Гвардиола о победе в ЛЧ: «Этот гребаный трофей так сложно выиграть! Думаю, это было предначертано «Ман Сити» звездами»

Пеп Гвардиола использовал крепкое выражение после победы в Лиге чемпионов с «Ман Сити».

«Сити» победил « » (1:0) в Стамбуле. Для Пепа это первая победи в турнире с 2011 года и 3-я за карьеру.

– Как вы себя чувствуете?

– Усталый. Спокойный. Удовлетворенный. Этот гребаный трофей так сложно выиграть!

Этот турнир – как бросок монеты (изображает подбрасывание монеты – Sports.ru), но мы были готовы. Я думаю, что это было предначертано звездами – трофей принадлежит нам.

– Почему этот « » так хорош?

– Думаю, мы немного лучше защищаемся в штрафной. Даже когда мы ошибаемся, есть ощущение, что мы выглядим более надежно.

Это было не лучшее наше выступление, и мы это знаем. И, возможно, если нам повезет и мы сыграем в финале в будущем, будем выглядеть лучше.

– Какие достижения дальше?

– Сейчас у меня нет сил думать о следующем сезоне, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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