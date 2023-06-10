«Челси» контактировал с «Миланом» насчет трансфера Меньяна. Итальянцы считают вратаря неприкосновенным
«Челси» интересуется вратарем «Милана» Майком Меньяном.
Лондонский клуб инициировал контакты насчет трансфера игрока, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe. «Синие» недовольны игрой Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди и ищут нового основного вратаря.
Однако итальянский клуб считает Меньяна неприкосновенным и не намерен продавать его.
В прошедшем сезоне Серии А французский голкипер провел 22 матча и пропустил 21 гол.
Слонина перспективный, но ему 18, лишь бы ляпнуть.
Ну, может, за 150 млн можно подумать.
Плюс Кепу брали от безысходности, тогда менеджмент дотянул с Куртуа до августа хотя знали о его намерении уйти ещё в марте вот и цена такая.