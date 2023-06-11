Гвардиола об ЛЧ: «Реал», не расслабляйтесь. «Ман Сити» в 13 победах»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола пошутил о погоне за «Реалом» после победы в Лиге чемпионов с «Ман Сити».

«Сити» победил «Интер» (1:0) в Стамбуле и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. «Реал» – рекордсмен, клуб 14 раз побеждал в этом турнире.

«Реалу» не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в ЛЧ от них. Не расслабляйтесь, «Мадрид», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Movistar+.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт

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79 комментариев

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Aziz Kurmanbekov
Оо Господи, он это в шутку сказал. Вы чё это всерьез воспринимаете 😂
+135
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Pavlov_16
Какие же слабые на интеллект в комментариях. Очевидный рофл не выкупили.
+86
-3
+83
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Rick Sorkin
Шутит человек. Накинулись сразу)
+83
-3
+80
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Barry
Народ вообще отупел и простой шутки не понимает. Деградация по полной идет.
+55
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+54
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Никита Смолов
Ответ Barry
Народ вообще отупел и простой шутки не понимает. Деградация по полной идет.
Тут 50% ведомых детей, что с них взять.
+17
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Иван Баланар
Ответ Tristan...
Видел, как Реал согнулся перед Сити, а Интер нет...
У Мадрида спад откровенный, но матч провалил, это да. У всех бывает. А Интер наоборот набрал ход.
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Аморалинни
Ноттингему даже не стоит напрягаться, не то что Реалу)))
+19
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max mystique
Ответ Tristan...
Видел, как Реал согнулся перед Сити, а Интер нет...
А ты видел какие какие проблемы с составом у Реала и скамейкой? То что Реал дошёл до этой стадии уже выше похвал
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Иван Баланар
Адекватность бы Пепа глорикам бчк.
Он то понимает, что Мадрид по вкладу в мировой футбол и весу в истории этого спорта тупо в сотнях световых лет)
Респект, что не боится это озвучивать.
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Skotinas
Хороший юмор, что за агрессия ребята?!
+8
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Невский баклан
Шутка хорошая, но Реалу нужно усиливаться, сам застал когда они 12 лет подряд ЛЧ не брали, а такой период был и в 3 раза больше, поэтому шутки шутками, но Реал нужно укреплять. Дело даже не в угрозе от Сити, а в том что период без побед в ЛЧ тоже бывает огромным даже у Реала.
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max mystique
Это все конечно здорово! Но сити не смог одолеть Ричмонд💪🏻
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белошип
Пеп молодец,не забыл упомянуть хозяина ЛЧ)
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Va_BanK
Ответ ZaSvabody
А какой вклад в мировой футбол внес Мадрид, расскажи? Правда, интересно.
Именно с них началось неадекватные суммы за игроков когда они собрали всех суперзвезд за бешеные деньги и ничего не выиграли…)
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Alexander Nickitin
Ответ Красная стрела
На Зенит похоже. Десятками лет без трофеев, но вот получили богатого спонсора и давай всем тыкать😁 ну не удивлюсь, если с такими возможностями, как и Зенит, быстро наклепают то, на что у Реала ушло более полсотни лет 🤷🏿‍♂️
ниче мы потом скажем что это все из за режима Сунака как они про режим Франко говорят
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Alexander Nickitin
соси еще десять лет и трать десять миллиардов
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Ман Сити
Ответ llolishe
Такие фальшивые победы только обесценивают турнир Понятно почему некоторые клубы хотели Суперлиги или другие турниры Зачем играть в турнире-коррупция
Почему фальшивая то? Честная победа в равной игре в финале. Фальшивая была когда Скомина на 1-й минуте финала влепил левую пенку и сломал игру.
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Xxx zzz
Ответ белошип
Пеп молодец,не забыл упомянуть хозяина ЛЧ)
А как без хозяев тооо))
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rigobersong
Ответ Black Phoenix
Шутки-шутками, но если представить, что Гвардиола останется рулить МанСити до 70 лет, как Фергюсон в МЮ, и будет выигрывать ЛЧ каждые 2-3 года... К 70 лет Гвардиолы у Сити будет 8-10 ЛЧ. P.S Это была гениальная отсылка на Ибрагимовича. Браво!
САФ был хорошим менеджером и все свои полномочия отдавал другим, попивая винцо в своем кабинете, не было соцсетей и такого давления со всех сторон, он выиграл 2 ЛЧ за 30 лет в богатом клубе и никто его не упрекал, что это мало:) А с Пепа ни то что каждый год титул требуют, в каждом матче одерживать победу, плюс Пеп полностью погружен в футбол, если САФ в 90е мог просто выставлять 4-4-2 с минимальными установками и этого было достаточно, то сейчас надо что-то придумывать и быть всегда на пределе своих возможностей, никто не сможет такой стресс выдержать, думаю если Пеп еще лет 5 в Сити пробудет, это уже чудом будет:)
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Нефанатик
Сам главный тренер Сити стебется над денежным мешком))
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Этот Райола хочет денег
+++)))
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blackangus547
Ответ Ман Сити
Значит настроен остаться
не думаю. Он скорее всего уйдёт из сити
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BlackBart
Ответ Va_BanK
Именно с них началось неадекватные суммы за игроков когда они собрали всех суперзвезд за бешеные деньги и ничего не выиграли…)
Зидан и Фигу смеются над твоим бредом
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Xxx zzz
Ответ Tristan...
Видел, как Реал согнулся перед Сити, а Интер нет...
Видно как Сити играют дома и на выезде-на этом все )))
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Красная стрела
Ответ Alexander Nickitin
ниче мы потом скажем что это все из за режима Сунака как они про режим Франко говорят
Годы арабской диктатуры в Европе 😂 тёмное средневековье.
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