Вратарь «Зенита» Кержаков – лучший по сухим матчам в сезоне РПЛ, Акинфеев – 2-й

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков стал лучшим по сухим матчам в сезоне Мир РПЛ.

На счету 36-летнего голкипера 12 сухих игр.

На 2-м месте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – 10 сухих матчей. Затем идет из « » (8).

По 7 сухих матчей у (« »), Матвея Сафонова («Краснодар»), Александра Селихова (« ») и Ильи Лантратова («Химки»/»Локомотив»).

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы