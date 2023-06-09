Тевес о Месси в «Интер Майами»: «Он обретет душевный комфорт. У «Барсы», думаю, не было особого энтузиазма вернуть его»
Карлос Тевес считает верным решение Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».
«Лео было больнее всех из-за того, что он не смог вернуться в «Барсу». Он принял решение исходя из ситуации. Он не хотел возвращаться в «Барсу», чтобы потом его одноклубников продавали, их зарплаты снижали, а он бы снова выглядел плохим парнем из кино. Да и у «Барсы», думаю, не было особого энтузиазма [вернуть Месси].
Лео тяготел к МЛС, ему нравится Майами, здесь он и его семья обретут душевный комфорт. Думаю, он поступил абсолютно правильно. В Европе он хотел играть только за «Барсу», так что он принял верное решение», – сказал экс-форвард сборной Аргентины в эфире ESPN.
«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Имхо, лучший вариант Месси уже выбрал. Надо ему будет попрощаться с клубом - приедем в аренду на 1-2 месяца (или сколько там в перерыве в МЛС) как нибудь перед завершением карьеры, поставит точку в этой истории и все будут довольны. А сейчас Барсе нужно решать имеющиеся проблемы, а не приумножать их.