«В АПЛ 43% игроков – темнокожие. А как насчет людей вне поля? Мы учредили для них награды». Сооснователь Football Black List о равноправии

Теги премьер-лига Англия дискриминация Футбол

В организации Football Black List отметили важность темнокожих людей за пределами поля.

Ранее в этом году Football Black List организовал мероприятие, на котором чествовали влиятельных темнокожих мужчин и женщин во многих категориях футбола: медиа, сообщество, тренерство, менеджмент и так далее.

«В АПЛ 43% игроков – темнокожие. И мы справедливо отмечаем их, но как насчет людей за пределами поля? Мы составили список и создали премию, которая отмечается в сотрудничестве с Премьер-лигой, с сотнями гостей», – сообщил соучредитель Football Black List Леон Манн.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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7 комментариев

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charly_54
А если учредить отдельную награду для белых? Скажут что это расизм?!
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Glory Real Madrid
НБА в 2021 году состояла из 73,2% чернокожих игроков, 16,8% белых игроков. Пора бороться за равенство!
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headmaster
Им все мало. Скорее белые линии на поле будут возмущать
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forsyth
Назвать организацию по защите чёрных Черным Списком - это, конечно, забавно)
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Jedemdasseine
Какой кошмар...
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Ioan.petrel
Их оскорбляет, что за пределами поля мало черных болеле? Будут нагонять их на стадионы или около них. Как в рф на матчи отправляли срочников, детей, учителей и тд😄
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окечуква
Черные расисты в своем РЭПертуаре, йоу.
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