Экс-футболисты «Вест Хэма» из-за расизма ушли с поля на турнире в США. Игрока их команды назвали «ниггером»
Экс-игроки «Вест Хэма» из-за расизма ушли с поля на турнире в США.
Инцидент произошел во время игры против «Даллас Юнайтед» в рамках турнира 7 на 7 The Soccer Tournament, где победитель получает 1 млн фунтов.
За «Вест Хэм» на турнире играли экс-футболисты клуба Карлтон Коул, Марлон Харвуд, Мэтт Джарвис и Фрэнк Нобл.
Игра была остановлена ближе к концу матча, когда «Даллас» вел 2:0. После длительной задержки игроки «Вест Хэма» покинули поле, поскольку один из футболистов «Далласа» назвал Нобла «ниггером».
В The Soccer Tournament провели расследование, в результате которого дисквалифицировали «Даллас» за нарушение кодекса турнира.
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Если их так назовёт всеядный - то это буллинг, оскорбление и дискриминация.
Upd. Точно другой, какой-то ноунейм, и к Вестхему почти не имеет отношения, в отличие от Марка
а "жадина-авокадина".
Хотя людям без особых комплексов это по барабану наверное)