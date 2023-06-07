«Разница между Месси и Роналду – несколько световых лет». Экс-тренер «Аль-Хилаля» Диас о форвардах

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Экс-тренер «Аль-Хилаля» Эмилиано Диас считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

«Роналду было сложно [адаптироваться в «Аль-Насре»]. Мы играли против него и отлично провели время («Аль-Хилаль» выиграл 2:0, Роналду провел на поле все 90 минут – Sports.ru). Он ни разу не сделал разницу в матчах с большими клубами. Он забивал по 3-4 гола мальчишкам, и я видел, как о нем сразу начинают говорить. Но Роналду проиграл Кубок короля, Суперкубок и чемпионат.

Сравнений с Месси тут даже не может быть. Мы играли против Роналду менее трех месяцев назад, а до этого я смотрел на игру Лео на чемпионате мира. Мы говорим о разнице в несколько световых лет», – сказал итальянец, обладающий аргентинским паспортом.

За 19 матчей в «Аль-Насре» Роналду забил 14 голов. Статистику 38-летнего нападающего можно найти здесь.

Они стали чемпионами Саудовской Аравии, а Роналду – нет

Роналду без трофеев два сезона подряд. Впервые в карьере

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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49 комментариев

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Slava Vestiaz
сказал итальянец, обладающий аргентинским паспортом
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подождем мнения итальянцев, обладающих португальским паспортом
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Максим Левицкий
Эмилиано Диас выдал базу.
+41
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+26
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VERBLYUD
Он абсолютно прав. Роналду может соперничать только с Бомбардиром Месси, против плеймейкера Месси, дриблера Месси, ассистента Месси он бессилен.
+42
-22
+20
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Daler Sherov
ага, сейчас увидим как Лео будет мотивированно играть за Аль-хиляль, ага, верим)))
+16
-2
+14
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Чистый лист
Ответ VERBLYUD
Он абсолютно прав. Роналду может соперничать только с Бомбардиром Месси, против плеймейкера Месси, дриблера Месси, ассистента Месси он бессилен.
Может, да. Но 91 гол за календарный год он не забивал.
+12
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Alexandr Kondratev
нормально накинул на вентилятор
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Marat Sultanov
Вот набросил так набросил...
+6
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Hella black
Не показывайте эту новость Роналду. Не доводите до греха человека. Там и так два года без трофеев,титулов. А это на секундочку ☝🏼 уже 730 плюс дней
Как же велик 🚴 наш самокат 🛴
+5
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VERBLYUD
Ответ Чистый лист
Может, да. Но 91 гол за календарный год он не забивал.
Еще не забивал в плей-офф главного турнира в футболе, имеет меньше золотых бутс, меньше раз становился лучшим бомбардиром национальных чемпионатов. Даже как бомбардир Лео лучше)
+7
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Senex Jef
Ответ Oleg
Это теперь даже не мнение а факт. 18.12 2022 Месси покорил самую главную вершину в истории спорта - ФИФА ЧМ. Дебатов больше нет, роналду проиграл. У него было 70 минут с Марокко, что бы попытаться войти в вечность, но он не смог.
Очень смешно, все знают как))
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Джонни-массажист
Есть достижения ,которые у них есть у обоих...Это ЛЧ,ЗМ( хоть и разное количество) ,можно уравнять ЧЕ и ЧА....Они чемпионы тех стран,где играли..Но у Месси олимпийское золото ,ЧМ не только по взрослым но и по юношам и вдовесок он дважды лучший игрок ЧМ....А кто кому нравится больше- это уже дело личное...Но с регалиями и статистикой не поспоришь...
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Oleg
Ответ Slonopotam Slonopotam
.... сказал итальянец, обладающий аргентинским паспортом, о другом итальянце, обладающим аргентинским паспортом
Так это факт.
Без ЧМ в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной не встать.
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udiekemen
Ответ Oleg
Это теперь даже не мнение а факт. 18.12 2022 Месси покорил самую главную вершину в истории спорта - ФИФА ЧМ. Дебатов больше нет, роналду проиграл. У него было 70 минут с Марокко, что бы попытаться войти в вечность, но он не смог.
Пхпх, с этим согласны наш Олег и его дружок ригоберсонг и ещё несколько персонажей Спорстру))ну тоже достижения))
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QWertY
Так то выдал базу. Но мои любимые девочки Direct free kick и ZamoRano не согласятся с ним(
+3
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AnMe
Ну разница между ними действительно огромная, пиар больше набрасывает для мнимой конкуренции и думаю даже Криш это прекрасно в душе понимает. А так форвард почти никогда не делает разницу в матчах, если напарники плохие, это командный вид спорта.
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Подкат Пенальтьевич
Уже и в Аравии поняли уровень Роналду. Хз даже куда ему теперь ехать,чтобы считали лучшим. В Монголию какую нибудь?
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Murtynya
Ответ Подкат Пенальтьевич
Уже и в Аравии поняли уровень Роналду. Хз даже куда ему теперь ехать,чтобы считали лучшим. В Монголию какую нибудь?
Ему нельзя никуда ехать, он так и так лучший, некоторые игроки в этом возрасте завершают карьеру, или вообще сидят на скамейке запасных, Криш легенда😍💪
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Zidan GOAT
Ответ VERBLYUD
Так то он прав, против местных больших клубов(Аль-Иттихад, Аль-Хиляль) Кришти потерялся)
Забавно, что хейтеры больше следят за лигой Аравии, чем фанаты Рона ))
Я об этих командах допустим не знаю даже, а ты видать о них больше знаешь, чем о соперниках пешехода в лиге фермеров ))
Сектант )
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Oleg
Ответ Alex_V69
Ну все, многолетний спор персофанов закончен. Главный эксперт вынес свой окончательный вердикт.
18.12.2022 без экспертов дебаты официально завершены.
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Alex_V69
Ну все, многолетний спор персофанов закончен. Главный эксперт вынес свой окончательный вердикт.
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fussballer
Измерять талант расстоянием - оригинально.
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Muhammad Juraev
Ждём агрессивных поклонниц кринжа, которые набросятся на этого мужика)
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OldRedWhite
Ответ Oleg
Не знаю кому смешно, но без ЧМ в один ряд с величайшими не встать. Как гласит знаменитая цитата из фильма ФИФА о ЧМ: Если вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у вас должен быть Кубок Мира.
Как же вы с вашим Месси утомили :
Ни в сказке сказать, ни пером описать !
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Игорь Климов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Мдааа...так поклонников Криштиану давно не окунали)
На Чемпионате Мира их кумира окунули)
+14
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Игорь Климов
На Чемпионате Мира их кумира окунули)
Ну да, поставили жирную финишную печать в споре. Хотя и спорить-то не о чем было для тех, у кого есть глаза)
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