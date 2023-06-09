«Не вижу проблемы с Fan ID. Это что за любовь, если какой-то Fan ID может встать между тобой и командой?» Экс-капитан «Балтики» Кашчелан о паспорте болельщика

Экс-капитан «Балтики» Младен Кашчелан не видит проблем с Fan ID.

– Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил, что фанатский актив клуба присоединится к бойкоту остальных клубов и не будет оформлять Fan ID, необходимый для посещения матчей чемпионата России. Что вы об этом думаете?

– Не вижу никакой проблемы с Fan ID. Ты хочешь смотреть футбол или устроить скандал? Не понимаю, чего люди боятся.

Супруга у меня по работе посещала много игр в РПЛ и спокойно оформила Fan ID. Это не стоит денег, все делается довольно легко. Это не глобальная проблема футбола, которая может оттолкнуть от посещения стадионов.

Если вы любите своего ребенка, но он плохо учится в школе, вы же не перестанете его водить в школу. Вы просто проведете определенную работу. Здесь то же самое.

Если ваш футбольный клуб попадает в высшую лигу впервые за 25 лет, то я не понимаю, как можно отказаться от похода на стадион. Это что за любовь к родному клубу, если какой-то Fan ID может встать между тобой и командой? Я думаю такие фанаты в дни матчей не смогут спать и никогда себе не простят, что пропускают исторический сезон.

– Для «Балтики» это станет проблемой?

– Точно нет. Это солидарность фанатов с остальными объединениям в РПЛ. Те болельщики, которые 25 лет ждали Премьер-лигу, точно придут. Я даже не могу представить, как против «Спартака» и «Зенита» настоящие болельщики команды скажут: «Нет, я бойкотирую Fan ID и никуда не пойду». Я в это не верю.

Так что по 30 тысяч зрителей на домашних матчах «Балтики» в РПЛ будет и без фан-сектора. Если останусь в Калининграде, обязательно буду ходить на домашние матчи, – сказал черногорец, игравший за «Балтику», « », тульский « » и « ».

Сколько стоит подготовить стадион к Fan ID? За что платят сами клубы, за что – государство? Исследование

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?