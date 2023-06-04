Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ».

Между владельцами парижского клуба и экс-тренером «Баварии» уже состоялись переговоры, на ближайшее время запланирован новый раунд, сообщает Foot Mercato.

Отмечается также, что в штаб в « » может войти .

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