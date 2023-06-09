Экс-аналитик «Ливерпуля»: «Мбаппе – лучший игрок Европы на данный момент. Это скажет любая статистическая модель»
Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в Европе.
«Любая статистическая модель скажет вам, что Килиан Мбаппе – лучший игрок Европы на данный момент.
Но, к сожалению, в финансовом плане он не в лиге «Ливерпуля». Мы ищем лучших игроков в расчете на фунт», – сказал Иэн Грэм.
Нападающий «ПСЖ» забил 29 голов и сделал 5 результативных передач в 34 матчах сезона Лиги 1.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Но гораздо умнее выбрал клуб безусловно.)
И под Пепом может спрогрессировать огого. Уже стал техничнее, чем осенью.
А то, что для вас "статистические показатели" - это всего 4 параметра, 2 из которых записаны на табло, а два других являются абсолютной пустышкой, говорит о том, что вы не в состоянии делать выводы об уровне аналитика.
Холанд — выдающийся завершитель, но во всём остальном он ниже уровнем, чем Мбаппе. Это совсем не значит, что у норвежца нет шансов получить Золотой мяч. Их сравнения мне напоминает баттл Месси и Роналду: Криштиану в роли Холанда, Лео — Мбаппе.
Хуже дриблинг? Ну он лучше в борьбе. Медленнее бегает? Думаю разница не велика.
Еще в чем?
Реализация у Холанда намного лучше.
Выбрал Пепа? Он и в Зальцбурге, Боруссии и сборной забивал почти по голу/матч.
Черепах самый переоцененный игрок в истории, сделавший себе имя на сильнейшем поколении французов в истории.
По цифрам он уступает Холанду. По цифрам с праймовым Роналду еще больше пропасть. С праймовым Месси даже стыдно сравнивать.
Покажи мне хоть один клуб, который покупает игроков и не ошибается. В Ливерпуле большинство трансферов в эпоху Клоппа – топ. Действительно провальным трансфером можно считать только Кейта.
Ожидаемые голы Мбаппе: 27.8. Забито 29.
Ожидаемые ассисты Мбаппе: 9.17. Ассистов 4.
Ожидаемые голы Холанда: 32.76. Забито 36.
Ожидаемые ассисты Холанда: 5.85. Ассистов 8.
Я не сторонник теории о том, что в АПЛ забивать сложнее. Это не всегда работает. Мы не можем знать как Мбаппе будет чувствовать себя в системе Пепа и наоборот. При этом факт остается фактом: имея данные этих двух команд мы можем сравнить и результаты клубов и результаты конкретных игроков и сравнение явно не в пользу Мбаппе. И брал я данные только по их внутренним лигам, а в ЛЧ Холанд тоже явно прикурить дает французу с запасом.
Тут сравнить статистику Мбаппе и Месси в этом сезоне и Мбаппе даже ему уступает во всем кроме общего количества забитых)
Ты уверен, что скауты и аналитик пользуются статистическими моделями с первой странички гугла?)
Человек много лет работал в топ-клубе, привел много топ-игроков, но ты однозначно сильнее, жаль, конечно, что ты не аналитик в какой-нибудь Баварии(
Месси против Топ-50 клубного рейтинга УЕФА:
ЛЧ - 5 матчей 1+1
Лига 1 - 4 матча 1+0
Против Топ-50 сборных ФИФА:
6 матчей 6+3
Всего:15 матчей 8+4
Холанд против Топ-50 клубного рейтинга УЕФА:
ЛЧ - 10 матчей 12+1
АПЛ - 14 матчей 11+2
Против Топ-50 сборных ФИФА:
4 матча 5+1
Всего: 27 матчей 28+4
Дело в том, что норвег по сути просто полено забивное, переоценен не меньше.
Да и в скорости, и в технике-дриблинге-обводках и в последнем пасе норг был всегда хуже и значительно.
Но Сити Пепа и ПСЖопа - две разного качества среды обитания и развития.
Ладно бы он у Пепа только так забивал, но он и в сборной Норвегии забивает столько же.