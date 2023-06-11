Гвардиола об ЛЧ: «Реал», не расслабляйтесь. «Ман Сити» в 13 победах»
Пеп Гвардиола пошутил о погоне за «Реалом» после победы в Лиге чемпионов с «Ман Сити».
«Сити» победил «Интер» (1:0) в Стамбуле и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. «Реал» – рекордсмен, клуб 14 раз побеждал в этом турнире.
«Реалу» не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в ЛЧ от них. Не расслабляйтесь, «Мадрид», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Movistar+.
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Он то понимает, что Мадрид по вкладу в мировой футбол и весу в истории этого спорта тупо в сотнях световых лет)
Респект, что не боится это озвучивать.