Марко Матерацци: «Ман Сити» сейчас где-то в стратосфере. Беспокоит, что Пеп не дает расслабиться своим футболистам, он знает, что с итальянцами трудно»
Марко Матерацци считает, что «Ман Сити» в космической форме перед финалом ЛЧ с «Интером».
«Горожане» и миланцы сегодня сыграют в финале Лиги чемпионов. Англичане в случае победы сделают требл.
«Ман Сити» сейчас где-то в стратосфере. История не побеждает сама по себе – иначе «Интер» выиграл бы. И деньги тоже не побеждают сами по себе – иначе «Сити» выиграл бы гарантированно.
Больше всего меня беспокоит то, что Гвардиола не дает расслабиться своим футболистам, потому что знает, что с нами, итальянцами, трудно. Я бы предпочел, чтобы «Манчестер Сити» был более самоуверен.
Лукаку или Джеко в старте? Это хорошая головоломка. Сейчас Ромелу в великолепной форме. Но нужен баланс. Я всегда играл в старте, а на финал вдруг остаюсь в запасе – это может внести дисбаланс», – сказал бывший защитник «Интера» и чемпион мира в эфире Sky Sport.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Ман Сити» – «Интер»: все самое интересное перед финалом ЛЧ в Стамбуле
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