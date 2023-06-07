«Лион» объявил об уходе Дембеле и Ауара. Мусса лидировал по голам в 3 из 5 сезонов в клубе

Теги Лион лига 1 Франция трансферы Мусса Дембеле 1996 Уссем Ауар Футбол

«Лион» объявил об уходе Муссы Дембеле и Уссема Ауара.

Оба футболиста покидают команду в связи с окончанием контрактов.

Дембеле выступал за «Лион» с 2018 года. Он забивал в чемпионате Франции больше одноклубников в трех сезонах: 2018/19, 2019/20 и 2021/22. В 2021 году он также поиграл за «Атлетико» на правах аренды.

Со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Ауар провел в «Лионе» всю карьеру и за 233 матча отметился 41 голом и 36 результативными передачами. Сообщалось, что он близок к трансферу в «Рому».

Детально изучить показатели 24-летнего хавбека можно тут.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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8 комментариев

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Алекс Мелкумян
Дембеле очень странный нападающий, может 20 с лишнем голов в сезоне забить, а потом в следующем вообще почти ничего, и так причем неоднократно было. Но как свободный агент привлекательный конечно.
+3
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Febos_
несколько лет назад были главными звёздами Лиона в лч , но жадный Олас передержал их в клубе
+2
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Born is the King
Дембеле можно в Челси. По стилю игры подойдёт
+1
0
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Юлия Закаблукова
Крепкие футболисты уходят
+1
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57s6w79qhh
Очень интересно куда Ауар перейдет
0
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Милан37
Не понимаю почему Лион не может продлить контракты им обоим ?, ведь это же намного выгоднее и дешевле чем покупать новых игроков, никогда этого не понимал 🤦‍♂️ ...
0
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Магомед Жабиев
Ответ Born is the King
Дембеле можно в Челси. По стилю игры подойдёт
Какой Дембеле ?)
0
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Милан37
Ответ 57s6w79qhh
Очень интересно куда Ауар перейдет
В Рому
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