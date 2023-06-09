Родри о требле «Ман Сити»: «Это было бы историческое достижение. Холанд? Напоминает Роналду и Месси»
Родри высказался о шансах на требл «Ман Сити» перед финалом Лиги чемпионов с «Интером».
Английский и итальянский клуб разыграют трофей в Стамбуле 10 июня.
– Вы одержимы треблом?
– Это было бы красиво, было бы историческое достижение. В Англии этого добивался только «Манчестер Юнайтед», наш конкурент в городе. Дело не только в победе в Лиге чемпионов, требл – это нечто впечатляющее.
Надо двигаться шаг за шагом. Нам осталось завоевать последний трофей, за который мы так долго боролись. Мы подходим к матчу в лучшее для нас время.
В этом году мы кое-что поменяли в плане игры. В команду пришли важные фигуры, нужно было адаптироваться. Мы стали выглядеть очень солидно и в атаке, и в обороне.
– Не мешает ли вам статус фаворитов?
– Мы еще никогда не выигрывали Лигу чемпионов и второй раз дошли до финала. В финале побеждает тот, кто делает свою работу лучше.
– Чему вы научились в прошлом финале ЛЧ?
– Многому. Как мы многое извлекли из полуфинала, проигранного годом ранее. Надеюсь, эти поражения пошли нам на пользу.
Сейчас у нас гораздо более сплоченная и зрелая группа футболистов в плане поведения во время матчей. Я всегда говорю, что для победы в финале нужно сначала сыграть в полуфинале, потом в финале. И мы делаем это уже давно.
– Как вам Холанд?
– Начнем с того, что ему всего 22 года, об этом часто забывают. И его заботы – это заботы 22-летнего парня. И это супернормально. Он всегда в порядке, в форме – это у него от природы, ментальная и физическая особенность. Это позволяет ему сохранять спокойствие на поле.
Он победитель и на поле довольно агрессивен. Немного напоминает мне Роналду и Месси. У него тот же самый голод: «Я хочу забить еще один гол, и еще, и еще...» Но главное – это не голы, а то, что он заражает других таким настроем. Классно иметь в команде таких футболистов, – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
А в игровом плане Месси и Роналду в лучшие свои годы делали то, чего Холланд даже представить себе не может, да тот же Мбаппе, пиковый Роналду мог забить со штрафного удара, попадал издали метров с 30, скорость, дриблинг, шикарные прострелы и подачи, про Месси и писать не нужно. Холланд в чисто игровом плане даже тому же Ибагимовичу сильно уступает, помните технику Ибагимовича до 30 лет, он реально шикарно владел мячом, обладал всеми качествами атакующего игрока. Что отличает Холланда, так это его мощь и его подход к карьере, его ведут очень умные люди и понимают, как из него сделать звезду, свои голы он забивает, но по самой игре он очень ограничен навыками.
Я обошёл какого-нибудь таджика, который хоть и тоже знаменитый спортсмен у себя в стране. Да, он тоже купил снаряжения на свои деньги, но они не такие качественные как у меня.
Делает ли это достижение меня великим? Тем что с деньгами ОАЭ я всех обошел и первым пришёл на пик Эверест. А потом меня вертолётом заберут оттуда в Дубай на празднование. Я даже обратно спускаться не буду.
Можно ли мной восхищаться и называть гением? Я нарушил 115 раз правила соревнования.
Мне кажется нет. Я бы не стал называть себя гением в отличие от кое-кого.
Если бы Холланд выиграл ЧМ, а Месси - требл с «Сити», оформив такую сумасшедшую статистику, более чем уверен, что они бы так же требовали отдать «ЗМ» аргентинцу
А по ТТХ я его с Ширером как раз сравнил - очень круто выбирает позицию, очень круто продавливает игроков.
Требл это истерическое достижение. За всю историю АПЛ только МЮ брал его однажды. За всю историю футбола только 4-5 клубов делали это.