«Рома» близка к подписанию Ауара как свободного агента. Хавбек заключит контракт до 2028-го

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Уссем Ауар может стать футболистом «Ромы» ближайшим летом.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, стороны близки к заключению контракта, принципиальное согласие игрока получено.

Полузащитник покинет «Лион» в качестве свободного агента. Договор с римлянами будет подписан на срок до 2028 года, произойдет это в ближайшие дни.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 14 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Schiaff1no
Ответ Marcus-light
Хороший игрок, но кресты. Рома такое любит)
Когда там эти кресты были, тут скорее с мотивацией проблемы, может Моур реанимирует, нормальный вариант
+7
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+6
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Marcus-light
Хороший игрок, но кресты. Рома такое любит)
+5
-2
+3
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