Экс-футболисты «Вест Хэма» из-за расизма ушли с поля на турнире в США. Игрока их команды назвали «ниггером»

Экс-игроки «Вест Хэма» из-за расизма ушли с поля на турнире в США.

Инцидент произошел во время игры против «Даллас Юнайтед» в рамках турнира 7 на 7 The Soccer Tournament, где победитель получает 1 млн фунтов.

За « » на турнире играли экс-футболисты клуба , , и Фрэнк Нобл.

Игра была остановлена ближе к концу матча, когда «Даллас» вел 2:0. После длительной задержки игроки «Вест Хэма» покинули поле, поскольку один из футболистов «Далласа» назвал Нобла «ниггером».

В The Soccer Tournament провели расследование, в результате которого дисквалифицировали «Даллас» за нарушение кодекса турнира.

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