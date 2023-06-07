Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России

На матч за OLIMPBET Суперкубок России можно будет попасть без Fan ID.

Ранее было объявлено, что Суперкубок России пройдет 15 июля на стадионе « » в Казани.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана, на матч можно будет пройти без паспорта болельщика, который необходим для посещения матчей Мир и суперфинала Фонбет Кубка России.

В матче за Суперкубок России « », ставший чемпионом страны, сыграет с обладателем Кубка России. В суперфинале, который пройдет 11 июня, сыграют и « ».

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