Сунесс о финале ЛЧ: «Есть вероятность, что «Сити» выиграет матч к перерыву. Это вполне может стать началом периода доминирования клуба в турнире»

Грэм Сунесс уверен, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

«Горожане» встретятся с «Интером» в финале турнира. Матч состоится сегодня, 10 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мы приближаемся к событию, которое многие люди будут рассматривать как вершину этого футбольного сезона, хотя в последующие годы мы, возможно, будем вспоминать этот финал чемпионов из-за доминирования одной команды. Существует реальная вероятность того, что « » выиграет матч к перерыву.

Я считаю, что матч против « » в Стамбуле потенциально будет более легким для «Сити», чем финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», который не был для них особенно трудным.

Я представляю, что «Сити» создаст больше моментов и будет владеть мячом с подавляющим преимуществом. Несколько недель назад я сказал, что считаю, что выиграть этот трофей – судьба «Сити». С тех пор не произошло ничего, что могло бы разубедить меня в этом.

Мой собственный опыт участия в финалах с «Ливерпулем», подобных этому, подсказывает мне, что отношение как к обычному матчу поможет «Сити». За мои шесть лет мы выиграли три европейских кубка, и мой первый финал против «Брюгге» прошел на «Уэмбли» в мае 1978 года, через четыре месяца после того, как я пришел в «Ливерпуль».

Мне повезло, что я присоединился к команде серийных победителей, действующих чемпионов Европы, чей подход в тот вечер был таким: «Это просто еще один матч. Конечно, мы выиграем его».

Чем «Сити» может отличаться от нас, так это тем, какое значение они придают этому трофею. Для нас приоритетом всегда был чемпионат, потому что в «Ливерпуле» всегда чувствовали, что именно он больше всего говорит о вас как об игроках и команде. О том, как вы преодолеваете разочарования в течение изнурительных девяти месяцев.

Но этот «Сити» уже выиграл пять из шести титулов. Первая победа в Лиге чемпионов имеет решающее значение для того, как к ним отнесется история.

В некотором смысле наш матч с «Брюгге» отразил то, что мы можем ожидать на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка». Как и «Сити», мы были сильнее с некоторым отрывом и командой, которую все боялись в то время. «Интер» в этом матче – в той же ситуации, как «Брюгге» был в том. Я не думаю, что это та итальянская команда, которая может сидеть в своей штрафной, защищаться и создавать угрозы на контратаках.

У «Сити» достаточно огневой мощи, чтобы создать много моментов. Я ожидаю, что отрыв будет больше, чем у нас был в 1978 году, когда мы выиграли со счетом 1:0.

Я возвращаюсь к этому — «Сити» не просто полагается на Эрлинга Холанда в достижении своих целей. Нейтрализуйте Холанда – и возникнет еще одна проблема: Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне или кто-то еще.

Я ожидаю, что один или несколько игроков «Сити» сейчас впишут себя в историю, и это вполне может стать началом периода длительного доминирования клуба в Лиге чемпионов. Это их момент. Я просто не могу представить, что их обыграют», – написал бывший футболист «Ливерпуля».