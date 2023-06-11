Гвардиола об ЛЧ: «Реал», не расслабляйтесь. «Ман Сити» в 13 победах»

Пеп Гвардиола пошутил о погоне за «Реалом» после победы в Лиге чемпионов с «Ман Сити».

«Сити» победил «Интер» (1:0) в Стамбуле и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. « » – рекордсмен, клуб 14 раз побеждал в этом турнире.

«Реалу» не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в ЛЧ от них. Не расслабляйтесь, «Мадрид», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar+.

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