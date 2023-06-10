Марко Матерацци: «Ман Сити» сейчас где-то в стратосфере. Беспокоит, что Пеп не дает расслабиться своим футболистам, он знает, что с итальянцами трудно»

Теги Интер Марко Матерацци Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эдин Джеко Ромелу Лукаку Футбол

Марко Матерацци считает, что «Ман Сити» в космической форме перед финалом ЛЧ с «Интером».

«Горожане» и миланцы сегодня сыграют в финале Лиги чемпионов. Англичане в случае победы сделают требл.

«Ман Сити» сейчас где-то в стратосфере. История не побеждает сама по себе – иначе «Интер» выиграл бы. И деньги тоже не побеждают сами по себе – иначе «Сити» выиграл бы гарантированно.

Больше всего меня беспокоит то, что Гвардиола не дает расслабиться своим футболистам, потому что знает, что с нами, итальянцами, трудно. Я бы предпочел, чтобы «Манчестер Сити» был более самоуверен.

Лукаку или Джеко в старте? Это хорошая головоломка. Сейчас Ромелу в великолепной форме. Но нужен баланс. Я всегда играл в старте, а на финал вдруг остаюсь в запасе – это может внести дисбаланс», – сказал бывший защитник «Интера» и чемпион мира в эфире Sky Sport.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Ман Сити» – «Интер»: все самое интересное перед финалом ЛЧ в Стамбуле

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9 комментариев

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Бабайка Бабаяра
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Итальянцы в этом году проиграют 3 финала из трёх. Мойес уже победил, сбитый Жо уже проиграл, и Пеп сегодня третий раз их огорчит.
Ждем хороший и захватывающий футбол. Главное, без судейских ошибок.
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Ихарь Окенфэйлов
Итальянцы в этом году проиграют 3 финала из трёх. Мойес уже победил, сбитый Жо уже проиграл, и Пеп сегодня третий раз их огорчит.
+18
-14
+4
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Coodesnik
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Итальянцы в этом году проиграют 3 финала из трёх. Мойес уже победил, сбитый Жо уже проиграл, и Пеп сегодня третий раз их огорчит.
Вот и увидим)
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Рэд Уайт
интеру нужно выдержать первые минут 30,так как попадут под пресс.дальше будет легче
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Ноябрьский Набат
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Итальянцы в этом году проиграют 3 финала из трёх. Мойес уже победил, сбитый Жо уже проиграл, и Пеп сегодня третий раз их огорчит.
Как в принципе и сборная Италии👌
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