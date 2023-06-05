Андрей Аршавин: «Считаю Сафонова самым сильным вратарем РПЛ, даже несмотря на класс Акинфеева. Матвей допускает оплошности, пижонство, зато может выручать»
Андрей Аршавин считает Матвея Сафонова из «Краснодара» лучшим вратарем сезона Мир РПЛ.
«Для меня не было яркого какого‑то одного вратаря в этом году. Но я считаю самым сильным голкипером Сафонова.
Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провел сильную вторую часть сезона в «Локомотиве». У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных.
Сафонов допускает оплошности, даже пижонство где‑то. Зато может выручать команду», – сказал бывший игрок «Зенита».
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