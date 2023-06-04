Нагельсманн может возглавить «ПСЖ», а Анри – войти в его штаб (Foot Mercato)
Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ».
Между владельцами парижского клуба и экс-тренером «Баварии» уже состоялись переговоры, на ближайшее время запланирован новый раунд, сообщает Foot Mercato.
Отмечается также, что в штаб Нагельсманна в «ПСЖ» может войти Тьерри Анри.
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Редакторы, вы читали это предложение вообще?
Сложно представить, чтобы с ним тогда сделал Анри😂