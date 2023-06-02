Судья финала ЛЧ Марчиняк о связях с ультраправым политиком: «Дистанцируюсь от любых расистских или антисемитских взглядов. Никогда не поддерживал какую-либо партию»

Арбитр финала Лиги чемпионов высказался о связях с ультраправым политиком.

Ранее стало известно, что УЕФА может отстранить от матча между « » и « » из-за участия в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным гомофобными и антисемитскими высказываниями.

«По поводу сообщений в СМИ. Я заявляю, что никогда не поддерживал какую-либо политическую партию, организацию или отдельного политика.

Я решительно и четко дистанцируюсь от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, заявлений или действий», – написал арбитр в соцсетях.

Сообщалось, что решение об участии польского арбитра в финале ЛЧ будет принято сегодня.

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