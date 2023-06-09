«Бавария» потребует 10-15 млн евро за Нагельсманна. «ПСЖ» пока не вступал в переговоры

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» потребует 10-15 млн евро за Юлиана Нагельсманна.

«ПСЖ», который интересуется тренером, пока не делал предложение, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг. Переговоры с «Баварией» на данном этапе не ведутся.

Мюнхенский клуб уволил Нагельсманна в марте, однако контракт с 35-летним специалистом не расторгнут.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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10 комментариев

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Batitotti
Трансфер уволенного тренера это что-то новое
+27
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+26
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che kaif
Наглые сосиски.сами вышвырнули еще и бабок хотят
+18
-4
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Имя Фамилия
Баварочники мало того, что уволили нагеля по беспределу, так ещё хотят отпугнуть всех новых работодателей. Судиться ему надо с пивоварней похорошему.
+15
-2
+13
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Los Galácticos
В таком случае у ПСЖ есть большой риск попасть на двойную неустойку :)
+5
-1
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kaka10
Новая лазейка компенсации неустойки тренера, которого увольняют

Захотел и уволил. Если хочешь устроиться в другой клуб - плати 10-15 млн
+2
0
+2
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OldRedWhite
Ответ Los Galácticos
В таком случае у ПСЖ есть большой риск попасть на двойную неустойку :)
Никакого риска !
Она , можно сказать , у них уже в кармане ! )))
+3
-1
+2
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Jaxongir Shodiev
Ответ Batitotti
Трансфер уволенного тренера это что-то новое
Тут даже Леви офигел
+2
0
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Elkorazon01
Ответ Имя Фамилия
Баварочники мало того, что уволили нагеля по беспределу, так ещё хотят отпугнуть всех новых работодателей. Судиться ему надо с пивоварней похорошему.
С пари транс жермен надо трясти бабки) вечные лузеры 0 еврокубков
+4
-2
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Ansu Fati
Ответ Batitotti
Трансфер уволенного тренера это что-то новое
Контракт так составляют. Бавария при увольнении заплатила за следующий год по контракту, следовательно ПСЖ должен вернуть эти деньги Баварии, если Нагель будет их тренировать
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