Экс-аналитик «Ливерпуля»: «Мбаппе – лучший игрок Европы на данный момент. Это скажет любая статистическая модель»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в Европе.

«Любая статистическая модель скажет вам, что Килиан Мбаппе – лучший игрок Европы на данный момент.

Но, к сожалению, в финансовом плане он не в лиге «Ливерпуля». Мы ищем лучших игроков в расчете на фунт», – сказал Иэн Грэм.

Нападающий «ПСЖ» забил 29 голов и сделал 5 результативных передач в 34 матчах сезона Лиги 1.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

61 комментарий

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Universal1000
Ответ Alex Seferov
Холланд > Мбаппе
Индивидуально? На порядок слабее.

Но гораздо умнее выбрал клуб безусловно.)
И под Пепом может спрогрессировать огого. Уже стал техничнее, чем осенью.
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Men77
Ну если я бы покупал себе в клуб игрока, то я бы купил Мбаппе, а не Холланда. Холланд более зависимый от команды игрок, чем Мбаппе.
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Полуэктов Пётр
Ответ Блуждающий странник
Это в Ливерпуле такие аналитики работали? Неудивительно, что некоторые трансферы были провальными. Как раз статистически Мбаппе вообще ничем не превосходит своих конкурентов, а только отстает Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29. Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4. Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36. Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8. Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом. Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
Мбаппе - космический игрок.
А то, что для вас "статистические показатели" - это всего 4 параметра, 2 из которых записаны на табло, а два других являются абсолютной пустышкой, говорит о том, что вы не в состоянии делать выводы об уровне аналитика.
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Руслан Арапханов
Ответ Men77
Ну если я бы покупал себе в клуб игрока, то я бы купил Мбаппе, а не Холланда. Холланд более зависимый от команды игрок, чем Мбаппе.
Может и кажется, что он зависимый, но если вдуматься, то он забивал на всех уровнях с самыми разными по уровню партнёрами и в разных по стилю командах, Лейпциг, Боруссия, МанСити. Так что не знаю даже. Единственное, Мбаппе универсальнее, можно его и на любой фланг и в центр поставить.
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werley
Ответ Блуждающий странник
Это в Ливерпуле такие аналитики работали? Неудивительно, что некоторые трансферы были провальными. Как раз статистически Мбаппе вообще ничем не превосходит своих конкурентов, а только отстает Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29. Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4. Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36. Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8. Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом. Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
Уверены, что аналитики пользуются столь простыми статистическими моделями? Эту информацию может и второклассник выудить. Да что второклассник, владельцу клуба и аналитики тогда нужны не будут, только заходи на специализированный сайт и принимай решение, покупать игрока или нет.
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Rad0
Ответ Е.Р.
Мбаппе футболист и ИГРОК. он именно ИГРАЕТ в футбол. А Холанд это просто бройлер перекормленный.
Те же додики, которые сейчас готовы отдать ЗМ Холланду, несколько лет назад дали Роналду прозвище "Замыкалду" за то, что он играл так, как сейас играет их любимчик)
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gamechanger
Ответ Блуждающий странник
Это в Ливерпуле такие аналитики работали? Неудивительно, что некоторые трансферы были провальными. Как раз статистически Мбаппе вообще ничем не превосходит своих конкурентов, а только отстает Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29. Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4. Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36. Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8. Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом. Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
По-твоему, это вина Мбаппе, что у него только 4 голевые передачи? Я правильно понял. У него 9 ожидаемых передач, т.е. он много создаёт для парнеров, но те транжирят моменты. Это говорит о том, что он намного более разностореннее Холанда — и сам забивает, и помогает партнёрам. Ну, и главное: статистика — это не только про голы и голевые. Во многих других аспектах Килиан сильнее Эрлинга. Тут даже в цифры не надо лезть, это и так ясно, если смотреть их игру.

Холанд — выдающийся завершитель, но во всём остальном он ниже уровнем, чем Мбаппе. Это совсем не значит, что у норвежца нет шансов получить Золотой мяч. Их сравнения мне напоминает баттл Месси и Роналду: Криштиану в роли Холанда, Лео — Мбаппе.
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London.is.blue
Ответ Universal1000
Индивидуально? На порядок слабее. Но гораздо умнее выбрал клуб безусловно.) И под Пепом может спрогрессировать огого. Уже стал техничнее, чем осенью.
Чем он слабее на порядок? Можно пруфы?

Хуже дриблинг? Ну он лучше в борьбе. Медленнее бегает? Думаю разница не велика.
Еще в чем?

Реализация у Холанда намного лучше.

Выбрал Пепа? Он и в Зальцбурге, Боруссии и сборной забивал почти по голу/матч.

Черепах самый переоцененный игрок в истории, сделавший себе имя на сильнейшем поколении французов в истории.

