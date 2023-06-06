Ретро-матч «Зенит» — Сборная России пройдет на «Газпром Арене» из-за плохого поля на «Петровском»

Теги Зенит Петровский премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Газпром Арена (Крестовский) стадионы ретро Футбол

Изменилось место проведения ретро-матча «Зенит» — Сборная России, запланированного на 15 июня.

Игру перенесли на «Газпром Арену» из-за плохого состояния поля на «Петровском», где после соревнований регбистов вытоптан газон, сообщает «РБ Спорт».

Ретро-матч посвящен победам «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на Евро-2008, на котором она взяла бронзовые медали.

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1 комментарий

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Pok_Toholo
15 лет еврокубкам Зенита и бронзе сборной на Евро - по настоящему весомый повод для проведения таких матчей. Не то что встречки спартаковских ветеранов толком ничего не выигравших за пределами страны, но громогласно объявляющих себя легендами).
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