«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах

Экс-директор «Барселоны» рассказал, что клуб мог подписать Килиана Мбаппе.

«Я пробовал подписать Мбаппе. Он мог перейти в «Барселону». Мы не обсуждали конкретную цену, но он бы перешел за 100 млн.

Тренерский штаб сказал нам, что брать надо Дембеле, учитывая наш состав. Была возможность подписать их обоих. не хотел в « », потому что там были , Бензема и .

Но « » купила Дембеле, а затем Коутиньо», – сказал Хавьер Бордас в подкасте Nude Project.

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