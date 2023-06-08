Бускетс провел переговоры с «Интер Майами». Переход Месси может повлиять на его решение

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

У Серджи Бускетса есть три варианта продолжения карьеры после ухода из «Барселоны».

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, полузащитник провел переговоры с «Интер Майами» по поводу возможного перехода. Также Бускетс ведет переговоры с «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии ему предлагают более крупный контракт.

Источники сообщили, что Серджи продолжит карьеру в одном из этих трех клубов, если в последний момент ничего не изменится.

Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» может повлиять на решение Бускетса.

Срок контракта испанца с «Барселоной» истекает 30 июня. Он покидает клуб в статусе свободного агента.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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20 комментариев

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cektor
еще Суареса можно дернуть )
и будет дрим тим
Месси Буся Альба Суарез
+17
-2
+15
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Красная стрела
Вообще, игроки то они еще в силе. Если им еще не плохих партнеров, аутсайдер очень быстро топом станет в Млс.
+14
-1
+13
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thtscrz
А предоставляете, наши клубы были бы настолько сильные, что однажды Бэкхем попытался бы уговорить перейти к нему Прудникова, Быстрова и Адамова
+11
-3
+8
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Bazilic
Ответ cektor
еще Суареса можно дернуть ) и будет дрим тим Месси Буся Альба Суарез
Фабрегас вроде еще играет
Иньеста из Японии уезжает
+2
-1
+1
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Дмитрий Яруллин
Ответ cektor
еще Суареса можно дернуть ) и будет дрим тим Месси Буся Альба Суарез
Иньесту забыл
+2
-1
+1
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Акбар Кадыров
Альбу в придачу
+2
-1
+1
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Спартак Уокер
Надеюсь соберётся опять старая банда хотя это только мечты
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a2wai
Ответ Alexlagodny
Еще Альбу, Неймара и Интер будет чемпионом 👍🏻😂🤣
И Иньесту еще, как раз контракт с Кобе 1 июля заканчивается.
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Красная стрела
Ответ topeleven
Там по потерянным очкам всего 3 очка отставание от зоны плей-офф.
Тем более, уверен, что Месси и Бускетс здорово поднимут клуб. Эх, жалко не покажут. Раньше евроспорт показывал, потом окко
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topeleven
Ответ Красная стрела
Вообще, игроки то они еще в силе. Если им еще не плохих партнеров, аутсайдер очень быстро топом станет в Млс.
Там по потерянным очкам всего 3 очка отставание от зоны плей-офф.
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доктор Ливси
Ответ thtscrz
А предоставляете, наши клубы были бы настолько сильные, что однажды Бэкхем попытался бы уговорить перейти к нему Прудникова, Быстрова и Адамова
не поехали бы
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<~Inter~>
зарплата правду будет скромная. Всё же для Бускетса не будут делать исключений и его контракт придётся вписать в потолок зарплат с учётом всех правил лиги
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Kaloyan Yalamov
Запросто и Андреса можно привлечь еще в довесок ))
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Iamliam
Вово начинается. Походу грядет не один подобный трансфер. Филиалу Барсы в Америке быть, что очень даже хорошо!
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Уся Ваткин
Намечаются съёмки ремейка "Неудержимые"
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Alexlagodny
Еще Альбу, Неймара и Интер будет чемпионом 👍🏻😂🤣
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ljolik888
Бускетс один из лучших на своей позиции в истории футбола . Спасибо за все . Теперь можно на заслуженную пенсию. Думаю Барселоне будет сильно его не хватать в следущем сезоне !
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Savardus
Купи Месси - получи Бускетса в подарок!
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SaH4r.
по акции еще Альбу подпишите
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