Перес о том, подпишет ли «Реал» Мбаппе: «Да, но не в этом году»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Президент «Реала» подтвердил намерение подписать Килиана Мбаппе.

– Вы подпишете Мбаппе?

– Да, но не в этом году, – ответил Флорентино Перес на вопрос болельщика.

Видео с ответом Переса появилось в социальных сетях, его перепостили Marca, As, ESPN и другие источники. Позднее появилась информация, что это, возможно, старый ролик, записанный еще в 2021 году.

Сообщалось, что «Реал» хочет подписать французского форварда «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2024-м.

«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах

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32 комментария

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QWertY
«В реал для него двери закрыты! Перец отказ не прощает» что там еще говорили сливоглоры прошлым летом ?😂🤣
+69
-31
+38
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RM
https://t.me/realmadridcdf/44117 видео было старым, но стоило бросить кость, как ригобериычи и прочие эксперты здесь
+33
-4
+29
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Иван Баланар
Ответ Экспертное мнение
От создателей - "менталитет победителя, Реал это Реал, никогда не сдается, характер это характер, турнир Реала, короли Европы" (с) перед ответным матчем с Ман Сити
5 ЛЧ за 9 лет, не позорься.
+24
-4
+20
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Иван Баланар
Ответ Экспертное мнение
От создателей - "менталитет победителя, Реал это Реал, никогда не сдается, характер это характер, турнир Реала, короли Европы" (с) перед ответным матчем с Ман Сити
2 вылет из ЛЕ за 2 года. Но это лучше, чем самое унизительное поражение в истории Лиги Чемпионов 2:8
хаха
+17
-5
+12
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Артём Толоконников
А не из 21 года ли это видео?
+8
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+8
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Arthurino
Ответ RM
https://t.me/realmadridcdf/44117 видео было старым, но стоило бросить кость, как ригобериычи и прочие эксперты здесь
Очередное подтверждение тому, что на самом деле нужно спортсу. Главное, что рычагберка и его боты крутят трафик
+4
-1
+3
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The Greatest Grenader
Ответ QWertY
«В реал для него двери закрыты! Перец отказ не прощает» что там еще говорили сливоглоры прошлым летом ?😂🤣
Ну,так он извинился лично перед Пересом.
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Артём Толоконников
Проверять надо информацию перед тем, как публикуешь
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Йозеф Блаттер
Ответ Bruce Willis
нахрена Мбаппе Реал? в ПСЖ начали чистить авгиевы конюшни. надо будет, шейхи скупят пол-Реала, лишь бы Мбаппе оставить в Париже)
Кого они могут купить из Реала, преводи примеры. Кроме бесплатного Асеньсио, которые не шипко то и нужен был Реалу?
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Bruce Willis
Ответ Los Galácticos
Все равно как-то не верится что шейхи отдадут его Пересу бесплатно. Мбаппе упустил идеальный момент для перехода, сейчас был бы в центре проекта королевского клуба и кайфовал бы от футбола по полной.
нахрена Мбаппе Реал? в ПСЖ начали чистить авгиевы конюшни. надо будет, шейхи скупят пол-Реала, лишь бы Мбаппе оставить в Париже)
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Артур Коркмасов
Ответ QWertY
«В реал для него двери закрыты! Перец отказ не прощает» что там еще говорили сливоглоры прошлым летом ?😂🤣
Ну не все же так говорили, я лично не говорил! Мне было обидно что он не перешел тогда, но я надеялся что все равно перейдет хоть и потом
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Джамал Арипов
Ответ The Greatest Grenader
Ну,так он извинился лично перед Пересом.
А ты там присутствовал ... Лично видел видео как Месси извеняется перед ПСЖ за то что свалил в СА но уидео о том как Мбаппе лично извенился небыло, или ты об те жёлтые газетёнки начитался
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Maskulin
Если Перес и захочет подписать Мбаппе, он не будет это афишировать направо и налево…С руководством ПСЖ лучше не шутить, а то можно нарваться на санкции Чеферина
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Спартак Уокер
Это эпопея на пол века
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Dikki Shelton
Все возможно в это мире. И это в том числе. Переход Мбаппе был бы благом для Реала .
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Джавез Тилл
Пока Мпумбе разбирается в ПСЖ, Холанд с ходу берет ЛЧ...
🐢😰😰😰
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Акира_1
После такого заявления Мбаппн может вытрясти с ПСЖ круглую сумму. Как удобно, когда за тобой охотится Перес, и можно на этом доить шейхов.
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Ярик01
Болельщики ПСЖ весь год будут "любить" черепашку ? )
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poolshh
Не в этом веке, скорее)
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Los Galácticos
Все равно как-то не верится что шейхи отдадут его Пересу бесплатно. Мбаппе упустил идеальный момент для перехода, сейчас был бы в центре проекта королевского клуба и кайфовал бы от футбола по полной.
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Jeicob Harlon
свершись!!
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