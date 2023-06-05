Андрей Аршавин: «Считаю Сафонова самым сильным вратарем РПЛ, даже несмотря на класс Акинфеева. Матвей допускает оплошности, пижонство, зато может выручать»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Илья Лантратов Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Андрей Аршавин считает Матвея Сафонова из «Краснодара» лучшим вратарем сезона Мир РПЛ.

«Для меня не было яркого какого‑то одного вратаря в этом году. Но я считаю самым сильным голкипером Сафонова.

Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провел сильную вторую часть сезона в «Локомотиве». У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных.

Сафонов допускает оплошности, даже пижонство где‑то. Зато может выручать команду», – сказал бывший игрок «Зенита».

Ой, у Сафонова новый фэйл – cовсем на ровном месте. Мяч отняли подкатом!

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13 комментариев

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А ты?
Так если поставить на ворота манекен, и он будет выручать, если в него мяч попадёт … класс игрока, вратаря в частности, определяется как раз отсутствием пижонства, оплошностей и прочего …
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Дмитрий9779
Самый сильный сейчас Акинфеев,второй Лантратов,Матвей сильно сдал.
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Любитель побеждать
А Игорь не выручает)
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Stefen
Поплыл Андрюша. Может конечно у него какие-то обидки на Игоря, но назвать сейчас Сафонова самым сильным вратарем лиги... еще аргумент гениальный "он может выручать команду". Будто другие чисто для массовки в рамке стоят. По такой логике может и Фролова из Крыльев сильнейшим кипером признать, а что, видели как он тащил в игре против Спартака?
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goleodor
Иногда, а Акинфеев почти всегда
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Андрей Долгов
После Акинфеева сейчас самый сильный это Лантратов
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Чётко_как_чечётка
Не ожидал такого "странного" комментария от Аршавина. Могу придраться даже не следив за игрой Сафонова. Пижонит и выручает. Акинфеев не пижонит и тоже выручает, Лантратов аналогично. Так чем же Сафонов сильнее???
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Контрольный выстрел
У Аршавина, по-моему, спортивная ревность к Акинфееву.
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Такие дела
Сафонов наверное Аршавин у заплатил за лестный комментах. По факту Сафонов пустышка
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Злобный Конь
А где сейчас сменщики Акинфеева типа Гильерме? Шунин?
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