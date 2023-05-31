«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Гарет Бэйл Филиппе Коутиньо Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Экс-директор «Барселоны» рассказал, что клуб мог подписать Килиана Мбаппе.

«Я пробовал подписать Мбаппе. Он мог перейти в «Барселону». Мы не обсуждали конкретную цену, но он бы перешел за 100 млн.

Тренерский штаб сказал нам, что брать надо Дембеле, учитывая наш состав. Была возможность подписать их обоих. Мбаппе не хотел в «Реал», потому что там были Бэйл, Бензема и Роналду.

Но «Барселона» купила Дембеле, а затем Коутиньо», – сказал Хавьер Бордас в подкасте Nude Project.

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36 комментариев

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Мовсар Германия
обычно такие истории, должен рассказывать Арсен Венгер
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LevSmith
Ответ Мовсар Германия
обычно такие истории, должен рассказывать Арсен Венгер
Венгер его ещё в яслях просматривал, но в руководстве было принято решение, что тридцать пакетиков агуши слишком завышенная цена за переход
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Алексей Ненахов
Каталонский журнал «очумителных» истории
+32
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Растиньяк
Мугага. Большего бреда не читал.
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Ansu Fati
Ответ DolJun
вот почему барсу и зовут фк мем)
Вот почему за Челси болеют всякие должуны))
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Пирс Морган
Вместо подъема, два раза навернулись с лестницы
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DolJun
вот почему барсу и зовут фк мем)
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Итачи Учиха
Спортс такую возможность упустил постить по 10 новостей каждый день о том, как Мбаппе отказывается снижать зп по просьбам Лапорты.
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Пирс Морган
Ответ Алексей Ненахов
Каталонский журнал «очумителных» истории
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
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Vitali Freeman
Такие истории стоит держать в секрете)) Это как расписаться в некомпетентности)
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Vinnipukh Vinni
Ответ benjamin92
Кто бы что ни говорил, а подписание Дембеле и Коутиньо на тот момент были логичными и правильными. Молодая восходящая звезда из Боруссии и суперзвезда из АПЛ. Никто же не знал, что так выйдет
Лукомский выкатил тогда большой текст, в котором рассказал, что Коутиньо дно. Он таких слов не писал, но смысл был такой.
И дело тут не в том, что Лукомский гений аналитики, а в том, что и другие, кто внимательно следил за Коутиньо, мог бы разглядеть то же самое.
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Джамал Арипов
Ответ benjamin92
Кто бы что ни говорил, а подписание Дембеле и Коутиньо на тот момент были логичными и правильными. Молодая восходящая звезда из Боруссии и суперзвезда из АПЛ. Никто же не знал, что так выйдет
Вот именно восходящие звёзды но они быстро гаснут и лутшебы оставили Нея оти втроём МСН доюальше бы бомбили ЛЛ . Неценят то что есть .
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6tspey7tb5
Ответ Мовсар Германия
обычно такие истории, должен рассказывать Арсен Венгер
Такие истории рассказывает таксист Ашот пока везёт тебя
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Bdv68
Ответ прощай Роналду
Президент был Бартомеу гений
Надо найти лишнее слово?
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مختار موسى حاجييف
реакция местных малолеток, как будто там Локомотив мог подписать Неймара но отказался.
это Барселона мать вашу, команда в которую последние десятилетия абсолютно все игроки мечтали попасть, за исключением последних сезонов, и Мбаппе не исключение,он из Монако с радостью приехал в ту Барсу, ещё и с доплатой от себя.
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Olegus7
«Мы не обсуждали конкретную цену, но он бы перешел за 100 млн.»

Откуда тогда такая цифра, если не было обсуждения цены?
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EminenceGrise
Почти весь штаб людей, которые были при Бартомеу - это клоуны.
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Olegus7
Ответ den_is_ tru_nov
Не было обсуждения КОНКРЕТНОЙ цены
А 100 млн. не конкретная цифра?;)
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Джамал Арипов
Каутиньо и Дембеле самые минусовые трансферы Барсы как можно взять Каута за такие бабки чем ваобще они думали.
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gPk
Ответ Мовсар Германия
обычно такие истории, должен рассказывать Арсен Венгер
Агент ФИФА Хосеп Мария Мингелья заявил о том, что нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе очень хотел перейти в "Барселону", чтобы играть рядом с форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси.

"Барселона" могла приобрести Мбаппе за 120-130 миллионов евро. Я говорил с его отцом, футболист хотел играть только за "Барселону". Мбаппе мечтал о том, чтобы играть вместе с Месси, и сказал, что хочет перейти только в стан каталонской команды, когда узнал, что Неймар перешел в ПСЖ. Он не хотел переходить в "Реал" из-за того, что там играют Роналду, Бензема и Бэйл.

Но с президентом "Барселоны" Бартомеу контактировать сложно. Посредством одного друга я уведомил Бартомеу, что переход Неймара в ПСЖ является уже свершившимся фактом, побуждая его приобрести Мбаппе", - цитирует Мингелью Cope.
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Физиологический Раствор
Ответ Мовсар Германия
обычно такие истории, должен рассказывать Арсен Венгер
Обычно такие истории должен рассказывать кто то из России)
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RealM_13
Лучше бы промолчал про эти сделки…
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TravenS
Ответ Vlad
Опять утка от черт знает кого, чтоб на этой почве столкнуть лбами хейтеров сливок и блауграны. И притом потом потирая ладошки мерзко хихикать
Какая утка, это правда такая история была. Я даже помню, как тогда выходил пост сравнения Мбаппе и Дембеле, где Усман был круче (на тот момент так и было)
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Vlad
Опять утка от черт знает кого, чтоб на этой почве столкнуть лбами хейтеров сливок и блауграны. И притом потом потирая ладошки мерзко хихикать
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Syndycate
Ответ benjamin92
Кто бы что ни говорил, а подписание Дембеле и Коутиньо на тот момент были логичными и правильными. Молодая восходящая звезда из Боруссии и суперзвезда из АПЛ. Никто же не знал, что так выйдет
Так же как и Азар, такое сложно предугадать
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