«Лион» объявил об уходе Дембеле и Ауара. Мусса лидировал по голам в 3 из 5 сезонов в клубе

«Лион» объявил об уходе Муссы Дембеле и Уссема Ауара.

Оба футболиста покидают команду в связи с окончанием контрактов.

Дембеле выступал за « » с 2018 года. Он забивал в чемпионате Франции больше одноклубников в трех сезонах: 2018/19, 2019/20 и 2021/22. В 2021 году он также поиграл за «Атлетико» на правах аренды.

Со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

провел в «Лионе» всю карьеру и за 233 матча отметился 41 голом и 36 результативными передачами. Сообщалось, что он близок к трансферу в «Рому».

Детально изучить показатели 24-летнего хавбека можно тут.

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