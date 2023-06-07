Fan ID оформили 967 тысяч болельщиков к концу сезона. Больше всего – в Москве (135 тыс)
К концу сезона Карту болельщика оформили 967 тысяч человек.
Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры РФ.
Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% - женщинам.
Регионы с наибольшим количеством выданных карт:
1. Москва – 135,2 тыс
2. Санкт-Петербург – 129 тыс
3. Краснодарский край – 120 тыс
4. Нижегородская область – 86,7 тыс
5. Ростовская область – 76,7 тыс
«Всего за сезон с использованием Fan ID состоялось 148 матчей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи.
Рекорд использования Карты болельщика поставлен в Санкт-Петербурге. Почти 50 тысяч человек пришли на матч «Зенит» – «Спартак» на «Газпром Арене», – говорится в сообщении Минцифры РФ.
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народ проглотил пенсионный возраст, обнуление, мобилизацию и другие авторитарные законы...
а тут какая то регистрация в приложении
уже "принципиальные" спартачи к последнему дерби зарегались и приехали поболеть, остальные подтянутся в течение сезона
Что плохого в бесплатном билете на футбол?)) Радоваться надо что клуб замещает бросивших свои клубы фанатов.
И, кстати, «Зенит» официально подтвердил данную информацию
https://www.sports.ru/football/1115016081-zenit-razdavali-razdaem-i-budem-razdavat-bilety.html
https://www.sports.ru/football/1115031693-studentov-konservatorii-napravili-na-fan-tribunu-zenita-skandirovat-kr.html