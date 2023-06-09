«Бавария» потребует 10-15 млн евро за Нагельсманна. «ПСЖ» пока не вступал в переговоры
«Бавария» потребует 10-15 млн евро за Юлиана Нагельсманна.
«ПСЖ», который интересуется тренером, пока не делал предложение, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг. Переговоры с «Баварией» на данном этапе не ведутся.
Мюнхенский клуб уволил Нагельсманна в марте, однако контракт с 35-летним специалистом не расторгнут.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Захотел и уволил. Если хочешь устроиться в другой клуб - плати 10-15 млн
Она , можно сказать , у них уже в кармане ! )))