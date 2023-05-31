«Челси» хочет 20+ млн евро за Лофтус-Чика, «Милан» предлагает 15 и бонусы. Хавбек дал согласие на трансфер

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Рубен Лофтус-Чик деньги Футбол

«Челси» оценивает Рубена Лофтус-Чика минимум в 20 млн евро.

О том, что такую сумму «синие» запрашивают в переговорах с «Миланом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» готовы предложить меньше денег – 15 млн евро и бонусы.

При этом сам полузащитник уже подтвердил готовность присоединиться к итальянской команде. Сообщалось, что долгосрочный контракт с ним почти согласован.

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27 комментариев

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Руслан Белый
Надо ьыло 25 просить изначально😂 щас бы за 20 забрали
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whereissuso
Надеюсь, сорвется и возьмут СМС
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Святослав Федорович
не, милан не боули - переплачивать не будет. поэтому 15+ бонусы либо лишний игрок в команде
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charly_54
Ответ Геннадий Киселёв
Дороговатый лиф-чик получается. Насри подешевле было.
По нынешним временам норм цена
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charly_54
С миланом всегда одна и та же история
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whereissuso
Ответ Марина Быстрова
Лишний игрок в команде будет после подписания Чика) Целая тусовка лавочников! Ориги,Бакайоко,Адли,Флоренци Лофтус!)
Бакайоко, как бы, Челси принадлежит)
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Уставший Фергюсон
Боули посмотри на одного перспективного напа на Кипре
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Григорий Геник
Трансферная политика Милана неизменна. Она напоминает мне провинциальных людей на рынке, типа стоит 20 говоришь, все отдаю! А они такие нет, за 15 беру либо ухожу. Ну, уходи. За 20 его любой клуб вал заберёт из второй 8-ки
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Игорь Новиков
Ответ Pucheslav
а Милан за такие деньги все равно ничего адекватного не найдет
Камаду нашёл бесплатно.
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kaka10
Ответ Руслан Белый
Надо ьыло 25 просить изначально😂 щас бы за 20 забрали
Там Милинковича вместе с Савичем за 30 готовы отдать
а тут британское полено с лавки 25 просят

Милан на 15 млн и бонусы будет торговаться
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Акира_1
Ответ Evgen_Hazard
Начали продавать самых нормальных? РЛЧ отличный подменный игрок. Начали бы с бравого хлопчика, в зенит бы его
У него зарплата слишком большая для сидения на лавке.
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Марина Быстрова
Ответ Святослав Федорович
не, милан не боули - переплачивать не будет. поэтому 15+ бонусы либо лишний игрок в команде
Лишний игрок в команде будет после подписания Чика)
Целая тусовка лавочников! Ориги,Бакайоко,Адли,Флоренци Лофтус!)
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Марина Быстрова
Ответ whereissuso
Бакайоко, как бы, Челси принадлежит)
Что-то давно он у нас на банке сидит)))
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