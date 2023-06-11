Гвардиола о победе в ЛЧ: «Этот гребаный трофей так сложно выиграть! Думаю, это было предначертано «Ман Сити» звездами»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола брань Футбол

Пеп Гвардиола использовал крепкое выражение после победы в Лиге чемпионов с «Ман Сити».

«Сити» победил «Интер» (1:0) в Стамбуле. Для Пепа это первая победи в турнире с 2011 года и 3-я за карьеру.

– Как вы себя чувствуете?

– Усталый. Спокойный. Удовлетворенный. Этот гребаный трофей так сложно выиграть!

Этот турнир – как бросок монеты (изображает подбрасывание монеты – Sports.ru), но мы были готовы. Я думаю, что это было предначертано звездами – трофей принадлежит нам.

– Почему этот «Ман Сити» так хорош?

– Думаю, мы немного лучше защищаемся в штрафной. Даже когда мы ошибаемся, есть ощущение, что мы выглядим более надежно.

Это было не лучшее наше выступление, и мы это знаем. И, возможно, если нам повезет и мы сыграем в финале в будущем, будем выглядеть лучше.

– Какие достижения дальше?

– Сейчас у меня нет сил думать о следующем сезоне, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And Justice for All
За Пепа сегодня радостно, наверное, всем)
Больше 10 лет шёл к этой победе и таки смог несмотря на все факторы (собственные ошибки, неудачные эксперементы в важных матчах плей-офф, невезение), дойти до цели
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenalio
Гвардиола конечно уникум. Благодаря ему в FIFA появится новая схема 3-2-4-1
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ignazio DE Alter
пусть теперь суперкубки и клубный ЧМ возьмёт
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анхолик
Ответ llolishe
Пипа Ситевик обогнал Сассуоло и Осасуну по победам в ЛЧ И всего лишь 6 миллиардов потратили Гвардиолке на 4 состава
Кто клетку оставил открытой, почему здесь это животное ?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Lem
Ах ты, гениальный лысый шарлатан. ну с победой
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ And Justice for All
За Пепа сегодня радостно, наверное, всем) Больше 10 лет шёл к этой победе и таки смог несмотря на все факторы (собственные ошибки, неудачные эксперементы в важных матчах плей-офф, невезение), дойти до цели
Ему просто Лукаку не встретился раньше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Взял заветную планку и закрыл рот хейтерам, точно так же, как это ранее сделал Месси.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Гвардиола сам не верит что шейх купил ему трофей ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander p.
Ответ And Justice for All
За Пепа сегодня радостно, наверное, всем) Больше 10 лет шёл к этой победе и таки смог несмотря на все факторы (собственные ошибки, неудачные эксперементы в важных матчах плей-офф, невезение), дойти до цели
Ну заслужил же, и он и команда, пахали, выгрызали поле, и всё это было приправлено долей везения 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Да верно, Сити стал намного лучше в обороне, уже не пропускают глупые голы.
Только не звезды предначертали, а шаманы Яя Туре и Селюка.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Shel
Больше не должник у футбольной судьбинушки!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Очень рад за Гвардиолу,наконец то всё сложилось у него в ЛЧ как давно уже должно было сложиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Kochetkov
Кто о чем, а шарлатан о звездах вещает..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Пеп такой сильный тренер, что даже со слабым клубом он будет претендовать на победу. С Лацио или Лионом легко бы претендовал на победу с их бюджетом, при этом игроки при нём прогрессирует , даже уфимец Зинченко который в запасе высыхал в ПСВ, перейдя к Пепу стал показывать другой футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ну на фоне деградации футбола в европке, если вкидывать бесконечные бабки, то рано или поздно уровень команды обгонит снижающийся уровень соперников. Это и произошло сегодня, нужно было лишь проявить терпение.

А так сильнейшую лигу мира - РПЛ куда сложнее выиграть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Правильно, чего о будущем сегодня думать! Ты на вершине славы, время отрыть коньяк и отлично отметить!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Щас будет отрываться и еще пару ЛЧ в ближайшие несколько лет возьмет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Английский_пациент
Так сложно выиграть , но мы не сдались и вложили ещё миллиард!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost Sock
никогда ещё Лукаку звездой не называли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий