Холанд о победе в ЛЧ: «Просто невероятно. Работать с лучшим тренером мира – это здорово»

Эрлинг Холанд передал эмоции от победы в ЛЧ и назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

« » обыграл «Интер» в финале в Стамбуле (1:0).

– В это сложно поверить. Даже в самых смелых мечтах я бы никогда не подумал об этом.

Это доказывает, что все возможно для парня из маленького городка в Норвегии. Это дает надежду молодым ребятам, занимающимся в манеже в моем родном городе. Это просто невероятно.

Меня окружают хорошие люди на протяжении жизни, люди, которым я могу доверять, это важно. То, что сейчас рядом со мной мои отец и мать, – это фантастика. Я так счастлив.

Через пару дней, когда эмоции немного улягутся, это ощущение от завоевания трофея, я точно захочу сделать это снова. Я знаю себя, и я знаю, как я буду думать.

Я могу многое улучшить в своей игре, я могу играть лучше, чем сегодня. Я был близок к голу пару раз в первом тайме. В хороший для себя день я мог бы забить два гола, но сейчас меня это не волнует. В финалах важно лишь одно – победа. Главное сыграть как команда и завоевать трофей.

– Как вам работается с ?

– Он очень эмоциональный, я – тоже. Давление невероятное, такой большой матч. работать с Пепом – нечто особенное. У нас хорошие отношения, и я с нетерпением жду следующего сезона, чтобы развить их. Я все еще молод. У меня впереди много лет в футболе. Тренироваться каждый день у лучшего тренера в мире – это здорово.

Мы должны защитить то, чего достигли в этом сезоне. Вот как это работает. Через месяц все забывается, и приходится начинать заново, – сказал в эфире BT Sport.

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