Нагельсманн может возглавить «ПСЖ», а Анри – войти в его штаб (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Тьерри Анри лига 1 Франция возможные трансферы Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ».

Между владельцами парижского клуба и экс-тренером «Баварии» уже состоялись переговоры, на ближайшее время запланирован новый раунд, сообщает Foot Mercato.

Отмечается также, что в штаб Нагельсманна в «ПСЖ» может войти Тьерри Анри.

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35 комментариев

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Тралл из Питера
Отмечается также, что в штаб Нагельсманна в «ПСЖ» может войти Тьерри Анри в штаб немецкого тренера.

Редакторы, вы читали это предложение вообще?
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fc_champion
А еще, Хасана Салихамиджича спортивным директором и Оливера Кана помощником Хасана. Вот это будет номер
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Los Galácticos
ПСЖ скоро всех топовых тренеров в Европе перепробует у себя, а результаты только хуже и хуже становятся.
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Peter Parker
Как минимум по нарядам он точно подходит ПСЖ
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deadjoker
А зачем нагелю нужен анри то? :)
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red hikkikomori
Пусть сразу Лэмпарда берет в штаб)
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Konstantin Meerov
Ответ rigobersong
Дай Анри полтора миллиарда на состав как 7хагу, он бы мог и больше чем третьсортный кубок Лиги взять:)) По сути ему никто и шанса не дал, а по Монако судить, ну такое:) Поставь 7хага в Монако они бы вернулись в Лигу 2:))
а ты смешной. Тен Хаг с Аяксом всех уничтожал и работал в штабе Гвардиолы в Баварии
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Оригинальный Ник
Ответ rigobersong
Дай Анри полтора миллиарда на состав как 7хагу, он бы мог и больше чем третьсортный кубок Лиги взять:)) По сути ему никто и шанса не дал, а по Монако судить, ну такое:) Поставь 7хага в Монако они бы вернулись в Лигу 2:))
На фоне Тенхага Сульшер выглядит гением тренерской мысли
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iegord
Ответ fc_champion
А еще, Хасана Салихамиджича спортивным директором и Оливера Кана помощником Хасана. Вот это будет номер
И вернуть Леонардо каким-нибудь ген.диром, вот это будет ультимативное комбо
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QWertY
Ответ rigobersong
Ну Хави хоть Баварии влетал, а не Севильи:) Середняк чемпионата Испании всегда выносит маню:))
Почему тогда Бчк не вынесла?) Ах да, конечно, там топаря Чави разобрал Тен Хаг😂☝🏻
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rigobersong
Ответ QWertY
Ага, у Чави изначально был план вылететь в ЛЕ из ЛЧ, и там опозориться. Чави отлично справился☝🏻🤣
Ну Хави хоть Баварии влетал, а не Севильи:) Середняк чемпионата Испании всегда выносит маню:))
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rigobersong
Ответ Konstantin Meerov
а ты смешной. Тен Хаг с Аяксом всех уничтожал и работал в штабе Гвардиолы в Баварии
Кого он уничтожал, чемпионат Нидерландов, что он в Европе выиграл?:) Вот тот же ЛВГ брал Лигу Чемпионов с Аяксом, а лысый шарлатан что?:))
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rigobersong
Ответ QWertY
Больно, шо Тен Хаг на изи разобрал Чави Аль Катарийского?)) Сложно представить, чтобы с ним тогда сделал Анри😂
У Хави была задача выиграть чемпионат, а не третьсортную чашку:)
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QWertY
Ответ rigobersong
Дай Анри полтора миллиарда на состав как 7хагу, он бы мог и больше чем третьсортный кубок Лиги взять:)) По сути ему никто и шанса не дал, а по Монако судить, ну такое:) Поставь 7хага в Монако они бы вернулись в Лигу 2:))
Больно, шо Тен Хаг на изи разобрал Чави Аль Катарийского?))
Сложно представить, чтобы с ним тогда сделал Анри😂
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rigobersong
Ответ Оригинальный Ник
Анри не вывозит как главный тренер, но как тренер нападающих — почему нет
Дай Анри полтора миллиарда на состав как 7хагу, он бы мог и больше чем третьсортный кубок Лиги взять:)) По сути ему никто и шанса не дал, а по Монако судить, ну такое:) Поставь 7хага в Монако они бы вернулись в Лигу 2:))
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Оригинальный Ник
Ответ QWertY
Анри войдет в штаб болбоем? Зачем, если пацаны из академии хорошо с этим справляются?
Анри не вывозит как главный тренер, но как тренер нападающих — почему нет
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dArkognan
Ответ Los Galácticos
ПСЖ скоро всех топовых тренеров в Европе перепробует у себя, а результаты только хуже и хуже становятся.
Потому что с каждым тренером они строят новую команду, а системы и преемственности нет. Так что не надо быть Вангой, чтобы понимать - при этих шейхах ПСЖ ничего не светит, ну кроме чемпионата Франции.
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Иван Шуткин
А Сашка Мостовой войдёт в штаб, он 20 лет в футбол играл)
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gangs
Сюр какой-то. Нагельсманн и Анри. Что вообще между ними может быть общего? Анри вряд ли бы пошел учиться у младшего.
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Чёрный тюльпан
Нагельсман Тоттенхэму и Челси отказал, не веря в их проекты, а тут ПСЖ, который сопоставим по уровню цирка. Юлиан просто не сунется туда, чтобы портить свой имидж. По сути он и из Баварии на коне был уволен.
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Syndycate
Похоронит окончательно тренерскую карьеру
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Born is the King
лучший вариант для ПСЖ
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Master Slova
Анри и Нагель разве знакомы? Когда успели?
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Фран
Вновь попытки недалёких и жалких провинциалов судорожно нанять кого-то, кто исполнит мечту господина. А по факту там шейху надо гнать поганой метлой Хелаифи и выстраивать заново всю систему. Надо брать пример с настоящих аристократов, строить систему, годами оттачивать мастерство и превратить команду в машину, благо есть примеры. Даже Ньюкасл как проект уже сильнее чем ПСЖ во много раз. А ведь они только начали. Но там настоящие арабы то владеют и великолепные управленцы.
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Oleg Olegov
Анри там нужен, чтобы как обычно рассказывать какая тактика была у Гвардиолы 15 лет назад?
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