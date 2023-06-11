Стоунз совершил 6 удачных обводок из 6 попыток в финале ЛЧ против «Интера». У Месси было 10 в 2015-м против «Юве»

Джон Стоунз приблизился к Лионелю Месси по обводкам в финале Лиги чемпионов.

Защитник « », играющий сейчас в центре поля, предпринял 6 попыток дриблинга против и игроков « » в финальном матче в Стамбуле (1:0), и все они оказались удачными.

Больше удачных обводок в финале было у – 10 против «Ювентуса» в 2015 году (3:1).

Подробная статистика 29-летнего англичанина доступна здесь.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт