Судья финала ЛЧ Марчиняк о связях с ультраправым политиком: «Дистанцируюсь от любых расистских или антисемитских взглядов. Никогда не поддерживал какую-либо партию»
Арбитр финала Лиги чемпионов высказался о связях с ультраправым политиком.
Ранее стало известно, что УЕФА может отстранить Шимон Марчиняк от матча между «Манчестер Сити» и «Интером» из-за участия в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным гомофобными и антисемитскими высказываниями.
«По поводу сообщений в СМИ. Я заявляю, что никогда не поддерживал какую-либо политическую партию, организацию или отдельного политика.
Я решительно и четко дистанцируюсь от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, заявлений или действий», – написал арбитр в соцсетях.
Сообщалось, что решение об участии польского арбитра в финале ЛЧ будет принято сегодня.
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