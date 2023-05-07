«Рома» близка к подписанию Ауара как свободного агента. Хавбек заключит контракт до 2028-го
Уссем Ауар может стать футболистом «Ромы» ближайшим летом.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, стороны близки к заключению контракта, принципиальное согласие игрока получено.
Полузащитник покинет «Лион» в качестве свободного агента. Договор с римлянами будет подписан на срок до 2028 года, произойдет это в ближайшие дни.
В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 14 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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