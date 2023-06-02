Судья финала ЛЧ Марчиняк о связях с ультраправым политиком: «Дистанцируюсь от любых расистских или антисемитских взглядов. Никогда не поддерживал какую-либо партию»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк Политика дискриминация Футбол

Арбитр финала Лиги чемпионов высказался о связях с ультраправым политиком.

Ранее стало известно, что УЕФА может отстранить Шимон Марчиняк от матча между «Манчестер Сити» и «Интером» из-за участия в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным гомофобными и антисемитскими высказываниями.

«По поводу сообщений в СМИ. Я заявляю, что никогда не поддерживал какую-либо политическую партию, организацию или отдельного политика.

Я решительно и четко дистанцируюсь от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, заявлений или действий», – написал арбитр в соцсетях.

Сообщалось, что решение об участии польского арбитра в финале ЛЧ будет принято сегодня.

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9 комментариев

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serginn
Прошу заметить, про дистанцирование от гомофобных идей не написал)
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принимаешь участие в вечеринке организованной политиками, а потом говоришь что не в курсе, работает как часы всегда...короче, это другое...
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damondiamond
как дела дошло до отстранения, так сразу комментарий от арбитра, зато после ошибок нереальных, все сразу замолкают, а все потому что никто отстранять за глупые решения не будет
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Isshin88
В Польше конечно смешно быть антисемитом.
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vzi
Очень уж хочется в один сезон отсудить финалы ЧМ и ЛЧ.
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Фут.Боль
Нужно же документально подтвердить свою нейтральность. Вроде такие правила сейчас вводятся. Или ему можно в соц. сетях просто сказать об этом? Посмотрим.
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ПоСоХ
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Ответ Максим Романов
Странно, что на финал не укро-судью поставили, это бы было так по-европейски. Давно уже ставят не лучших и опытных, а исходя из своей "толерантности". Уверен, этот кадр провалит финал, это не пшеко-чемпионат судить.
Да вообще уровень его судейства оставляет желать лучшего. Ему можно только финал кубка двора доверить судить и то там напортачит
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