Месси, Рамос, Санчес, Ауар и Колашинац – в сборной игроков Лиги 1 с истекающими контрактами от GFFN

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Лионель Месси вошел в символическую сборную игроков Лиги 1 с контрактами до лета 2023 года.

Из «ПСЖ» в команду, составленную Get French Football News, также попал Серхио Рамос.

Сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Максим Дюпе («Тулуза»);

Защитники: Сеад Колашинац («Марсель»), Александр Джику («Страсбур»), Серхио Рамос («ПСЖ»), Амари Траоре («Ренн»);

Полузащитники: Бранко ван ден Бомен, Стейн Спирингс (оба – «Тулуза»), Уссем Ауар («Лион»);

Нападающие: Алексис Санчес («Марсель»), Лионель Месси («ПСЖ»), Мусса Дембеле («Лион»).

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5 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Без Рамоса и Месси этому мертвому ПСЖ даже победа в Лиге 1 не светит
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Muhammad Juraev
Ответ Bayern_Norway
Псж вообще тупо сидят и отпускают Рамоса.Единственного бойца.
Какой ещё боец?!
Если не смотришь матчи, то ошибок у него полно!
У вас все "единственные" лишь бы не Месси!
+1
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Flavius
В следующем сезоне Мбаппе даже победа в Лиге 1 не светит ))
+1
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udiekemen
Ответ Bayern_Norway
Псж вообще тупо сидят и отпускают Рамоса.Единственного бойца.
В 36 делает разницу
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Bayern_Norway
Псж вообще тупо сидят и отпускают Рамоса.Единственного бойца.
+7
-2
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