«Милан» следит за Пулишичем, «Челси» готов отпустить хавбека. Переговоры по Лофтус-Чику приостановлены после ухода Мальдини
«Челси» готов продать Кристиана Пулишича этим летом.
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, за полузащитником следит «Милан». Никаких конкретных шагов итальянский клуб пока не предпринимал.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «синие» не против расставания с американцем, имя которого упоминалось в ходе переговоров с «россонери» по хавбеку Рубену Лофтус-Чику.
При этом отмечается, что после увольнения технического директора «Милана» Паоло Мальдини обсуждение трансфера Лофтус-Чика приостановлено.
Пулишич в АПЛ-2022/23 провел 24 матча и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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