Родри о требле «Ман Сити»: «Это было бы историческое достижение. Холанд? Напоминает Роналду и Месси»

Родри высказался о шансах на требл «Ман Сити» перед финалом Лиги чемпионов с «Интером».

Английский и итальянский клуб разыграют трофей в Стамбуле 10 июня.

– Вы одержимы треблом?

– Это было бы красиво, было бы историческое достижение. В Англии этого добивался только «Манчестер Юнайтед», наш конкурент в городе. Дело не только в победе в , требл – это нечто впечатляющее.

Надо двигаться шаг за шагом. Нам осталось завоевать последний трофей, за который мы так долго боролись. Мы подходим к матчу в лучшее для нас время.

В этом году мы кое-что поменяли в плане игры. В команду пришли важные фигуры, нужно было адаптироваться. Мы стали выглядеть очень солидно и в атаке, и в обороне.

– Не мешает ли вам статус фаворитов?

– Мы еще никогда не выигрывали Лигу чемпионов и второй раз дошли до финала. В финале побеждает тот, кто делает свою работу лучше.

– Чему вы научились в прошлом финале ЛЧ?

– Многому. Как мы многое извлекли из полуфинала, проигранного годом ранее. Надеюсь, эти поражения пошли нам на пользу.

Сейчас у нас гораздо более сплоченная и зрелая группа футболистов в плане поведения во время матчей. Я всегда говорю, что для победы в финале нужно сначала сыграть в полуфинале, потом в финале. И мы делаем это уже давно.

– Как вам ?

– Начнем с того, что ему всего 22 года, об этом часто забывают. И его заботы – это заботы 22-летнего парня. И это супернормально. Он всегда в порядке, в форме – это у него от природы, ментальная и физическая особенность. Это позволяет ему сохранять спокойствие на поле.

Он победитель и на поле довольно агрессивен. Немного напоминает мне и . У него тот же самый голод: «Я хочу забить еще один гол, и еще, и еще...» Но главное – это не голы, а то, что он заражает других таким настроем. Классно иметь в команде таких футболистов, – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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