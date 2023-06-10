«Челси» контактировал с «Миланом» насчет трансфера Меньяна. Итальянцы считают вратаря неприкосновенным

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кепа Аррисабалага Майк Меньян Эдуар Менди Футбол

«Челси» интересуется вратарем «Милана» Майком Меньяном.

Лондонский клуб инициировал контакты насчет трансфера игрока, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe. «Синие» недовольны игрой Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди и ищут нового основного вратаря. 

Однако итальянский клуб считает Меньяна неприкосновенным и не намерен продавать его. 

В прошедшем сезоне Серии А французский голкипер провел 22 матча и пропустил 21 гол. 

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
В Челси вспомнили, что у них всего четыре вратаря и решили, что нужен пятый?
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан37
Меньян один из лучших вратарей в мире сейчас, его нельзя продавать ни за какие деньги, просто неприкосновенный как Тео, Тонали ...
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Акира_1
Ну и бред. Кепа не идеальный, но платить кучу денег, которые заломят итальянцы за любой трансфер, при необходимости усиливать более важные позиции типа центра полузащиты и ФРВ. Да и чем Кепа хуже Онаны или Меньяна?
Чем? Всем. Как минимум Меньяна.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den-is
Не прогадал Милан, продав Доннаруму и купив Меньяна. Кто провернул это - красавчик
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ KeriLLo
И кто из них топовый? Слонина перспективный, но ему 18, лишь бы ляпнуть.
Кипер за 80 лямов по идее должен быть топарем
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KeriLLo
Ответ Peter Parker
В Челси вспомнили, что у них всего четыре вратаря и решили, что нужен пятый?
И кто из них топовый?
Слонина перспективный, но ему 18, лишь бы ляпнуть.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Ответ Игорь Новиков
Чем? Всем. Как минимум Меньяна.
Не настолько Кепа в нынешней форме хуже Меньяна, чтобы вратаря делать целью номер один. Челси нужно определиться с трансферами на выход в первую очередь, дальше уже Почетино подбирать приоритеты в определённых зонах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Без шансов.

Ну, может, за 150 млн можно подумать.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ Акира_1
Ну и бред. Кепа не идеальный, но платить кучу денег, которые заломят итальянцы за любой трансфер, при необходимости усиливать более важные позиции типа центра полузащиты и ФРВ. Да и чем Кепа хуже Онаны или Меньяна?
кепа калич
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миланбот
Ответ Милан37
Меньян один из лучших вратарей в мире сейчас, его нельзя продавать ни за какие деньги, просто неприкосновенный как Тео, Тонали ...
С таким трансферным бюджетом, видимо, придётся расстаться с кем-то из лидеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KeriLLo
Ответ zzzeeerrrooo
Кипер за 80 лямов по идее должен быть топарем
Кипера за 80 лямов за полгода до того как его в Челси продали Реал не забрал за отступные в 20 млн.
Плюс Кепу брали от безысходности, тогда менеджмент дотянул с Куртуа до августа хотя знали о его намерении уйти ещё в марте вот и цена такая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Davide Calabria
Ответ Игорь Новиков
Без шансов. Ну, может, за 150 млн можно подумать.
Тут надо думать как сохранить железного игрока основы, а всё остальное уже второстепенно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Пока похоже три кандидата у Челси-Онана, Мамардашвили и Меньян. Интереснее всего на грузина было бы посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
Меньше хороший вратарь но особенность позиции такая что хорошего вратаря с хорошей школой можно найти недорого, самое глупое это как Грановская покупать таких как кепа или сарр без скаутинга на неадекватные контракты , с меньяном Челси может надавить только предложением хорошего контракта который заставит вратаря дать понять клубу что он хочет уйти но мне кажется это маловероятным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
upuckuH
Не забиваем голов - покупаем вратаря )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
закатай губу боули
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
дулю им, а не Меньяна. пусть с Кепой играют
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ну и бред. Кепа не идеальный, но платить кучу денег, которые заломят итальянцы за любой трансфер, при необходимости усиливать более важные позиции типа центра полузащиты и ФРВ. Да и чем Кепа хуже Онаны или Меньяна?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий