Перес о том, подпишет ли «Реал» Мбаппе: «Да, но не в этом году»
Президент «Реала» подтвердил намерение подписать Килиана Мбаппе.
– Вы подпишете Мбаппе?
– Да, но не в этом году, – ответил Флорентино Перес на вопрос болельщика.
Видео с ответом Переса появилось в социальных сетях, его перепостили Marca, As, ESPN и другие источники. Позднее появилась информация, что это, возможно, старый ролик, записанный еще в 2021 году.
Сообщалось, что «Реал» хочет подписать французского форварда «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2024-м.
«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах
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