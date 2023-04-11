Месси, Рамос, Санчес, Ауар и Колашинац – в сборной игроков Лиги 1 с истекающими контрактами от GFFN

Лионель Месси вошел в символическую сборную игроков Лиги 1 с контрактами до лета 2023 года.

Из «ПСЖ» в команду, составленную Get French Football News, также попал Серхио Рамос.

Сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: («Тулуза»);

Защитники: («Марсель»), Александр Джику (« »), («ПСЖ»), («Ренн»);

Полузащитники: Бранко ван ден Бомен, Стейн Спирингс (оба – «Тулуза»), Уссем Ауар («Лион»);

Нападающие: Алексис Санчес («Марсель»), Лионель Месси («ПСЖ»), Мусса Дембеле («Лион»).