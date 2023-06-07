«Разница между Месси и Роналду – несколько световых лет». Экс-тренер «Аль-Хилаля» Диас о форвардах
Экс-тренер «Аль-Хилаля» Эмилиано Диас считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.
«Роналду было сложно [адаптироваться в «Аль-Насре»]. Мы играли против него и отлично провели время («Аль-Хилаль» выиграл 2:0, Роналду провел на поле все 90 минут – Sports.ru). Он ни разу не сделал разницу в матчах с большими клубами. Он забивал по 3-4 гола мальчишкам, и я видел, как о нем сразу начинают говорить. Но Роналду проиграл Кубок короля, Суперкубок и чемпионат.
Сравнений с Месси тут даже не может быть. Мы играли против Роналду менее трех месяцев назад, а до этого я смотрел на игру Лео на чемпионате мира. Мы говорим о разнице в несколько световых лет», – сказал итальянец, обладающий аргентинским паспортом.
За 19 матчей в «Аль-Насре» Роналду забил 14 голов. Статистику 38-летнего нападающего можно найти здесь.
Они стали чемпионами Саудовской Аравии, а Роналду – нет
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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подождем мнения итальянцев, обладающих португальским паспортом
Как же велик 🚴 наш самокат 🛴
Без ЧМ в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной не встать.
Я об этих командах допустим не знаю даже, а ты видать о них больше знаешь, чем о соперниках пешехода в лиге фермеров ))
Сектант )
Ни в сказке сказать, ни пером описать !