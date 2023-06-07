Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Ак Барс Арена ТАСС Fan ID Футбол

На матч за OLIMPBET Суперкубок России можно будет попасть без Fan ID.

Ранее было объявлено, что Суперкубок России пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана, на матч можно будет пройти без паспорта болельщика, который необходим для посещения матчей Мир РПЛ и суперфинала Фонбет Кубка России.

В матче за Суперкубок России «Зенит», ставший чемпионом страны, сыграет с обладателем Кубка России. В суперфинале, который пройдет 11 июня, сыграют ЦСКА и «Краснодар».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Alien
Может кто-нибудь объяснить логику? Чем матчи чемпионата отличаются от матчей Кубка или Суперкубка?
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
На финал кубка нужен. В РПЛ нужен.
На суперфинал не нужен.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ Mr.Alien
Может кто-нибудь объяснить логику? Чем матчи чемпионата отличаются от матчей Кубка или Суперкубка?
в Fan ID нет нужды... Казанская полиция известна своими нетривиальными методами борьбы с правонарушениями на стадионах
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Ну всё, гуляй рванина!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
0 последовательности.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TEScom
Да отменяйте уже, уже смешно. Туда можно, сюда нельзя.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tutti Pazzi per Materazzi
Беременные младенцы, бабулечки и дедулечки уже готовятся проносить гранаты и ядерные бомбы чтобы сорвать такой футбол, куда смотрит РФС? Почему без Фан-Ай-Ди?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nerazzurri-88
Будет опасно. Я не буду ощущать себя в безопасности( Но поеду)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ Mr.Alien
Может кто-нибудь объяснить логику? Чем матчи чемпионата отличаются от матчей Кубка или Суперкубка?
Это никому не понять, по факту кость кидают, типо чуть порезвитесь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pogbadrogba
Ответ Mr.Alien
Может кто-нибудь объяснить логику? Чем матчи чемпионата отличаются от матчей Кубка или Суперкубка?
По моему все очевидно
Они специально всех пустят на стадион, потом зашлют туда проплаченных казачков, устроят диверсию и будут орать: «ВОТ ВИИИИИДИТЕЕЕЕЕЕ!?!? ТЕПЕРЬ ТО УЖ ТОЧНО НУЖЕН ФАНУЙДИ!!!»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Ответ IlyaGrain
Но это же будет небезопасно !!!
Можно рискнуть.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_SIGNAL _
Ответ xoms
Развивать нужно не в больших городах, не только матчем!
Ну ладно может я не прав. Но это нейтральный стадион, не будет такого чтобы команды получали преймущество
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ _SIGNAL _
Тем чтобы хоть как то развивать футбол и это нейтральный стадион, лично я рад что смогу посетить матч ибо буду как раз в Казани
Развивать нужно не в больших городах, не только матчем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_SIGNAL _
Ответ xoms
Могли бы кинуть жребий среди играющих, для чего проводить матч в городе где никто из команд не базируются!
Тем чтобы хоть как то развивать футбол и это нейтральный стадион, лично я рад что смогу посетить матч ибо буду как раз в Казани
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Ответ Mr.Alien
Может кто-нибудь объяснить логику? Чем матчи чемпионата отличаются от матчей Кубка или Суперкубка?
во время кубковых матчей хулиганы едут на картошку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezra-Matthew Miller
Ответ Mr.Alien
Может кто-нибудь объяснить логику? Чем матчи чемпионата отличаются от матчей Кубка или Суперкубка?
главное отличие - проводятся в выходные (не в середине июля)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксяоми Ноутов
Ответ Mr.Alien
Может кто-нибудь объяснить логику? Чем матчи чемпионата отличаются от матчей Кубка или Суперкубка?
в Казани и так на футбол не ходят, видимо боятся, что вообще 3 калеки будут на трибунах, если оставят фан айди
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Клоунада
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Очередной фарс газовых лицемеров...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Могли бы кинуть жребий среди играющих, для чего проводить матч в городе где никто из команд не базируются!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий