Неймар посетил 3-й матч финальной серии НБА в куртке с надписью «Butler 22»

Теги Денвер Майами НБА видео Неймар НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Знаменитый бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар посетил 3-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами» и «Денвером» (94:109, 1-2).

Футболист пришел на матч в изготовленной на заказ куртке с надписью «Butler 22».

Неймер дружит с Джимми Батлером и прилетел в Майами по приглашению звездного форварда «Майами».

Батлер завершил матч с 28 очками (11 из 24 с игры), 4 передачами и 2 подборами.

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5 комментариев

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avcgloronalduMU
Погба тоже там был
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bunakin
Ответ avcgloronalduMU
Погба тоже там был
А на нем что за куртка была?)
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avcgloronalduMU
Ответ bunakin
А на нем что за куртка была?)
https://youtube.com/shorts/LutSaVFmJos?feature=share
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