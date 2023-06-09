Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в Европе.

«Любая статистическая модель скажет вам, что – лучший игрок Европы на данный момент.

Но, к сожалению, в финансовом плане он не в лиге « ». Мы ищем лучших игроков в расчете на фунт», – сказал Иэн Грэм.

Нападающий « » забил 29 голов и сделал 5 результативных передач в 34 матчах сезона Лиги 1.

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