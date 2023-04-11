Месси, Рамос, Санчес, Ауар и Колашинац – в сборной игроков Лиги 1 с истекающими контрактами от GFFN
Лионель Месси вошел в символическую сборную игроков Лиги 1 с контрактами до лета 2023 года.
Из «ПСЖ» в команду, составленную Get French Football News, также попал Серхио Рамос.
Сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Максим Дюпе («Тулуза»);
Защитники: Сеад Колашинац («Марсель»), Александр Джику («Страсбур»), Серхио Рамос («ПСЖ»), Амари Траоре («Ренн»);
Полузащитники: Бранко ван ден Бомен, Стейн Спирингс (оба – «Тулуза»), Уссем Ауар («Лион»);
Нападающие: Алексис Санчес («Марсель»), Лионель Месси («ПСЖ»), Мусса Дембеле («Лион»).
Если не смотришь матчи, то ошибок у него полно!
У вас все "единственные" лишь бы не Месси!