Стоунз совершил 6 удачных обводок из 6 попыток в финале ЛЧ против «Интера». У Месси было 10 в 2015-м против «Юве»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз приблизился к Лионелю Месси по обводкам в финале Лиги чемпионов.

Защитник «Манчестер Сити», играющий сейчас в центре поля, предпринял 6 попыток дриблинга против и игроков «Интера» в финальном матче в Стамбуле (1:0), и все они оказались удачными.

Больше удачных обводок в финале Лиги чемпионов было у Месси – 10 против «Ювентуса» в 2015 году (3:1).

Подробная статистика 29-летнего англичанина доступна здесь.

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37 комментариев

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Седрик Диаш
Пеп настолько апгрейдит игроков, что уже защитников в дриблеров заделывает
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Фарид Харисов
Разве что дриблинг Арбелоа может конкурировать в крутости с обводками Стоунза)))
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Aziz Kurmanbekov
Какой же Пеп гений. Из абсолютно средних игроков умеет слипить топов.
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Roman
Разве это не доказательство абсолютной гениальности Пепа? Из посредственного защитника (как многие писали о Стоунзе) вылепил прекрасного опорника, который очень полезно действует в атаке
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ChelseaFanKZ
Никогда не ожидал что в новости где есть Стоунз и Месси общим знаменателем будут обводки)
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London.is.blue
Ахахха

Шутки шутками, но Стоунз реально хорош с мячом. Такой себе полу-Бускетс у Пепа)
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prutikanne
Дриблинг Стоунза топ
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Каба
Ответ Aziz Kurmanbekov
Какой же Пеп гений. Из абсолютно средних игроков умеет слипить топов.
за этого среднего игрока заплатили 56 лямов так-то)
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Papa Paolo
Ответ AnMe
Средних…..?
Стоунз до Пепа не факт что в состав Эвертона проходил бы.
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Ман Сити
Великий игрок. Был в шкуре Магваера, но смог переломить вообще все. Все началось с того выноса против ливера
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Роналду плачет
Ответ Седрик Диаш
Пеп настолько апгрейдит игроков, что уже защитников в дриблеров заделывает
В Стоунза вселился Бускетс)
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Владимир Владимирович
Пугающий манёвр конечно для защитника , но красавец что все они оказались успешными
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JuVero
Ответ Papa Paolo
Стоунз до Пепа не факт что в состав Эвертона проходил бы.
а откуда он по твоему перешёл в Сити?)) со скамейки Эвертона что ли?
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MUSA17
Ответ Каба
за этого среднего игрока заплатили 56 лямов так-то)
А за мудрика ещё больше👻. Цена НЕ равно качество в современном мире)
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выходец из убежища
Ответ AnMe
Средних…..?
Несколько лет назад над Стоунзом все смеялись. Он был тем ещё привозилой. На топ уровень вышел только с сезона 20-21.
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zzzeeerrrooo
Ответ Lost Sock
чем больше он получает тем больше обесценивается этот титул ) хотя мне как то пофиг хоть все пусть забирает
А если пофиг чего написал?
В декабре все было решено
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zzzeeerrrooo
Ответ Lost Sock
вот за это Месси и должен получить ЗМ в 2023 году
Не переживай , получит
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Lux_Vid Александров
Ответ zzzeeerrrooo
Не переживай , получит
Да у них бомбит с декабря. Нет теперь покоя, была отмаза что в сборной олимпиада не считается, потом КА не считается, а в прошлом декабре ЧМ официально стал второсортным турниром. Что делать тепепь не знают
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zzzeeerrrooo
Ответ Lost Sock
ты был среди решал ?
Свидетель
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Lost Sock
Ответ AnMe
Причем тут Иньеста? Что ты несешь?? Да, отдают просто так, просто так его номинируют на звание лучшего игрока в истории и просто так голосуют тренера и капитаны. Если ты про 2010, то Иньеста не делал того, что делал Лео в 2022. Это даже глупо сравнивать. И тогда вручала другая организация. Но я бы сам отдал в том году Андрюхе. А так бы еще сравнивать игру Холланда и Месси, там не то что пропасть, там целая галактика ерпта
а что делал Месси ? он забивал в финале ЧМ ? может он стал чемпионом ЧМ ?
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AnMe
Ответ Lost Sock
успехов тебе родина тебя не забудет ) Я шучу если ты не заметил Месси однозначно хороший футболист , но справедливости ради были очень много спорного в его карьере и его наминациях
У каждого свое мнение, срач разводить всегда и все любят. Там не менее, все заслужил. Хороший футболист можно сказать о других, тут чуть выше, как бы «лизателтсивом» это не выглядело, ну да ладно.
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AnMe
Ответ Lost Sock
вот за это Месси и должен получить ЗМ в 2023 году
Причем тут Мансити с Месси 2015 года в контексте новости и твой комментарий о Лео в 23?
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Lost Sock
Ответ zzzeeerrrooo
Не переживай , получит
чем больше он получает тем больше обесценивается этот титул ) хотя мне как то пофиг хоть все пусть забирает
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vaslover
Ответ Aziz Kurmanbekov
Какой же Пеп гений. Из абсолютно средних игроков умеет слипить топов.
Этот середняк если бы приехал в Россию его лично бы встречал хозяин РФ. Причем на карете по Красной площади покатал бы. Середняк.......
В России за всю историю не было такого уровня защитника/опорника.
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Lost Sock
Ответ AnMe
Да еще бы, потоп из слез каждый раз при упоминании арга лилипута
успехов тебе родина тебя не забудет ) Я шучу если ты не заметил Месси однозначно хороший футболист , но справедливости ради были очень много спорного в его карьере и его наминациях
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