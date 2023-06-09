«Не вижу проблемы с Fan ID. Это что за любовь, если какой-то Fan ID может встать между тобой и командой?» Экс-капитан «Балтики» Кашчелан о паспорте болельщика

Теги премьер-лига Россия болельщики Балтика Арсенал Тула Младен Кашчелан Тосно стадионы Тамбов Fan ID Футбол

Экс-капитан «Балтики» Младен Кашчелан не видит проблем с Fan ID.

– Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил, что фанатский актив клуба присоединится к бойкоту остальных клубов РПЛ и не будет оформлять Fan ID, необходимый для посещения матчей чемпионата России. Что вы об этом думаете?

– Не вижу никакой проблемы с Fan ID. Ты хочешь смотреть футбол или устроить скандал? Не понимаю, чего люди боятся.

Супруга у меня по работе посещала много игр в РПЛ и спокойно оформила Fan ID. Это не стоит денег, все делается довольно легко. Это не глобальная проблема футбола, которая может оттолкнуть от посещения стадионов.

Если вы любите своего ребенка, но он плохо учится в школе, вы же не перестанете его водить в школу. Вы просто проведете определенную работу. Здесь то же самое.

Если ваш футбольный клуб попадает в высшую лигу впервые за 25 лет, то я не понимаю, как можно отказаться от похода на стадион. Это что за любовь к родному клубу, если какой-то Fan ID может встать между тобой и командой? Я думаю такие фанаты в дни матчей не смогут спать и никогда себе не простят, что пропускают исторический сезон.

– Для «Балтики» это станет проблемой?

– Точно нет. Это солидарность фанатов с остальными объединениям в РПЛ. Те болельщики, которые 25 лет ждали Премьер-лигу, точно придут. Я даже не могу представить, как против «Спартака» и «Зенита» настоящие болельщики команды скажут: «Нет, я бойкотирую Fan ID и никуда не пойду». Я в это не верю.

Так что по 30 тысяч зрителей на домашних матчах «Балтики» в РПЛ будет и без фан-сектора. Если останусь в Калининграде, обязательно буду ходить на домашние матчи, – сказал черногорец, игравший за «Балтику», «Тосно», тульский «Арсенал» и «Тамбов».

Сколько стоит подготовить стадион к Fan ID? За что платят сами клубы, за что – государство? Исследование

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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25 комментариев

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samarskij-kuzmich
Не вижу никаких проблем в том, что футболистам не будут платить зарплату. Это что за любовь такая, что деньги могут стать препятствием между футболистами и болельщиками.
+94
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damondiamond
сказочный
+30
-2
+28
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Я видел дриблинг Арбелоа
А еще можно ошейник одеть и в нем на стадион ходить
+27
-4
+23
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Алекс 777
как лихо эти товарищи собственную безхребетность, неспособность возразить начальству, что нам fan id не нужен, прикрывают тем, что обвиняют болельщиков в том, что они так пресмыкаться не хотят.
+19
-1
+18
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_FoX-
Типичный пример манипуляции - если ты меня любишь, то сделаешь то-то и то-то
+17
0
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luqwet
Короче это вы неправильно клуб любите
+12
-1
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JENNINGS
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
А еще можно ошейник одеть и в нем на стадион ходить
Зачем ошейник одевать? Ему что, холодно?
+10
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JENNINGS
Не вижу проблем с изнасилованием по субботам. Что это за любовь такая, если запись в пятницу стоит между тобой и командой
+7
-2
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ЦСКА1960
Ответ Алекс 777
как лихо эти товарищи собственную безхребетность, неспособность возразить начальству, что нам fan id не нужен, прикрывают тем, что обвиняют болельщиков в том, что они так пресмыкаться не хотят.
Я бы тоже мог понять позицию клубов РПЛ, которые сейчас всеми силами заманивают на свои стадионы, если бы увидел, что гендиректоры ходили на круглый стол с депутатами Госдумы, беседовали с Минспортом, обращались в суды и прокуратуру для проверки законности этого решения. Да хотя бы заголовков в СМИ с их громкими высказываниями против фан ай-ди я не увидел. Так что увы, "отнестись с пониманием" к этом я не могу.
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Безумный Макс
Ответ samarskij-kuzmich
Не вижу никаких проблем в том, что футболистам не будут платить зарплату. Это что за любовь такая, что деньги могут стать препятствием между футболистами и болельщиками.
мне кажется от такого ответа он бы вообще боялся что-либо сказать))
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Recreated
Баран!
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Мельников Михаил
Объясню максимально популярно.
"Если меня любишь, никогда больше не поедешь с мужиками на рыбалку".

Вот Фанайди в отношениях между болельщиками у клубом ровно тот же формат. Тебя заранее урезают в правах.
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damondiamond
Ответ Алекс 777
Абьюз — это отношения, в которых присутствует модель «агрессор — жертва». Жертва находится в зависимости от агрессора, который в процессе абьюза эту зависимость еще усугубляет. Например, контролирует финансы, угрожает физическим насилием, манипулирует «семейными ценностями» или настолько подавляет волю, что жертва сама начинает верить, что не может жить без абьюзера.
хорошо про фан айди сказано
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T622222
Скоро к бабам по ID будем ходить
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jwbmwbqvih
Это клубы должны любить болельщиков за то,что они показывают на поле,а мы на это смотрим.
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SCR
"— Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к Родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?
— Я отказался от неё." (Обыкновенное чудо)
Такое ему не понять.
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Recreated
-- Дорогая, я тебя люблю!
-- Броcься об асфальт, милый!
-- Конечно, с удовольствием любимая!
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Макс Фет
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
А еще можно ошейник одеть и в нем на стадион ходить
зачем ошейник? есть же уже фан айди
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Red Line
не будет там 30 тыс, сказочник) могу поспорить на твою зарплату годовую)
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Спартак Уокер
Это его мнение но я с ним в корне не согласен
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Hong Kil
Кому то может показаться, что ты слишком громко выражаешь свою любовь и тебя лишат права видеться с любимой на пару лет. Т.е. фан айди это не про любовь, а про власть над влюбленными.
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ukrainec228
Забавно, такое конечно, высказывание не очень
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Romeo Yankovich
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
А еще можно ошейник одеть и в нем на стадион ходить
это что за любовь, когда между псами и хозяином может встать какой-то ошейник????)))
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