По цифрам он уступает Холанду. По цифрам с праймовым Роналду еще больше пропасть. С праймовым Месси даже стыдно сравнивать.
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sd4fmwrvz8
Статистическая черепашка 🐸
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Lord Baium
Ответ Блуждающий странник
Это в Ливерпуле такие аналитики работали? Неудивительно, что некоторые трансферы были провальными. Как раз статистически Мбаппе вообще ничем не превосходит своих конкурентов, а только отстает Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29. Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4. Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36. Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8. Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом. Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
Некоторые трансферы провальные)))) Некоторые!

Покажи мне хоть один клуб, который покупает игроков и не ошибается. В Ливерпуле большинство трансферов в эпоху Клоппа – топ. Действительно провальным трансфером можно считать только Кейта.
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Блуждающий странник
Это в Ливерпуле такие аналитики работали? Неудивительно, что некоторые трансферы были провальными. Как раз статистически Мбаппе вообще ничем не превосходит своих конкурентов, а только отстает

Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29.
Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4.

Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36.
Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8.

Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом.

Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
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AF007
Ответ Блуждающий странник
Это в Ливерпуле такие аналитики работали? Неудивительно, что некоторые трансферы были провальными. Как раз статистически Мбаппе вообще ничем не превосходит своих конкурентов, а только отстает Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29. Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4. Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36. Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8. Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом. Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
Статистика статистикой, а глаза мои видят, что Мбаппе технически намного сильнее гориллы. Черепах в одиночку по флангу на дикой скорости сносил Баварию, Аргентину, Реал, Ювентус, Барсу, если кто уже забыл
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Jason Williams
Ответ Блуждающий странник
Если я начну перечислять все компоненты их игры, то сообщение будет длинной в три новости. Кому нужно это сам спокойно найдет и сравнит. Или воспользуется сервисами, которые позволяют это сделать. Я взял самое важное как для игроков атаки. И я делаю выводы на основе того, что человек говорит. Ниже новость про то, что Месси сильнее Роналду и он аргументирует почему. То есть независимо от того как ты относишься к бистам то ты понимаешь уровень его аргументации и что он брал за основу. Там он брал созданные моменты. И аргументом было то, что при равных голевых показателях Месси влияет больше на игру. Понятная концепция сразу. Без глупых фраз, что любая концепция докажет превосходство Месси. Что его вынуждает говорить, что ЛЮБАЯ модель доказывает превосходство Мбаппе над другими? Я ищу эти модели и их не существует. Если критикуешь, то предлагай, а доверять каким-то авторитетам я не обязан. Жизнь неоднократно показывала, что люди, которые перестают развиваться способны с умным видом нести бред, а им из-за их авторитета будут верить. Его слова ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ. Нет, не любая
А какие модели ты ищешь?
Ты уверен, что скауты и аналитик пользуются статистическими моделями с первой странички гугла?)
Человек много лет работал в топ-клубе, привел много топ-игроков, но ты однозначно сильнее, жаль, конечно, что ты не аналитик в какой-нибудь Баварии(
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Блуждающий странник
Ответ gamechanger
По-твоему, это вина Мбаппе, что у него только 4 голевые передачи? Я правильно понял. У него 9 ожидаемых передач, т.е. он много создаёт для парнеров, но те транжирят моменты. Это говорит о том, что он намного более разностореннее Холанда — и сам забивает, и помогает партнёрам. Ну, и главное: статистика — это не только про голы и голевые. Во многих других аспектах Килиан сильнее Эрлинга. Тут даже в цифры не надо лезть, это и так ясно, если смотреть их игру. Холанд — выдающийся завершитель, но во всём остальном он ниже уровнем, чем Мбаппе. Это совсем не значит, что у норвежца нет шансов получить Золотой мяч. Их сравнения мне напоминает баттл Месси и Роналду: Криштиану в роли Холанда, Лео — Мбаппе.
Много это у Гризмана, Месси и Де Брюйне, а у Мбаппе стандартный показатель форварда топ-клуба ожидаемых голевых, ещё и играя в паре с двумя лучшими дриблерами, которые улучшают позицию. Я же не оспариваю тот факт, что Мбаппе хороший игрок или что он топового уровня. Сама фраза этого аналитика смешна, что ЛЮБАЯ модель подтверждает. Я не нашел ни одной модели, которая бы ставила Мбаппе на первое место даже в Лиге 1. Не нашел критериев, по которым Мбаппе в фаворах. И концепция оценивать в совокупности все действия верная, но и здесь перевеса у Мбаппе над Холандом нет, как и над Винисиусом и другими игроками. Визуально кажется, что Мбаппе как вингер больше влияет на игру чем Холанд, но тут же мы не учитываем общее количество рывков, не учитываем влияние Холанда на схему соперника. Не оцениваем показатель единоборств. Они схожи в том, что от обороны их освобождают в своих клубах, но только один приносит своей игрой титулы и результативность у него лучше, а другой даже в Лиге 1 не лучший. И я говорю не про игру в футбол, а про статистику. Речь же о ней. Своему партнеру по клубу он серьезно уступает по совокупности показателей. И бери любые модели, это понятно сразу
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badaboom
Ответ Men77
это по моему ты не шаришь, Пеп эту команду годами выстраивал, он чуть ли не единственный тренер, который может выстроить такую команду, где Холланд может так ярко сверкать. А ты говоришь легче). Не будет Пепа, не будет уже того Сити , ни с их деньгами ни с Холландом.
Сорян, случайно потер камент. При чем тут Пеп, если Хааланд забивал везде дофига? Под таранного бегунка проще наладить схему с 9-ю бревнами в составе, которые просто будут грузить на него.
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Artūras Grigas
Ответ Е.Р.
Мбаппе футболист и ИГРОК. он именно ИГРАЕТ в футбол. А Холанд это просто бройлер перекормленный.
Бройлер не бройлер , но чемпион по рикошетам.
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Artūras Grigas
Ответ Блуждающий странник
Это в Ливерпуле такие аналитики работали? Неудивительно, что некоторые трансферы были провальными. Как раз статистически Мбаппе вообще ничем не превосходит своих конкурентов, а только отстает Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29. Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4. Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36. Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8. Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом. Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
Одно дело ЗАБИВАТЬ чисто ( Мбаппе ) и другое дело "забивать" рикошетом ( Холланнд ).
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Сергей Лимонников
Ответ VERBLYUD
Чем плох чемпионат Нидерландов? Уровень футбола в Нидерландах и Португалии тоже неплохой. Это хорошие лиги.
лиги безусловно хорошие, но определенно намного ниже уровнем АПЛ.
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Руслан Арапханов
Ответ Seoul Candy
Напомни плз когда он играл в Лейпциге ? Я что-то не припомню
Зальцбурге. Случайно написал, но ты ведь и сам понял, бро, необязательно умничать)
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Eduard Rastryopin
Ответ Человек1991
Сезон 22/23 ТОП 3 по гол+пас : 1.Месси 42 гола, 27 голевых. 2 Мбаппе 52 гола,12 голевых. 3.Холланд 53 гола ,9 голевых.
Сезон 22/23

