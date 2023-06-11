Гвардиола о победе в ЛЧ: «Этот гребаный трофей так сложно выиграть! Думаю, это было предначертано «Ман Сити» звездами»
Пеп Гвардиола использовал крепкое выражение после победы в Лиге чемпионов с «Ман Сити».
«Сити» победил «Интер» (1:0) в Стамбуле. Для Пепа это первая победи в турнире с 2011 года и 3-я за карьеру.
– Как вы себя чувствуете?
– Усталый. Спокойный. Удовлетворенный. Этот гребаный трофей так сложно выиграть!
Этот турнир – как бросок монеты (изображает подбрасывание монеты – Sports.ru), но мы были готовы. Я думаю, что это было предначертано звездами – трофей принадлежит нам.
– Почему этот «Ман Сити» так хорош?
– Думаю, мы немного лучше защищаемся в штрафной. Даже когда мы ошибаемся, есть ощущение, что мы выглядим более надежно.
Это было не лучшее наше выступление, и мы это знаем. И, возможно, если нам повезет и мы сыграем в финале в будущем, будем выглядеть лучше.
– Какие достижения дальше?
– Сейчас у меня нет сил думать о следующем сезоне, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Больше 10 лет шёл к этой победе и таки смог несмотря на все факторы (собственные ошибки, неудачные эксперементы в важных матчах плей-офф, невезение), дойти до цели
Только не звезды предначертали, а шаманы Яя Туре и Селюка.
А так сильнейшую лигу мира - РПЛ куда сложнее выиграть.