Ретро-матч «Зенит» — Сборная России пройдет на «Газпром Арене» из-за плохого поля на «Петровском»

Изменилось место проведения ретро-матча «Зенит» — , запланированного на 15 июня.

Игру перенесли на « » из-за плохого состояния поля на « », где после соревнований регбистов вытоптан газон, сообщает «РБ Спорт».

Ретро-матч посвящен победам « » в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на , на котором она взяла бронзовые медали.

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