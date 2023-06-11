Уткин о Гвардиоле: «Вчера – проклятие ЛЧ, сегодня – первый тренер с двумя треблами. Вот видите, как обманчивы что рекорды, что проклятия»

Василий Уткин высказался о достижениях Пепа Гвардиолы после победы «Ман Сити» в ЛЧ.

« » обыграл «Интер» в финале с Стамбуле (1:0) и сделал требл.

«И вот . Вчера было – проклятие Лиги чемпионов. А сегодня – первый тренер с двумя треблами. Вот видите, как обманчивы что рекорды, что проклятия!

А Пеп сегодня был весь в черном. Включая футболку под черной водолазкой под черный же, в свою очередь, пиджак. Это был не траур. Это такое… Монашество. Я очень за него рад», – написал журналист и блогер.

Также Уткин отреагировал на мнение о том, что выиграла лучшая команда сезона, а проиграла лучшая команда финала: «А вот эта точка зрения мне совершенно чужда. « » сыграл свою назначенную заранее роль статиста».

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт