Хави о переходе Месси в «Интер Майами»: «Он захотел снизить уровень давления и напряжения»

Теги МЛС Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Хави высказался о решении Лео Месси отказаться от возвращения в «Барсу» и перейти в МЛС.

«Мы должны уважать его. Часто нам не хватает эмпатии. Быть Месси нелегко. Учитывая внимание, которое ему уделяют, он не может жить спокойно. Он всегда должен быть лучшим во всем.

Месси объяснил это естественным образом. У него был непростой этап, и он больше не хочет находиться в такой ситуации, под таким вниманием. Он очень хорошо все объяснил. Он захотел снизить уровень давления и напряжения. Теперь он хочет жить более спокойной семейной жизнью», – сказал главный тренер «Барселоны».

Что известно про «Интер Майами», где теперь будет играть Месси

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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46 комментариев

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blaugrano
Месси прямо сказал, что хотел в Барселону, но всё упёрлось в финансовые проблемы. Чего усложнять и надумывать что-то?
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Uragan Boy
Дай Бог чтобы Месси поднял ещё один трофей за Аргентину
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Little-lawyer
мне пришлось даже вспомнить пароль от спортса, чтобы задать знатокам вопрос. объясните пожалуйста, почему Обамеянг мог играть за 5 тысяч евро в неделю (Новость на спортсе от февраля 22 года)
а Месси таким образом зарегистрировать было нельзя? может быть были какие-то изменения в законодательстве Ла лиги? Или нас таким прекрасным образом пытаются водить за нос?
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Очевидное невероятное
Хави очень хотел чтобы Месси завершил сезон в Барселоне, есть один гнилой лис лапорта который живёт в своих интересах
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
ахххахахахаха, и автобусник чави туда же) как хорошо что месси не поехал в фк мем даже не смотря на то, что это вроде как его родной клуб.
ФК ,,Мем,, это про твой синебус же. по-классике первый бежишь комментировать на ветку чемпиона Испании . понимаю скучно в болоте сидеть
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Romeo Yankovich
Ответ Очевидное невероятное
Хави очень хотел чтобы Месси завершил сезон в Барселоне, есть один гнилой лис лапорта который живёт в своих интересах
этот лис живёт в интересах барсы. это таким трепачам, как ты, хорошо бы историю закончить, но ни рубля скинуть любимому клубу не сможете
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Очки Дани Алвеса
Ответ Очевидное невероятное
Хави очень хотел чтобы Месси завершил сезон в Барселоне, есть один гнилой лис лапорта который живёт в своих интересах
Да и Хави Месси не нужен по большому счету. Мало того, что давление на самого игрока, про которое Месси и говорил, так еще и на Хави бы все набросились, не пройди он группу ЛЧ с самим Месси в составе.
Как многие и писали ранее, Месси никак не дружится с современной Барселоной, и это хорошо для обеих сторон.
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cektor
майями , пляж океан
не вонючая пустыня и верблюжьи фекалии
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хавбек+
Ответ Little-lawyer
Но как-то совсем тупо выходит, то есть если игрок играл в Ла лиге, то его права защищены, а если не играл в Ла лиге, то можно хоть за миску риса играть?
выдумки это, Алвес после ПСЖ играл там за символический доллар
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Little-lawyer
Ответ Ярик01
Обама не играл до этого в Ла Лиге.
Но как-то совсем тупо выходит, то есть если игрок играл в Ла лиге, то его права защищены, а если не играл в Ла лиге, то можно хоть за миску риса играть?
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BurBon
Ответ Очевидное невероятное
Хави очень хотел чтобы Месси завершил сезон в Барселоне, есть один гнилой лис лапорта который живёт в своих интересах
Не было никаких шансов на его возвращение, это было очевидно, не верьте всему что пишут. Нет у Барсы возможности платить ему космическую зарплату. Лапорта не может в данном случае заниматся авантюрой, когда в клубе столько проблем.
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Мартинелли
Ответ &_Bishep_&
Пляжи в шариатской Саудовской Аравии почище будут нежели в этом заселенном латинскими наркоманами Майами, а футбол в МЛС очень слабый.
А в Аравии сильный что ли?)
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sorinula67
Ответ Little-lawyer
