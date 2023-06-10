Бэйл спрогнозировал итоги финала ЛЧ: «Ман Сити» победит 5:0, де Брюйне станет игроком матча

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Кевин де Брюйне Футбол

Гарет Бэйл сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в Стамбуле сегодня, 10 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

Бывший футболист «Реала» спрогнозировал победу английской команды со счетом 5:0. «Я так думаю», – сказал Бэйл

Также валлиец считает, что лучшим игроком финала будет признан Кевин де Брюйне.

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55 комментариев

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StarsAndArrows
Интеру главное не пропустить 2 банки в первом тайме,а лучше вообще не пропускать в 1 тайме,надеюсь на конкурентный финал и упорную борьбу со счётом 3-2 в любую сторону в доп.время.
+25
-4
+21
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vzi
Ответ Bashibuzuck
5:0 точно не будет
Будет 6:0
+20
-7
+13
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Мукунку хороший
Похоже на правду..
+13
-4
+9
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Чувак Г
Сити конечно фоворит. Но не до такой степени.
+13
-6
+7
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eskerro
Ответ StarsAndArrows
Интеру главное не пропустить 2 банки в первом тайме,а лучше вообще не пропускать в 1 тайме,надеюсь на конкурентный финал и упорную борьбу со счётом 3-2 в любую сторону в доп.время.
Я даже так скажу. Интеру не надо пропустить в первые 20 минут. Если не пропустят, все шансы взять кубок у них
+7
-3
+4
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Гамарджоба Генацвале
Интер из Милана, а не из Баку.
+3
0
+3
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Алексей Дрожжин
чтоб вы понимали, в последний раз интер пропускал 5 мячей в матче против фиорентины в сезоне 16/17. Матч тогда закончился со счётом 5:4 в пользу фиалок
+2
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Михо
Вряд ли все же так крупно думаю. Так что не согласен с Бэйлом😃
+2
-1
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Nazar Amanow
Сити 0-2 Интер
Как тут принято, грузи хату на этот счет 🤓
+1
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Knife707
Ответ eskerro
Я даже так скажу. Интеру не надо пропустить в первые 20 минут. Если не пропустят, все шансы взять кубок у них
Я даже так скажу: если Интер не пропустит ни одного и забьет хотя бы один, то победит! Ваш кэп.
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Андрюха с района
Нашли у кого спрашивать)
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Xell
Интер выиграет цинично,по итальянски.2-1в ОТ чтобы морально сломать Сити и Пепа.
+2
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Мексиканская песня
Бэйл взялся за ставки. Ставки. Гольф. Что не сделаешь только, чтобы в Реале не играть.
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#SharkTeam
Ответ Чувак Г
Сити конечно фоворит. Но не до такой степени.
Если у Сити пойдет игра, то и больше может быть
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Murtynya
Ждём побежу от Сити, удачи вам🤩
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Кокич
Бэйлу бы с ОИРом пообщаться про лунки.
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Мексиканская песня
Ответ !!!Bata!!!
Прогнозы у него аналогичные своей карьере в Реале.
Три удара - три гола?
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Сурхай Лукманов
Кевин заслужил зм .
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Мексиканская песня
Бэйл взялся за ставки.
0
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!!!Bata!!!
Прогнозы у него аналогичные своей карьере в Реале.
0
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Чувак Г
Сити конечно фоворит. Но не до такой степени.
А фаворит в какой степени?
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Мукунку хороший
Ответ Чувак Г
Сити конечно фоворит. Но не до такой степени.
А до какой..3:0.? От этого не легче.. Предсказуемый финал..
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Lucky Luciano
Три варианта развития событий, быстрые мячи сити в первом тайме и можно дальше не смотреть что более вероятно
Или наоборот Интер забьет пару мячей и сити будет отыгрываться , что маловероятно но было самым интересным вариантом
Ну и ничья до последнего и гол или серия пенальти решат судьбу что тоже вполне вероятно . Мне кажется первый вариант самый очевидный
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moldfan
Хочу услышать мнение Руни. С Реалом он глядел как воду. Но не уверен, что такого качества игры, даже он ожидал.
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moldfan
Ответ StarsAndArrows
Интеру главное не пропустить 2 банки в первом тайме,а лучше вообще не пропускать в 1 тайме,надеюсь на конкурентный финал и упорную борьбу со счётом 3-2 в любую сторону в доп.время.
Интеру нельзя вообще пропускать первыми. Если Сити забьет первыми то и главное неуязвимость Интера, с умением за счет Онана выходить из под практический любого прессинга, станет бесполезным.
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