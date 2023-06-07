«Милан» следит за Пулишичем, «Челси» готов отпустить хавбека. Переговоры по Лофтус-Чику приостановлены после ухода Мальдини

Теги Милан Паоло Мальдини Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Рубен Лофтус-Чик Кристиан Пулишич Фабрицио Романо Футбол

«Челси» готов продать Кристиана Пулишича этим летом.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, за полузащитником следит «Милан». Никаких конкретных шагов итальянский клуб пока не предпринимал.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «синие» не против расставания с американцем, имя которого упоминалось в ходе переговоров с «россонери» по хавбеку Рубену Лофтус-Чику.

При этом отмечается, что после увольнения технического директора «Милана» Паоло Мальдини обсуждение трансфера Лофтус-Чика приостановлено.

Пулишич в АПЛ-2022/23 провел 24 матча и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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f0rmoceft
Пулишичу только 24, а кажется будто ветеран уже)
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bombadil
Надеюсь, что нет, но боюсь, что весь Милан сейчас приостановлен после ухода Мальдини.
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