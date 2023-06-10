Бэйл спрогнозировал итоги финала ЛЧ: «Ман Сити» победит 5:0, де Брюйне станет игроком матча

Гарет Бэйл сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.

« » сыграет с « » в Стамбуле сегодня, 10 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Бывший футболист «Реала» спрогнозировал победу английской команды со счетом 5:0. «Я так думаю», – сказал .

Также валлиец считает, что лучшим игроком финала будет признан Кевин де .