Перес о том, подпишет ли «Реал» Мбаппе: «Да, но не в этом году»

Президент «Реала» подтвердил намерение подписать Килиана Мбаппе.

– Вы подпишете Мбаппе?

– Да, но не в этом году, – ответил на вопрос болельщика.

Видео с ответом Переса появилось в социальных сетях, его перепостили Marca, As, ESPN и другие источники. Позднее появилась информация, что это, возможно, старый ролик, записанный еще в 2021 году.

Сообщалось, что «Реал» хочет подписать французского форварда « » в качестве свободного агента в 2024-м.

«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах