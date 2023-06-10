Серхио Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси. Он правильно решил не ждать до последней секунды»

Серхио Агуэро прокомментировал решение Лионеля Месси не возвращаться в «Барселону».

Аргентинский нападающий продолжит карьеру в « ».

« » недостаточно сделала для возвращения Лео.

Да, было что-то связанное с и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире ESPN.