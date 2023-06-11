«Рома» подписала контракт с Ауаром до 2028 года. Хавбек ушел из «Лиона» бесплатно

Теги Лион Рома лига 1 Франция серия А Италия трансферы Уссем Ауар Футбол

Хавбек Уссем Ауар перешел в «Рому».

24-летний футболист подписал контракт до лета 2028 года.

Ауар ранее покинул «Лион» в качестве свободного агента. 

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 14 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Фарид Харисов
О, а я уже забыл, что он существует.
Жадный президент Лиона замариновал парня, уже пару лет как должен был в топах играть.
+4
0
+4
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Михаил Ильин
Показалось.
+1
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+1
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Абдула Магомедсаидов
Жаль, что раньше не ушел
+1
0
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King_X
Ответ Фарид Харисов
О, а я уже забыл, что он существует. Жадный президент Лиона замариновал парня, уже пару лет как должен был в топах играть.
Дааа
И видно, от этого чуть сдал

Но Рома норм вариант, чтоб заиграть
Да и 24 парню, есть время
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