Уткин о Гвардиоле: «Вчера – проклятие ЛЧ, сегодня – первый тренер с двумя треблами. Вот видите, как обманчивы что рекорды, что проклятия»

Теги Василий Уткин Интер Манчестер Сити премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Василий Уткин высказался о достижениях Пепа Гвардиолы после победы «Ман Сити» в ЛЧ.

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов с Стамбуле (1:0) и сделал требл.

«И вот Гвардиола. Вчера было – проклятие Лиги чемпионов. А сегодня – первый тренер с двумя треблами. Вот видите, как обманчивы что рекорды, что проклятия!

А Пеп сегодня был весь в черном. Включая футболку под черной водолазкой под черный же, в свою очередь, пиджак. Это был не траур. Это такое… Монашество. Я очень за него рад», – написал журналист и блогер.

Также Уткин отреагировал на мнение о том, что выиграла лучшая команда сезона, а проиграла лучшая команда финала: «А вот эта точка зрения мне совершенно чужда. «Интер» сыграл свою назначенную заранее роль статиста».

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт

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11 комментариев

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Ман Сити
Что за проклятие такое, т.е. его барселоновские 2 ЛЧ не считается? Т.е. у клопа 1 лч и нет проклятия, а Пепа с 2-мя есть? Или физрук ферги который тренировал 100 лет и выиграл меньше.
Если он про проклятие Туре, тогда понятно, его сняли уже.
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+14
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rigobersong
Моуриньо ЛЧ не брал больше, чем Гвардиола, но никто не ныл:)) Хотя он какие то реалы, челси и мю тренировал после этого:)))
+13
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+10
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Ман Сити
Ответ rigobersong
Поздравляю с победой!:)😀
Спасибо, отличный сезон же для каталонского футбола. Чемпионство Барселоны, Пеп требл, Месси чемпион мира. Так что я тебя тоже поздравляю.
+11
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rigobersong
Ответ Ман Сити
Что за проклятие такое, т.е. его барселоновские 2 ЛЧ не считается? Т.е. у клопа 1 лч и нет проклятия, а Пепа с 2-мя есть? Или физрук ферги который тренировал 100 лет и выиграл меньше. Если он про проклятие Туре, тогда понятно, его сняли уже.
Поздравляю с победой!:)😀
+5
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
Моуриньо ЛЧ не брал больше, чем Гвардиола, но никто не ныл:)) Хотя он какие то реалы, челси и мю тренировал после этого:)))
Кстати да, чет не слышно воплей что он что-то долго новую ЛЧ не берет
+3
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gusmartinus
Про то, что Интер сыграл роль статистов, бред. Вася такую чушь написал
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London.is.blue
Неплохо так Пеп задвинул МЮ, я бы сказал конкретно.
Точно так же Челси задвинул шумных соседей канониров 20 лет назад.

Старички конечно будут плакать и ныть про «раньше было лучше», но факт остается фактом, история пишется здесь и сейчас.

Люди через 50 лет будут слабо отличать какой-то 99 год от 23. Это то, что многие обесценивают, а именно победы в настоящем. Они будут смотреть на эпоху.

Так что Пеп и Сити пишут историю.

Поэтому сегодня ты мешок, а через 20 лет эпоха. Хотя Пеп уже эпоха.
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Sinister Kid
Проклятье Бенфики - не обман😤
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