«Бавария» потребует 10-15 млн евро за Нагельсманна. «ПСЖ» пока не вступал в переговоры

«Бавария» потребует 10-15 млн евро за Юлиана Нагельсманна.

« », который интересуется тренером, пока не делал предложение, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг. Переговоры с «Баварией» на данном этапе не ведутся.

Мюнхенский клуб уволил в марте, однако контракт с 35-летним специалистом не расторгнут.

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