Уткин о Гвардиоле: «Вчера – проклятие ЛЧ, сегодня – первый тренер с двумя треблами. Вот видите, как обманчивы что рекорды, что проклятия»
Василий Уткин высказался о достижениях Пепа Гвардиолы после победы «Ман Сити» в ЛЧ.
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов с Стамбуле (1:0) и сделал требл.
«И вот Гвардиола. Вчера было – проклятие Лиги чемпионов. А сегодня – первый тренер с двумя треблами. Вот видите, как обманчивы что рекорды, что проклятия!
А Пеп сегодня был весь в черном. Включая футболку под черной водолазкой под черный же, в свою очередь, пиджак. Это был не траур. Это такое… Монашество. Я очень за него рад», – написал журналист и блогер.
Также Уткин отреагировал на мнение о том, что выиграла лучшая команда сезона, а проиграла лучшая команда финала: «А вот эта точка зрения мне совершенно чужда. «Интер» сыграл свою назначенную заранее роль статиста».
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Если он про проклятие Туре, тогда понятно, его сняли уже.
Точно так же Челси задвинул шумных соседей канониров 20 лет назад.
Старички конечно будут плакать и ныть про «раньше было лучше», но факт остается фактом, история пишется здесь и сейчас.
Люди через 50 лет будут слабо отличать какой-то 99 год от 23. Это то, что многие обесценивают, а именно победы в настоящем. Они будут смотреть на эпоху.
Так что Пеп и Сити пишут историю.
Поэтому сегодня ты мешок, а через 20 лет эпоха. Хотя Пеп уже эпоха.