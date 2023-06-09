Родри о требле «Ман Сити»: «Это было бы историческое достижение. Холанд? Напоминает Роналду и Месси»

Теги Интер Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Родри Эрлинг Холанд Футбол

Родри высказался о шансах на требл «Ман Сити» перед финалом Лиги чемпионов с «Интером».

Английский и итальянский клуб разыграют трофей в Стамбуле 10 июня.

– Вы одержимы треблом?

– Это было бы красиво, было бы историческое достижение. В Англии этого добивался только «Манчестер Юнайтед», наш конкурент в городе. Дело не только в победе в Лиге чемпионов, требл – это нечто впечатляющее.

Надо двигаться шаг за шагом. Нам осталось завоевать последний трофей, за который мы так долго боролись. Мы подходим к матчу в лучшее для нас время.

В этом году мы кое-что поменяли в плане игры. В команду пришли важные фигуры, нужно было адаптироваться. Мы стали выглядеть очень солидно и в атаке, и в обороне.

– Не мешает ли вам статус фаворитов?

– Мы еще никогда не выигрывали Лигу чемпионов и второй раз дошли до финала. В финале побеждает тот, кто делает свою работу лучше.

– Чему вы научились в прошлом финале ЛЧ?

– Многому. Как мы многое извлекли из полуфинала, проигранного годом ранее. Надеюсь, эти поражения пошли нам на пользу.

Сейчас у нас гораздо более сплоченная и зрелая группа футболистов в плане поведения во время матчей. Я всегда говорю, что для победы в финале нужно сначала сыграть в полуфинале, потом в финале. И мы делаем это уже давно.

– Как вам Холанд?

– Начнем с того, что ему всего 22 года, об этом часто забывают. И его заботы – это заботы 22-летнего парня. И это супернормально. Он всегда в порядке, в форме – это у него от природы, ментальная и физическая особенность. Это позволяет ему сохранять спокойствие на поле.

Он победитель и на поле довольно агрессивен. Немного напоминает мне Роналду и Месси. У него тот же самый голод: «Я хочу забить еще один гол, и еще, и еще...» Но главное – это не голы, а то, что он заражает других таким настроем. Классно иметь в команде таких футболистов, – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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38 комментариев

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breeze1989
Вообще напоминает он Коллера или Крауча. А по игре скорее того же Ширера
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titov-and-trubach
Ответ breeze1989
Вообще напоминает он Коллера или Крауча. А по игре скорее того же Ширера
А почему не молодого Ибрагимовича? Высокий и мощный, но при этом с отличной координацией и техникой, хорошим ударом. Ибра, пожалуй, помедленнее был, но мог легко 1 в 1 обыграть, у Холланда больше на скорость все заточено. Никакие Краучи и Коллеры даже близко не стояли, это типичные столбы, которые уже вымерли, как амплуа, остались только подделки типа Вергхорста.
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Fan of Sport
Все почему то быстро забыли, как играли Месси и Роналду в свои лучшие годы. Роналду до сезона 2016/17 играл вингера, во времена МЮ он был чистым фланговым игроком атаки, выходил и справа, и слева, а на позиции чистого ЦН он начал играть в последние сезоны за Юве, а Месси почти и не играл на позиции ЦН, а Холланд чистый ЦН, который в основном забивает все свои мячи из штрафной соперника.
А в игровом плане Месси и Роналду в лучшие свои годы делали то, чего Холланд даже представить себе не может, да тот же Мбаппе, пиковый Роналду мог забить со штрафного удара, попадал издали метров с 30, скорость, дриблинг, шикарные прострелы и подачи, про Месси и писать не нужно. Холланд в чисто игровом плане даже тому же Ибагимовичу сильно уступает, помните технику Ибагимовича до 30 лет, он реально шикарно владел мячом, обладал всеми качествами атакующего игрока. Что отличает Холланда, так это его мощь и его подход к карьере, его ведут очень умные люди и понимают, как из него сделать звезду, свои голы он забивает, но по самой игре он очень ограничен навыками.
+14
-3
+11
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ZamoRano
Ответ Jedemdasseine
Ну Роналду, возможно. Месси иначе играет.
И чем он напоминает Роналду? Только позднего, если. В 22 Рон всю бровку насиловал.
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Jedemdasseine
Ну Роналду, возможно. Месси иначе играет.
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v6vngyr2dh
Норвежец даже рядом не Месси и Роналду. Что за бред?! Пхахахахха
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Bishkek Reds
Ответ Bishkek Reds
Никакого исторического достижения не будет. В составе у Сити одни купленные за много миллион футболисты. Единственный воспитанник это Фоден. И то он на скамейке сидит. Это нельзя назвать достижением или футбольной романтикой. Например: Если я куплю Феррари и обгоню БМВ Х5 это будет историческим достижением? БМВ X5 тоже дорогая машина, но это не Феррари.
Или, например, я первым заберусь на пик Эверест. У меня многомиллионные снаряжения - меня финансирует ОАЭ. У меня всё есть: деньги не мои. Мне дают то, что я прошу и то, что не прошу.

