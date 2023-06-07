Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России
На матч за OLIMPBET Суперкубок России можно будет попасть без Fan ID.
Ранее было объявлено, что Суперкубок России пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана, на матч можно будет пройти без паспорта болельщика, который необходим для посещения матчей Мир РПЛ и суперфинала Фонбет Кубка России.
В матче за Суперкубок России «Зенит», ставший чемпионом страны, сыграет с обладателем Кубка России. В суперфинале, который пройдет 11 июня, сыграют ЦСКА и «Краснодар».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
На суперфинал не нужен.
Они специально всех пустят на стадион, потом зашлют туда проплаченных казачков, устроят диверсию и будут орать: «ВОТ ВИИИИИДИТЕЕЕЕЕЕ!?!? ТЕПЕРЬ ТО УЖ ТОЧНО НУЖЕН ФАНУЙДИ!!!»