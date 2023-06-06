Джокович встретился с Месси и Неймаром перед матчем «ПСЖ»: «Они великие чемпионы, Лео оставил выдающийся след в истории футбола. Приятно и почетно познакомиться с ними лично»
Новак Джокович встретился с Неймаром и Лионелем Месси перед матчем «ПСЖ» против «Клермона».
В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле уступил «Клермону» со счетом 2:3. Ранее парижане досрочно одержали победу в чемпионате.
Ранее сообщалось, что Джокович присутствовал на матче.
«Я впервые встретился с ними лично – они великие чемпионы, познакомиться с ними было приятно и почетно – особенно с Месси, игроком, который оставил выдающийся след в истории футбола.
Они уже выиграли титул, но ожидания от таких звезд, как они, всегда огромны. Поэтому я не хотел беспокоить их и вторгаться в их личное пространство, пока они готовились [к матчу], но они увидели меня по пути в раздевалку [перед игрой] и подошли поздороваться.
Неймар подписал майку для Тары (дочери Джоковича – Sports.ru), но это интересная история. Она не особо следит за спортом, но у нее есть школьная подруга – наполовину бразильянка, наполовину сербка, – которая все время танцует под песню о Неймаре. Поэтому она очень хочет с ним встретиться», – сказал теннисист.
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Джокович смотрел финал в футболке Аргентины.
И тд.
Влияние ЧМ на мир, на миллиарды не имеет себе равных.
но уже сейчас лично для меня он величайший теннисист.