Я обошёл какого-нибудь таджика, который хоть и тоже знаменитый спортсмен у себя в стране. Да, он тоже купил снаряжения на свои деньги, но они не такие качественные как у меня.

Делает ли это достижение меня великим? Тем что с деньгами ОАЭ я всех обошел и первым пришёл на пик Эверест. А потом меня вертолётом заберут оттуда в Дубай на празднование. Я даже обратно спускаться не буду.
Можно ли мной восхищаться и называть гением? Я нарушил 115 раз правила соревнования.
Мне кажется нет. Я бы не стал называть себя гением в отличие от кое-кого.
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Marcus-light
Ответ Андрей Хенто
Плюс - это он сделал в свой дебютный сезон, перейдя в самую сложную лигу и сходу побил рекорд результативности. Хотя я бы все же хотел, чтобы достался Золотой Мяч рыжему гению.
Скоулзу?
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JENNINGS
Ответ DolJun
да понятно, что если сити возьмет требл, то не дать золотой мяч холанду будет грабеж похлеще чем, у снейдера, левандовского или рибери.
Я с глубоким уважением отношусь к Месси, но меня забавляют его фанаты, требующие выдавать ему «ЗМ» каждый год.
Если бы Холланд выиграл ЧМ, а Месси - требл с «Сити», оформив такую сумасшедшую статистику, более чем уверен, что они бы так же требовали отдать «ЗМ» аргентинцу
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Андрей Хенто
Ответ DolJun
да понятно, что если сити возьмет требл, то не дать золотой мяч холанду будет грабеж похлеще чем, у снейдера, левандовского или рибери.
Плюс - это он сделал в свой дебютный сезон, перейдя в самую сложную лигу и сходу побил рекорд результативности. Хотя я бы все же хотел, чтобы достался Золотой Мяч рыжему гению.
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Кино Музыка
По манере игры Холанд скорее Онопко. Только в атаке. Тот же длинный шаг и кажущаяся неловкость.
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Daler Sherov
он больше Роналду напоминает чем Лео
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Vint-Z
Холанд будет напоминать Роналду с Месси, когда отыграет с десяток лет на высочайшем уровне. Пока рано ему с ними тягаться.
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Милан37
Сити до Европейского признания не хватает только ЛЧ, у Челси например уже 2 ЛЧ есть ☝️...
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Marcus-light
Ответ Jedemdasseine
Ну Роналду, возможно. Месси иначе играет.
Тут речь о менталитете, о голоде
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Кашшай Чакырович
Как замыкающий, он уже идет по графику , лучше Роналду ,до Месси им всем как раком до луны ,Роналду кроме, как тоже замкнтуть и оббежать на скорости в свои лучшие годы , ничего не умел )) а ещё дрыгал ногами на месте ))))) Месси на пике это 91 гол ,Роналду 67 ,поэтому, как Роналду и Месси это смешно звучит если у одного 1 результат в мире ,а у другого 7 )))
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forward1988
До Роналду и Месси ему как до луны. Напоминает бразильца Роналдо,но там тоже огромная пропасть. Но нападающий классный с эти не поспорить
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Bishkek Reds
Ответ Artem Ka
У Реала нет ни одного требла… видать дело не в феррари. Ну и посмотри формулу 1. Наличие феррари уже 10 лет ничего не гарантирует)
У Реала никакого шейха владельца не было в истории. Иначе Асенсио и Начо не играли бы за Реал давно. Какой-нибудь Аканджи занял бы их места.
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Холанд хотя бы пусть выведет свою сборную на ЧМ с топарём Эдегором. Вон Бэйл не ныл и вытащил Уэльс на ЧМ, так что Холанду для начала Гарета бы догнать в сборной.
