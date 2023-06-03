Вратарь «Зенита» Кержаков – лучший по сухим матчам в сезоне РПЛ, Акинфеев – 2-й
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков стал лучшим по сухим матчам в сезоне Мир РПЛ.
На счету 36-летнего голкипера 12 сухих игр.
На 2-м месте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – 10 сухих матчей. Затем идет Гиорги Шелия из «Ахмата» (8).
По 7 сухих матчей у Ильи Свинова («Факел»), Матвея Сафонова («Краснодар»), Александра Селихова («Спартак») и Ильи Лантратова («Химки»/»Локомотив»).
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
а Акинфеев мог бы и в этом сезоне быть лучшим, но защита полсезона перекраивалась, пока не устаканилась, пропускали необязательные голы, чисто статистику подпортить)