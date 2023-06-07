«Милан» следит за Пулишичем, «Челси» готов отпустить хавбека. Переговоры по Лофтус-Чику приостановлены после ухода Мальдини

«Челси» готов продать Кристиана Пулишича этим летом.

Как утверждает журналист , за полузащитником следит «Милан». Никаких конкретных шагов итальянский клуб пока не предпринимал.

По сведениям инсайдера , «синие» не против расставания с американцем, имя которого упоминалось в ходе переговоров с «россонери» по хавбеку .

При этом отмечается, что после увольнения технического директора « » Паоло Мальдини обсуждение трансфера Лофтус-Чика приостановлено.

в АПЛ-2022/23 провел 24 матча и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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