У него всё впереди, но лишать норвежца «ЗМ» только из-за того, что его сборной не было на ЧМ - ну это бред. Или он никогда не получит «ЗМ» только потому, что он норвежец?
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Joey Ramone
Сила воздействия любого нападающего на защиту соперника определяется его мышечной массой и скоростными рывками. Поэтому в смысле энергичного скоростного давления с Холандом можно сравнить только двух игроков из тех, кого я сам видел: Вьери (в молодости был очень хорош, но потом погрузнел и стал ломаться под собственной тяжестью); Адриано (это вообще было что-то невозможное в смысле одаренности и того, как нелепо все было спущено в унитаз). Остальные Холанду уступают либо силой, либо мастерством.
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Marcus-light
Ответ titov-and-trubach
А почему не молодого Ибрагимовича? Высокий и мощный, но при этом с отличной координацией и техникой, хорошим ударом. Ибра, пожалуй, помедленнее был, но мог легко 1 в 1 обыграть, у Холланда больше на скорость все заточено. Никакие Краучи и Коллеры даже близко не стояли, это типичные столбы, которые уже вымерли, как амплуа, остались только подделки типа Вергхорста.
Согласен. Тем более Холланд изумительно читает игру. На уровне Герда Мюллера.
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breeze1989
Ответ titov-and-trubach
А почему не молодого Ибрагимовича? Высокий и мощный, но при этом с отличной координацией и техникой, хорошим ударом. Ибра, пожалуй, помедленнее был, но мог легко 1 в 1 обыграть, у Холланда больше на скорость все заточено. Никакие Краучи и Коллеры даже близко не стояли, это типичные столбы, которые уже вымерли, как амплуа, остались только подделки типа Вергхорста.
Ну потому что по тем троим видно, что они великаны и выглядят нескладно, пусть и ТТХ у них разные. Ибрагимович выглядит абсолютно органично внешне (вот я например даже не знал, что он выше чем Холланд, оказывается) и двигается как стандартный футболист.
А по ТТХ я его с Ширером как раз сравнил - очень круто выбирает позицию, очень круто продавливает игроков.
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TiGra
Ответ titov-and-trubach
А почему не молодого Ибрагимовича? Высокий и мощный, но при этом с отличной координацией и техникой, хорошим ударом. Ибра, пожалуй, помедленнее был, но мог легко 1 в 1 обыграть, у Холланда больше на скорость все заточено. Никакие Краучи и Коллеры даже близко не стояли, это типичные столбы, которые уже вымерли, как амплуа, остались только подделки типа Вергхорста.
Очень правильное сравнение.
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Simon Topalyan
Ответ titov-and-trubach
А почему не молодого Ибрагимовича? Высокий и мощный, но при этом с отличной координацией и техникой, хорошим ударом. Ибра, пожалуй, помедленнее был, но мог легко 1 в 1 обыграть, у Холланда больше на скорость все заточено. Никакие Краучи и Коллеры даже близко не стояли, это типичные столбы, которые уже вымерли, как амплуа, остались только подделки типа Вергхорста.
помню Крауч забивал гол в ЛЧ ударом ножницами ,столб бы так не смог
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instasamka
Ответ Bishkek Reds
Никакого исторического достижения не будет. В составе у Сити одни купленные за много миллион футболисты. Единственный воспитанник это Фоден. И то он на скамейке сидит. Это нельзя назвать достижением или футбольной романтикой. Например: Если я куплю Феррари и обгоню БМВ Х5 это будет историческим достижением? БМВ X5 тоже дорогая машина, но это не Феррари.
Что за фигню ты написал? Ещё так много?!
Требл это истерическое достижение. За всю историю АПЛ только МЮ брал его однажды. За всю историю футбола только 4-5 клубов делали это.
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