Румменигге о Тухеле: «Томас добьется успеха с «Баварией». Начало было трудным, но ему мешали волнения из-за отставки Нагельсманна»
Карл-Хайнц Румменигге увеен, что Томас Тухель добьется успеха с «Баварией».
«Мне очень повезло, что за время моего пребывания в «Баварии» я познакомился со многими великими тренерами – Луи ван Гал, Юпп Хайнкес, Ханси Флик, Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти. Я убежден, что Томас Тухель добьется большого успеха в «Баварии».
Начало, конечно, было тяжелым. Но ему, в том числе, мешали волнения, которые вызвало увольнение Юлиана Нагельсманна. Это активно обсуждали публично, и в команде тоже возникли волнения.
Мы уже начали планировать будущие трансферы. Мы встретимся с Томасом Тухелем, чтобы обо всем договориться», – сказал Румменигге.
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