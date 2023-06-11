«Рома» подписала контракт с Ауаром до 2028 года. Хавбек ушел из «Лиона» бесплатно

Хавбек Уссем Ауар перешел в «Рому».

24-летний футболист подписал контракт до лета 2028 года.

ранее покинул « » в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 14 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.