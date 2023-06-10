Кайл Лаури – Неймару: «Мы вернемся сюда на шестой матч. Увидимся»

Теги Денвер Кайл Лаури Майами НБА Неймар НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Хит» Кайл Лаури пообещал бразильской звезде «ПСЖ» Неймару, что команда вернется в Майами на шестой матч финальной серии против «Денвера» (1-3).

«Мы вернемся сюда на шестой матч. Увидимся», – произнес Лаури.

Неймар посетил третий и четвертый матчи финальной серии плей-офф НБА, которые проходили в Майами. «Хит» проиграл оба домашних матча.

Пятая встреча, в которой «Денвер» может завершить серию и оформить чемпионство, состоится в понедельник.

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2 комментария

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si40w
К сожалению, нет, Кайл
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Lay's
Ну, если хочет еще баскет посмотреть, то пусть в Денвер едет)
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