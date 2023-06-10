Серхио Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси. Он правильно решил не ждать до последней секунды»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига Интер Майами Футбол

Серхио Агуэро прокомментировал решение Лионеля Месси не возвращаться в «Барселону».

Аргентинский нападающий продолжит карьеру в «Интер Майами». 

«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео.

Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире ESPN.

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19 комментариев

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RealJon
эхх я ждал его возвращение, и хайп вокруг Ла Лиги создал, и еще вернул бы чемпионство Реал Мадриду
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Андрей Хенто
Так Лапорта специально начал эти разговоры, но он не ожидал, что Лео не будет ждать до последнего. А так можно было бы тянуть до последнего и потом обвинить Тебас, мол делали все чтобы вернуть Месси, а лига не позволила. Второй раз не получилось набрать вистов на Лео.
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Акира_1
Почему они считают, что Барселона вообще что-то делала кроме пары новостей и заявлений на публику?
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Роман
Так он сам Барселону в такое положение поставил, что они 3 года выбираются из ямы.
Или они сейчас за пару дней должны его подписать?
Захотел бы Месси в Барсу, ждал бы.
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Stivi M.D.
Ответ RealJon
эхх я ждал его возвращение, и хайп вокруг Ла Лиги создал, и еще вернул бы чемпионство Реал Мадриду
Какое тебе чемпионство, вы школьников гави педри обойти не смогли, а с Месси и подавно
+7
-6
+1
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Burel
Да понятно было, что никакого возвращения не будет. Так, выдумывали новости в межсезонье.
И это к лучшему: ничего хорошего из возвращения 36-летней легенды не было бы в команду, которая играет в прессинг
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Кирилл Павлюченко
Ты меня просишь, - процедил Месси Лапорте, - но без должного уважения.
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ПравдоРуб
Конечно правильно сделал. Месси сейчас реально не нужен Барселоне, и Лапорта скорее для хайпа все это делал и кинул бы Месси в последний момент как и в 2021. Так что тут все остались в выигрыше
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Чувак Г
Скорей всего барса финансово не подтягивал меси. Меси сам тоже понимает то что предлагал Америка и Аравия Барселона на вряд-ли предложил бы. Я могу понять и одну сторону и другую. Это лучшее решение и для барсы и для Лео.
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Адилет Асанкожоев
Настоящий лейтенант Месси
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