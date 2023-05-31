Румменигге о Тухеле: «Томас добьется успеха с «Баварией». Начало было трудным, но ему мешали волнения из-за отставки Нагельсманна»

Теги Бавария Карло Анчелотти Луи ван Гал Юпп Хайнкес бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Пеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Карл-Хайнц Румменигге увеен, что Томас Тухель добьется успеха с «Баварией».

«Мне очень повезло, что за время моего пребывания в «Баварии» я познакомился со многими великими тренерами – Луи ван Гал, Юпп Хайнкес, Ханси Флик, Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти. Я убежден, что Томас Тухель добьется большого успеха в «Баварии».

Начало, конечно, было тяжелым. Но ему, в том числе, мешали волнения, которые вызвало увольнение Юлиана Нагельсманна. Это активно обсуждали публично, и в команде тоже возникли волнения.

Мы уже начали планировать будущие трансферы. Мы встретимся с Томасом Тухелем, чтобы обо всем договориться», – сказал Румменигге.

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2 комментария

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Михо
Поживем увидим🤷🏻‍♂️ что будет с вратарем, каким вернется Ману, кто уйдет, слухи про Киммиха и Павара все настойчивее к сожалению, нормальной девятки нет и непонятно будет ли, от Мане избавиться вряд ли получится. Проблем много
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Розовопопый пони
Если память не подводит, то Калле давно хотел Тухеля в Баварию, да всё никак не срасталось. Уже казалось бы разминулись, но тут наследнички подвели и дедам снова пришлось взяться за дело.
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