НБА, которые проходили в Майами. «Хит» проиграл оба домашних матча.

Пятая встреча, в которой «Денвер» может завершить серию и оформить чемпионство, состоится в понедельник.

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