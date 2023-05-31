«Челси» хочет 20+ млн евро за Лофтус-Чика, «Милан» предлагает 15 и бонусы. Хавбек дал согласие на трансфер
«Челси» оценивает Рубена Лофтус-Чика минимум в 20 млн евро.
О том, что такую сумму «синие» запрашивают в переговорах с «Миланом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Россонери» готовы предложить меньше денег – 15 млн евро и бонусы.
При этом сам полузащитник уже подтвердил готовность присоединиться к итальянской команде. Сообщалось, что долгосрочный контракт с ним почти согласован.
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а тут британское полено с лавки 25 просят
Милан на 15 млн и бонусы будет торговаться
Целая тусовка лавочников! Ориги,Бакайоко,Адли,Флоренци Лофтус!)