Марко Матерацци: «Ман Сити» сейчас где-то в стратосфере. Беспокоит, что Пеп не дает расслабиться своим футболистам, он знает, что с итальянцами трудно»

Марко Матерацци считает, что «Ман Сити» в космической форме перед финалом ЛЧ с «Интером».

«Горожане» и миланцы сегодня сыграют в финале . Англичане в случае победы сделают требл.

«Ман Сити» сейчас где-то в стратосфере. История не побеждает сама по себе – иначе «Интер» выиграл бы. И деньги тоже не побеждают сами по себе – иначе «Сити» выиграл бы гарантированно.

Больше всего меня беспокоит то, что не дает расслабиться своим футболистам, потому что знает, что с нами, итальянцами, трудно. Я бы предпочел, чтобы « » был более самоуверен.

или Джеко в старте? Это хорошая головоломка. Сейчас Ромелу в великолепной форме. Но нужен баланс. Я всегда играл в старте, а на финал вдруг остаюсь в запасе – это может внести дисбаланс», – сказал бывший защитник « » и чемпион мира в эфире Sky Sport.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Ман Сити» – «Интер»: все самое интересное перед финалом ЛЧ в Стамбуле