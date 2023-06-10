«Челси» контактировал с «Миланом» насчет трансфера Меньяна. Итальянцы считают вратаря неприкосновенным

«Челси» интересуется вратарем «Милана» Майком Меньяном.

Лондонский клуб инициировал контакты насчет трансфера игрока, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe. «Синие» недовольны игрой и и ищут нового основного вратаря.

Однако итальянский клуб считает неприкосновенным и не намерен продавать его.

В прошедшем сезоне Серии А французский голкипер провел 22 матча и пропустил 21 гол.