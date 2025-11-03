Гарет Саутгейт: «После 37 лет в футболе я нахожу другие сферы, где могу проявить себя. У меня была одна из лучших работ, будет сложно это повторить»

Гарет Саутгейт не спешит возвращаться к тренерской работе.

«Моя работа была одной из лучших в футболе, у которой были и более высокие цели, потому что это была моя страна. Повторить это будет очень сложно. Проработав в футболе 37 лет, я с удовольствием нахожу другие сферы, где, как мне кажется, я мог бы себя проявить.

В самом начале мы были оторваны от общества. Люди считали нас эгоцентричными, но мы смогли это изменить. Я увидел, что команда обладает силой, способной объединить людей любых социальных групп.

Сейчас в нашей стране напряженная обстановка, и мы должны дать молодым людям надежду, указать правильный путь. У нас есть невероятные таланты, но нам нужно, чтобы они нашли правильные примеры для подражания, правильное окружение, потому что эти решения оказывают огромное влияние на всю их дальнейшую жизнь», – сказал бывший главный тренер сборной Англии.