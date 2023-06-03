Вратарь «Зенита» Кержаков – лучший по сухим матчам в сезоне РПЛ, Акинфеев – 2-й

Теги Спартак ЦСКА Зенит Химки Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Факел Гиорги Шелия Краснодар Илья Лантратов Александр Селихов Матвей Сафонов Илья Свинов Футбол

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков стал лучшим по сухим матчам в сезоне Мир РПЛ.

На счету 36-летнего голкипера 12 сухих игр.

На 2-м месте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – 10 сухих матчей. Затем идет Гиорги Шелия из «Ахмата» (8).

По 7 сухих матчей у Ильи СвиноваФакел»), Матвея Сафонова («Краснодар»), Александра Селихова («Спартак») и Ильи Лантратова («Химки»/»Локомотив»).

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15 комментариев

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Shuller18
Игорь марку держит: в топе по сухарям, пропустил меньше, чем сыграл матчей. И это в 37 лет
+35
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+30
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angry horse
Ответ igls54
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Победителем Лиги Европы и бронзу Чемпионата Европы при всем уважении он не завоюет 😎
+16
-2
+14
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Oleg Olegov
Отбивал, отбиваю, буду отбивать
+14
-1
+13
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Severfan
не умаляя заслуг Кержакова - Зениту в принципе мало кому удавалось забивать)
а Акинфеев мог бы и в этом сезоне быть лучшим, но защита полсезона перекраивалась, пока не устаканилась, пропускали необязательные голы, чисто статистику подпортить)
+10
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Oleg Olegov
Ответ Shuller18
Игорь марку держит: в топе по сухарям, пропустил меньше, чем сыграл матчей. И это в 37 лет
Пока Игорь играет- ощущаю себя пацаном, бегущим за свежим Спорт Экспрессом. Надеюсь, Игорь не закончит никогда)
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angry horse
7елихов любит 7😎
+3
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SMART789
Страшно представить сколько бы пропустил Акинфеев играя в ФК Зенит где 0,5 момента у ворот
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angry horse
Ответ Shuller18
Игорь марку держит: в топе по сухарям, пропустил меньше, чем сыграл матчей. И это в 37 лет
Надеюсь, что Игорь ещё хотя бы разок перед завершением карьеры станет чемпионом России😎
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igls54
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Tresk2
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По идеи у Шелии больше сухих матчей. Поясните статистику.
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Metalloid
Кержаков - это русский Де Хея )
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Goldstream
Ответ Shuller18
Игорь марку держит: в топе по сухарям, пропустил меньше, чем сыграл матчей. И это в 37 лет
Восхищаюсь Акинфеевым с того самого матча с Самарой.
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