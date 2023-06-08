Хави: «Возвращение Месси зависело от того, чего он хочет. Я был убежден, что у нас с ним будет все хорошо в «Барсе»

Теги МЛС Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Хави не исключал, что Лионель Месси откажется от возвращения в «Барселону».

«Я заметил перемену в последние дни, недели. Может быть, я видел это не так ясно.

Это личное решение, и обстоятельства не помогли. Нужно уважать это. Я был убежден, что у нас с Лео здесь все будет хорошо. Ожидания были, потому что мы с Месси много говорили. Слишком много. Это взволновало нас всех. Сначала его, потом меня, а затем – клуб. Но обстоятельства не сложились.

Последнее, чего я хочу, – это обманывать кулес. Его возвращение во многом зависело от того, чего хочет сам Лео. И это естественно. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг. Также желаю всего наилучшего его семье. Я их очень люблю», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Jijantes.

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45 комментариев

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Амин Чич
Его спугнули твои лигачемпионские амбиции Хави ))))
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deimon7.7
Возвращение Месси было бы равно признанию ошибки, что отпустили его) Изначально затея была в том, чтоб получилось как с Роналдиньо: старая 10 уходит, молодое дарование расцветает. Но Фати не вывозит от слова совсем, Барселона получает смачные подзатыльники сначала в группе ЛЧ, потом в ЛЕ. И возврат Месси выглядел бы, как спасение/жалость с его стороны. А руководству это не надо. Лучше сказать: «Мы хотели, мы пытались, мы озвучивали свои предложения, но не судьба. Лига попроще и прочие блаблабла»
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Георгий Гуляев
Ответ Вячеслав Пустохин
Но виноват во всём алчный Лапорта, смотри не перепутай!
В каком месте? Клубу сперва нужно продать игроков прежде чем регистрировать кого либо. Давно известно, что 4 игрока уйдут, минимум.
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Роман
Ответ Растиньяк
Плевки в спину месси не останавливаются
Выходит что трус Месси всё-таки сбежал в МЛС?
Лапорта его звал, Хави звал.
Но у Месси условие одно, даже если какие-то 10 млн з/п, то обязательно процент продаж от клуба или подписчиков apple.
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Роман
Ответ skytent1
Обсуждалась же аренда из Интера - Майями в Барселону,почему все вдруг замолчали про этот вариант
У Роналду тоже Ньюкасл обсуждался.
Пошёл второй год.
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FrankieWild
А до этого,в прессе другое говорил. По сути, если строить команду на будущее ,то Месси реально не нужен уже. Хочу добавить, солько оказывается персоглоров 🤦‍♂️
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as009595@icloud.com
Ну Хави говорит будто все зависело от Месси и он сделал что хотел, получается не хотел вернуться))), в клубе сказали типа хочешь играть бесплатно, всегда двери открыты)), а так денег нет, ну Месси и не вернулся, с самого начала это говорил
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Tommy Addams
Ответ FrankieWild
А до этого,в прессе другое говорил. По сути, если строить команду на будущее ,то Месси реально не нужен уже. Хочу добавить, солько оказывается персоглоров 🤦‍♂️
В общем так. У всех в этом участвовавших слова как ноги, в них правды нет
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Alex_V69
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси хотел оффициальный контракт,а не слова ,как всё будет хорошо:(
Чтобы получить официальный контракт надо вначале принципиально договориться. Если один предлагает 5 рублей, а второй хочет 15, то до контракта дело не доходит.
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Arthas M
Ответ Лука Стабровский
мне кажется так и будет, вернут месси максимум на сезон, чтобы он смог попрощаться со всеми как следует
Ага,спонсоры МЛС,клуб будут платить ему миллионы чтобы он смог попрощаться с Барсой,не говоря уже о том,что Лео сам сказал,что хочет более спокойную обстановку,да и из его вью чувствовалась обида на клуб,да и Барса ради прощания с Лео вдруг согласится поменять всю свою игру
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Arkadios Avgitidis
Ответ Лука Стабровский
мне кажется так и будет, вернут месси максимум на сезон, чтобы он смог попрощаться со всеми как следует
и мне так кажется...посмотрим)
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breeze1989
Ответ as009595@icloud.com
Ну Хави говорит будто все зависело от Месси и он сделал что хотел, получается не хотел вернуться))), в клубе сказали типа хочешь играть бесплатно, всегда двери открыты)), а так денег нет, ну Месси и не вернулся, с самого начала это говорил
Да Месси и сказал, что готов бесплатно играть. Лапорта, как два года назад, просто фигу показал вместо контракта.
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FrankieWild
Ответ Yubaba
У месибоев лёгкий диссонанс. Непонятно кому из двух идолов верить. Кто-то из них очевидно урот)
👍😁
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CopaAmerica
Ответ Tollie
месси хочет денег, это всегда было неизменно. что его бандит-отец, что уголовник-брат, что сам ползучий мошенник.
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Jason Williams
Ответ Aleksandr Danilov
Как ты смеешь писать такое о лучшем полузащитнике и лучшем президенте в истории Барсы?
о Бускетсе тут ничего не говорили
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Амин Чич
Ответ Сикарио
Последнее, чего я хочу, – это обманывать кулес. ----- Лицемерный клоун полсезона подыгрывал Лапорте)))
ты 23 года своему президенту подыгрываешь, и, что он должен переть против работодателя!?
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Tollie
месси хочет денег, это всегда было неизменно. что его бандит-отец, что уголовник-брат, что сам ползучий мошенник.
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encaro_one
Почему говорит тренер, что далек от общения по финансам и с игроком и с лигой, а не президент.
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Mikel Dominator Arteta
Месси говорит одно, а бабса и чапи — другое. Кому верить? Скоромному Лео или кабинету?
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Растиньяк
Плевки в спину месси не останавливаются
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Артём Р .
Насколько я понимаю, этим заявлением Хави неподписание контракта свалил на Месси. Он на протяжении всего сезона по этому вопросу вёл себя, как марионетка Лапорты. То он высказывался за возвращение Месси, то говорил, что он не против,но всё решает руководство. Видимо у Бартомеу был Пике марионеткой, а у Лапорты Хави. Сейчас,когда возмущение в связи с неподписанием Месси будет нарастать у болельщиков, Лапорта подключил Хави,чтобы обелить себя.Хави, сказав "виноват",должен был сказать, в чём?!
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Alex_V69
А он хотел денег.
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шампион
Не захотели пополнять горшочек.
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Игорь Горочкин
Ну Хави то хочет в ЛЧ пошуметь наверно. Месси прифигел от таких задач
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