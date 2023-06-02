Экс-футболисты «Вест Хэма» из-за расизма ушли с поля на турнире в США. Игрока их команды назвали «ниггером»

Теги Вест Хэм Марлон Харвуд Карлтон Коул премьер-лига Англия Мэттью Джарвис брань дискриминация Футбол

Экс-игроки «Вест Хэма» из-за расизма ушли с поля на турнире в США.

Инцидент произошел во время игры против «Даллас Юнайтед» в рамках турнира 7 на 7 The Soccer Tournament, где победитель получает 1 млн фунтов.

За «Вест Хэм» на турнире играли экс-футболисты клуба Карлтон Коул, Марлон Харвуд, Мэтт Джарвис и Фрэнк Нобл.

Игра была остановлена ближе к концу матча, когда «Даллас» вел 2:0. После длительной задержки игроки «Вест Хэма» покинули поле, поскольку один из футболистов «Далласа» назвал Нобла «ниггером».

В The Soccer Tournament провели расследование, в результате которого дисквалифицировали «Даллас» за нарушение кодекса турнира.

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8 комментариев

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blaugrano
Только веганы могут называть друг друга веганами.
Если их так назовёт всеядный - то это буллинг, оскорбление и дискриминация.
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Ksandvankneshas
Ответ Ksandvankneshas
Нобл разве не Марк?
Хотя наверное это другой всё-таки, Марк был белым вроде.
Upd. Точно другой, какой-то ноунейм, и к Вестхему почти не имеет отношения, в отличие от Марка
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Михо
То есть Даллас вел 2-0, Вест Хэм незадолго до конца игры пожаловался на расизм и Даллас дисквалифицировали. Крайне опасный прецедент
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Кокич
Ответ blaugrano
Только веганы могут называть друг друга веганами. Если их так назовёт всеядный - то это буллинг, оскорбление и дискриминация.
А ещё веганы говорят не "жадина-говядина",
а "жадина-авокадина".
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Ksandvankneshas
Ответ blaugrano
Только веганы могут называть друг друга веганами. Если их так назовёт всеядный - то это буллинг, оскорбление и дискриминация.
На самом деле что-то такое и есть: если лысый назовёт такого же лысого – лысым, толстый –, очкарик – очкариком ...список можно продолжать бесконечно...то это норм. В другом случае лысому или толстому может показаться что собеседник его оскорбляет, издевается, смеётся. Думаю, многие с подобным сталкивались. Это конечно не обязательно так, но неприятно.
Хотя людям без особых комплексов это по барабану наверное)
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Mario14
Ответ Ksandvankneshas
Хотя наверное это другой всё-таки, Марк был белым вроде. Upd. Точно другой, какой-то ноунейм, и к Вестхему почти не имеет отношения, в отличие от Марка
Сам спросил, сам ответил... мы тебе тут не мешаем?🤣
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