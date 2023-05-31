«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах
Экс-директор «Барселоны» рассказал, что клуб мог подписать Килиана Мбаппе.
«Я пробовал подписать Мбаппе. Он мог перейти в «Барселону». Мы не обсуждали конкретную цену, но он бы перешел за 100 млн.
Тренерский штаб сказал нам, что брать надо Дембеле, учитывая наш состав. Была возможность подписать их обоих. Мбаппе не хотел в «Реал», потому что там были Бэйл, Бензема и Роналду.
Но «Барселона» купила Дембеле, а затем Коутиньо», – сказал Хавьер Бордас в подкасте Nude Project.
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И дело тут не в том, что Лукомский гений аналитики, а в том, что и другие, кто внимательно следил за Коутиньо, мог бы разглядеть то же самое.
это Барселона мать вашу, команда в которую последние десятилетия абсолютно все игроки мечтали попасть, за исключением последних сезонов, и Мбаппе не исключение,он из Монако с радостью приехал в ту Барсу, ещё и с доплатой от себя.
Откуда тогда такая цифра, если не было обсуждения цены?
"Барселона" могла приобрести Мбаппе за 120-130 миллионов евро. Я говорил с его отцом, футболист хотел играть только за "Барселону". Мбаппе мечтал о том, чтобы играть вместе с Месси, и сказал, что хочет перейти только в стан каталонской команды, когда узнал, что Неймар перешел в ПСЖ. Он не хотел переходить в "Реал" из-за того, что там играют Роналду, Бензема и Бэйл.
Но с президентом "Барселоны" Бартомеу контактировать сложно. Посредством одного друга я уведомил Бартомеу, что переход Неймара в ПСЖ является уже свершившимся фактом, побуждая его приобрести Мбаппе", - цитирует Мингелью Cope.