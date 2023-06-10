Бэйл спрогнозировал итоги финала ЛЧ: «Ман Сити» победит 5:0, де Брюйне станет игроком матча
Гарет Бэйл сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в Стамбуле сегодня, 10 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Бывший футболист «Реала» спрогнозировал победу английской команды со счетом 5:0. «Я так думаю», – сказал Бэйл.
Также валлиец считает, что лучшим игроком финала будет признан Кевин де Брюйне.
Или наоборот Интер забьет пару мячей и сити будет отыгрываться , что маловероятно но было самым интересным вариантом
Ну и ничья до последнего и гол или серия пенальти решат судьбу что тоже вполне вероятно . Мне кажется первый вариант самый очевидный