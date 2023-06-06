Джокович встретился с Месси и Неймаром перед матчем «ПСЖ»: «Они великие чемпионы, Лео оставил выдающийся след в истории футбола. Приятно и почетно познакомиться с ними лично»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Новак Джокович болельщики Неймар Футбол

Новак Джокович встретился с Неймаром и Лионелем Месси перед матчем «ПСЖ» против «Клермона».

В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле уступил «Клермону» со счетом 2:3. Ранее парижане досрочно одержали победу в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Джокович присутствовал на матче.

«Я впервые встретился с ними лично – они великие чемпионы, познакомиться с ними было приятно и почетно – особенно с Месси, игроком, который оставил выдающийся след в истории футбола.

Они уже выиграли титул, но ожидания от таких звезд, как они, всегда огромны. Поэтому я не хотел беспокоить их и вторгаться в их личное пространство, пока они готовились [к матчу], но они увидели меня по пути в раздевалку [перед игрой] и подошли поздороваться.

Неймар подписал майку для Тары (дочери Джоковича – Sports.ru), но это интересная история. Она не особо следит за спортом, но у нее есть школьная подруга – наполовину бразильянка, наполовину сербка, – которая все время танцует под песню о Неймаре. Поэтому она очень хочет с ним встретиться», – сказал теннисист.

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7 комментариев

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Oleg
В ютюбе есть нарезки как знаменитости празднуют победу Аргентина на ЧМ 2022:
Адель прервала концерт, что бы сообщить о победе Аргентины.
Гарри Стайлз во время концерта вышел в аргентинским флагом.
Бэд Банни спел Мучачос на своем концерте.
Coldplay вывесили аргентинский флаг на своем выступрлении а Крис Мартин ( солист) сказал что теперь Месси официально величайший.
Джокович смотрел финал в футболке Аргентины.
И тд.

Влияние ЧМ на мир, на миллиарды не имеет себе равных.
+8
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Doug DeMuro99
Скромняга Джокович которого случайно заметили Месси с Неймаром 😁
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Роналду плачет
Величайший теннисист о величайшем футболисте
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Maratik1982
Spise Boys
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Радость Ди Мария
Новак Джокович внёс выдающийся вклад в историю тенниса. Я не Ванга и не знаю сколько ТБШ он ещё осилит,
но уже сейчас лично для меня он величайший теннисист.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Он такой скромный, что кажется основной целью был офтограф Неймара на майке для подруги дочери)
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DolJun
месси-то понятно великий чемпион, а неймар это кто вообще по сравнению с ним?) пернатый, который радуется поражению своей сборной.
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