«Рома» подписала контракт с Ауаром до 2028 года. Хавбек ушел из «Лиона» бесплатно
Хавбек Уссем Ауар перешел в «Рому».
24-летний футболист подписал контракт до лета 2028 года.
Ауар ранее покинул «Лион» в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 14 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Жадный президент Лиона замариновал парня, уже пару лет как должен был в топах играть.
И видно, от этого чуть сдал
Но Рома норм вариант, чтоб заиграть
Да и 24 парню, есть время