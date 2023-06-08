Бускетс провел переговоры с «Интер Майами». Переход Месси может повлиять на его решение

У Серджи Бускетса есть три варианта продолжения карьеры после ухода из «Барселоны».

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, полузащитник провел переговоры с «Интер Майами» по поводу возможного перехода. Также Бускетс ведет переговоры с « » и « » из Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии ему предлагают более крупный контракт.

Источники сообщили, что продолжит карьеру в одном из этих трех клубов, если в последний момент ничего не изменится.

Переход Лионеля Месси в « » может повлиять на решение Бускетса.

Срок контракта испанца с «Барселоной» истекает 30 июня. Он покидает клуб в статусе свободного агента.

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