Месси против Топ-50 клубного рейтинга УЕФА:
ЛЧ - 5 матчей 1+1
Лига 1 - 4 матча 1+0

Против Топ-50 сборных ФИФА:
6 матчей 6+3

Всего:15 матчей 8+4

Холанд против Топ-50 клубного рейтинга УЕФА:
ЛЧ - 10 матчей 12+1
АПЛ - 14 матчей 11+2

Против Топ-50 сборных ФИФА:
4 матча 5+1

Всего: 27 матчей 28+4
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VERBLYUD
Ответ Alex Rhea
Модель мб и скажет, да только феерить в 5-6-й лиге Европы это не то же самое, что феерить в АПЛ, например. Мбаппе по сути играет в чемпионате Нидерландов по уровню.
Чем плох чемпионат Нидерландов? Уровень футбола в Нидерландах и Португалии тоже неплохой. Это хорошие лиги.
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Universal1000
Ответ London.is.blue
Чем он слабее на порядок? Можно пруфы? Хуже дриблинг? Ну он лучше в борьбе. Медленнее бегает? Думаю разница не велика. Еще в чем? Реализация у Холанда намного лучше. Выбрал Пепа? Он и в Зальцбурге, Боруссии и сборной забивал почти по голу/матч. Черепах самый переоцененный игрок в истории, сделавший себе имя на сильнейшем поколении французов в истории. По цифрам он уступает Холанду. По цифрам с праймовым Роналду еще больше пропасть. С праймовым Месси даже стыдно сравнивать.
Дело не в том что черепах какой-то там гений.
Дело в том, что норвег по сути просто полено забивное, переоценен не меньше.
Да и в скорости, и в технике-дриблинге-обводках и в последнем пасе норг был всегда хуже и значительно.
Но Сити Пепа и ПСЖопа - две разного качества среды обитания и развития.
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London.is.blue
Ответ Men77
Ну если я бы покупал себе в клуб игрока, то я бы купил Мбаппе, а не Холланда. Холланд более зависимый от команды игрок, чем Мбаппе.
Холанд так зависим, что забивает в среднем по голу за игру почти везде на протяжении карьеры.

Ладно бы он у Пепа только так забивал, но он и в сборной Норвегии забивает столько же.
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Виктор Войнов
Да модели вообще футболом не интересуются))
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catmandoo
А что скажет топ-модель?
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