мне пришлось даже вспомнить пароль от спортса, чтобы задать знатокам вопрос. объясните пожалуйста, почему Обамеянг мог играть за 5 тысяч евро в неделю (Новость на спортсе от февраля 22 года) а Месси таким образом зарегистрировать было нельзя? может быть были какие-то изменения в законодательстве Ла лиги? Или нас таким прекрасным образом пытаются водить за нос?
Может я ошибаюсь, но вот моё мнение. Месси хочет или уже хотел нормальный контракт, с символическими 20-25 лямов, без всякого мозгодрочества. Но после многочасовых переговоров отца Месси и Лапорты, он понял, что сейчас он не сможет нормально через парадную дверь войти в клуб, опять план Б, С и может Д. Никаких гарантий, только пустые обещания. Оно ему надо??? Чао Барселона, привет Флорида.
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Ярик01
Ответ Little-lawyer
мне пришлось даже вспомнить пароль от спортса, чтобы задать знатокам вопрос. объясните пожалуйста, почему Обамеянг мог играть за 5 тысяч евро в неделю (Новость на спортсе от февраля 22 года) а Месси таким образом зарегистрировать было нельзя? может быть были какие-то изменения в законодательстве Ла лиги? Или нас таким прекрасным образом пытаются водить за нос?
Обама не играл до этого в Ла Лиге.
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almatbarsa
Ответ Little-lawyer
мне пришлось даже вспомнить пароль от спортса, чтобы задать знатокам вопрос. объясните пожалуйста, почему Обамеянг мог играть за 5 тысяч евро в неделю (Новость на спортсе от февраля 22 года) а Месси таким образом зарегистрировать было нельзя? может быть были какие-то изменения в законодательстве Ла лиги? Или нас таким прекрасным образом пытаются водить за нос?
Почти всю зарплату до лета 2022 выплачивал Арсенал если правильно помню. С лета 2022 у Обамеянга был полноценный контракт с Барселоной и нормальная зарплата
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Nogoi89
Ответ Очки Дани Алвеса
Да и Хави Месси не нужен по большому счету. Мало того, что давление на самого игрока, про которое Месси и говорил, так еще и на Хави бы все набросились, не пройди он группу ЛЧ с самим Месси в составе. Как многие и писали ранее, Месси никак не дружится с современной Барселоной, и это хорошо для обеих сторон.
зачем тогда Хави и Лапорта весь сезон говорили про возрващение Месси? делать нечего было?
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Raul14
Ответ DolJun
ахххахахахаха, и автобусник чави туда же) как хорошо что месси не поехал в фк мем даже не смотря на то, что это вроде как его родной клуб.
он просто не захотел унижаться в ЛЧ и потом в ЛЕ тоже)
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ksn 1979
Ответ &_Bishep_&
Простыми словами : выбрал еще более тепличные и комфортные условия, в очень слабом чемпионате.
И что? Каждый человек волен делать то, что считает нужным, в рамках закона, естественно.
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VERBLYUD
Ответ Bunyod Turgunov
Ну он не бегает за баблом как это делают Роналду и Бензема. Хотя мог стать самым высокооплачиваем игроком в истории спорта
Еще и перешел в слабейшую команду лиги, но чувак пишет о каких-то тепличных условиях)))
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Jlaw
Все очень просто, жаба задушила в Барсу перейти
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Понимает, что кроме лиги 1 ничего не выиграет, особенно лч, второй раз столько пенальти на ЧМ не подарят, да ещё и свист болельщиков, которые наблюдают этот позор с 6 голами за сезон ( до такого не опускался ни один обладатель ЗБ). Ходил бы он по клубам как Златан, то вообще бы не знали кто это, полировал бы лавку, выходя на замену после 85 минуты, чтобы потянуть время
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diegorezao
Ответ cektor
майями , пляж океан не вонючая пустыня и верблюжьи фекалии
СА это не условный Оман или Ирак. вы живёте стериотипами. Красивое и чистое государство и верблюжьих фекалий не встретишь особо) я не говорю что чемпионат у них уровень но так о зываться о стране о которой ты ничего незнаешь.. для интереса посмотри там орел и решка по СА чтоли..
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skytent1
а что про аренду из Интер Майами в Барсу все молчат, ведь такой вариант тоже рассматривался
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ljolik888
Через три года Лео вернётся в Барселону , согласится с ролью запасного с маленькой зарплатой и завершит карьеру в Барселоне .
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Robert Oganyan
Если бы Лео взял чм в 14 году, то уже пару лет как уехал бы доигрывать, я думаю.
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