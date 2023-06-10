Серхио Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси. Он правильно решил не ждать до последней секунды»
Серхио Агуэро прокомментировал решение Лионеля Месси не возвращаться в «Барселону».
Аргентинский нападающий продолжит карьеру в «Интер Майами».
«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео.
Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире ESPN.
Или они сейчас за пару дней должны его подписать?
Захотел бы Месси в Барсу, ждал бы.
И это к лучшему: ничего хорошего из возвращения 36-летней легенды не было бы в команду, которая играет в прессинг