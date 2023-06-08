Бускетс провел переговоры с «Интер Майами». Переход Месси может повлиять на его решение
У Серджи Бускетса есть три варианта продолжения карьеры после ухода из «Барселоны».
Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, полузащитник провел переговоры с «Интер Майами» по поводу возможного перехода. Также Бускетс ведет переговоры с «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии ему предлагают более крупный контракт.
Источники сообщили, что Серджи продолжит карьеру в одном из этих трех клубов, если в последний момент ничего не изменится.
Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» может повлиять на решение Бускетса.
Срок контракта испанца с «Барселоной» истекает 30 июня. Он покидает клуб в статусе свободного агента.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
и будет дрим тим
Месси Буся Альба Суарез
Иньеста из Японии уезжает