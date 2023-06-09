Тевес о Месси в «Интер Майами»: «Он обретет душевный комфорт. У «Барсы», думаю, не было особого энтузиазма вернуть его»

Теги Карлос Тевес МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Карлос Тевес считает верным решение Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Лео было больнее всех из-за того, что он не смог вернуться в «Барсу». Он принял решение исходя из ситуации. Он не хотел возвращаться в «Барсу», чтобы потом его одноклубников продавали, их зарплаты снижали, а он бы снова выглядел плохим парнем из кино. Да и у «Барсы», думаю, не было особого энтузиазма [вернуть Месси].

Лео тяготел к МЛС, ему нравится Майами, здесь он и его семья обретут душевный комфорт. Думаю, он поступил абсолютно правильно. В Европе он хотел играть только за «Барсу», так что он принял верное решение», – сказал экс-форвард сборной Аргентины в эфире ESPN.

«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами» 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Ювентиниус
Все таки остается вариант с арендой. Если нет удачи Месси , душевный покой играть на свое удовольствие.
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Постой...Я тебя знаю!
Итак было понятно, что Месси не вернется в Барсу. Как правильно подмечали немногие люди здесь - все эти подвижки в его сторону были направлены просто для галочки. Реальность же такова, что Барса строит новую команду, вполне интересную. Кроме того, идет довольно активная деятельность по оздоровлению экономической ситуации в клубе. Для чего сюда впутывать Лео, с его даже "минимально допустимой ЗП в районе 25 млн"? Как его интегрировать в футбола Хави, без ущерба другим футболистам? Справится ли с этим Хави вообще (см. Сульшер-Роналду)? Вопросов можно и еще больше напридумывать, но суть прежняя - риски велики, последствия провала будут совсем плачевны.
Имхо, лучший вариант Месси уже выбрал. Надо ему будет попрощаться с клубом - приедем в аренду на 1-2 месяца (или сколько там в перерыве в МЛС) как нибудь перед завершением карьеры, поставит точку в этой истории и все будут довольны. А сейчас Барсе нужно решать имеющиеся проблемы, а не приумножать их.
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Кирилл Захаров
Думаю если бы Барселона хотела вернуть его , то сделала бы все . А так хочется , но как-то и ладно
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Однажды в Космосе
Ответ Пенс
Ни один европейский клуб не решил вляпаться в него. Что уже о многом говорит. Все хвалят, но обходят стороной за километр.
Больно что гений Месси чемпион мира в майями?
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Hella black
Кому не понравится в Майями 🌴⛱ епта,это вам не по Пустыни 🏜 мяч гонять.
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NottinghamForest79
точно
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Однажды в Космосе
Что правда то правда
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DolJun
надеюсь месси не поедет к автобуснику чави даже в аренду после всего, что они с лапортой наговорили. фк мем опять генерирует рофлы
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Однажды в Космосе
Ответ Romeo Yankovich
сейчас всем так принято хайповать, будто в фифу играют и так легко продать кучу игроков ради подписания Месси. дач легенда, но у клуба кризис. зато все так глаголят, будто это в киоск за семечками сходить
Будто много)
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Сикарио
Ответ Hella black
Кому не понравится в Майями 🌴⛱ епта,это вам не по Пустыни 🏜 мяч гонять.
тебе из Богучан виднее))
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