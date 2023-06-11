Стоунз совершил 6 удачных обводок из 6 попыток в финале ЛЧ против «Интера». У Месси было 10 в 2015-м против «Юве»
Джон Стоунз приблизился к Лионелю Месси по обводкам в финале Лиги чемпионов.
Защитник «Манчестер Сити», играющий сейчас в центре поля, предпринял 6 попыток дриблинга против и игроков «Интера» в финальном матче в Стамбуле (1:0), и все они оказались удачными.
Больше удачных обводок в финале Лиги чемпионов было у Месси – 10 против «Ювентуса» в 2015 году (3:1).
Подробная статистика 29-летнего англичанина доступна здесь.
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Шутки шутками, но Стоунз реально хорош с мячом. Такой себе полу-Бускетс у Пепа)
В декабре все было решено
В России за всю историю не было такого уровня защитника/опорника.