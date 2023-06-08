Неймар посетил 3-й матч финальной серии НБА в куртке с надписью «Butler 22»
Знаменитый бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар посетил 3-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами» и «Денвером» (94:109, 1-2).
Футболист пришел на матч в изготовленной на заказ куртке с надписью «Butler 22».
Неймер дружит с Джимми Батлером и прилетел в Майами по приглашению звездного форварда «Майами».
Батлер завершил матч с 28 очками (11 из 24 с игры), 4 передачами и 2 подборами.
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