Хави: «Возвращение Месси зависело от того, чего он хочет. Я был убежден, что у нас с ним будет все хорошо в «Барсе»

Хави не исключал, что Лионель Месси откажется от возвращения в «Барселону».

«Я заметил перемену в последние дни, недели. Может быть, я видел это не так ясно.

Это личное решение, и обстоятельства не помогли. Нужно уважать это. Я был убежден, что у нас с Лео здесь все будет хорошо. Ожидания были, потому что мы с Месси много говорили. Слишком много. Это взволновало нас всех. Сначала его, потом меня, а затем – клуб. Но обстоятельства не сложились.

Последнее, чего я хочу, – это обманывать кулес. Его возвращение во многом зависело от того, чего хочет сам Лео. И это естественно. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг. Также желаю всего наилучшего его семье. Я их очень люблю», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Jijantes.

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