«В АПЛ 43% игроков – темнокожие. А как насчет людей вне поля? Мы учредили для них награды». Сооснователь Football Black List о равноправии

В организации Football Black List отметили важность темнокожих людей за пределами поля.

Ранее в этом году Football Black List организовал мероприятие, на котором чествовали влиятельных темнокожих мужчин и женщин во многих категориях футбола: медиа, сообщество, тренерство, менеджмент и так далее.

«В АПЛ 43% игроков – темнокожие. И мы справедливо отмечаем их, но как насчет людей за пределами поля? Мы составили список и создали премию, которая отмечается в сотрудничестве с Премьер-лигой, с сотнями гостей», – сообщил соучредитель Football Black List Леон Манн.

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