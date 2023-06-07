Fan ID оформили 967 тысяч болельщиков к концу сезона. Больше всего – в Москве (135 тыс)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Пари НН Fan ID Футбол

К концу сезона Карту болельщика оформили 967 тысяч человек.

Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры РФ.

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% - женщинам.

Регионы с наибольшим количеством выданных карт:

1. Москва – 135,2 тыс

2. Санкт-Петербург – 129 тыс

3. Краснодарский край – 120 тыс

4. Нижегородская область – 86,7 тыс

5. Ростовская область – 76,7 тыс

«Всего за сезон с использованием Fan ID состоялось 148 матчей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи.

Рекорд использования Карты болельщика поставлен в Санкт-Петербурге. Почти 50 тысяч человек пришли на матч «Зенит» – «Спартак» на «Газпром Арене», – говорится в сообщении Минцифры РФ.

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67 комментариев

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gangstarr
Из них 965 тысяч бюджетники, которых заставили и 2 тысячи в надежде на то, что пиво разрешат
+86
-12
+74
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lovkac
Вместимость всех стадионов РПЛ что то около 500к, ну вот пусть и ходят по сменному графику 2/2
+50
-2
+48
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Ярик01
Ответ gangstarr
Из них 965 тысяч бюджетники, которых заставили и 2 тысячи в надежде на то, что пиво разрешат
Вот типа пива больше негде попить )
+21
-1
+20
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Dr.Gebbelsss
а сколько из них реально будут ходить?
+22
-3
+19
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Cst Cap
Ответ Кирилл.С-Пб
Миллионному подарят однушку в внутримкадье...
Абонемент на Химки
+14
0
+14
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kaka10
Ответ gangstarr
Из них 965 тысяч бюджетники, которых заставили и 2 тысячи в надежде на то, что пиво разрешат
да уже все давно поняли, что поблажек не будет
народ проглотил пенсионный возраст, обнуление, мобилизацию и другие авторитарные законы...

а тут какая то регистрация в приложении
уже "принципиальные" спартачи к последнему дерби зарегались и приехали поболеть, остальные подтянутся в течение сезона
+22
-10
+12
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Британский шпион
Ответ Dr.Gebbelsss
а сколько из них реально будут ходить?
К сожалению, посещаемость идет в небольшой, но рост с введения собачьего паспорта, ко второй половине следующего сезона возможно будут показатели близкие к доковидным. Как бы всем нам этого не хотелось, но замена фанатов на кокошник с хот-догом и «виражей» на «вернисажи» идет вполне успешно для лоббистов этого кретинизма
+14
-3
+11
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JENNINGS
Из них большинство - сотрудники стадионов, клубов, СМИ, сами футболисты ну и конечно же классические бюджетники и студенты местных консерваторий
+13
-3
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Александр2207
Ответ gangstarr
Из них 965 тысяч бюджетники, которых заставили и 2 тысячи в надежде на то, что пиво разрешат
Самое забавное, что в среднем выходит 60437 человек на команду. Средняя посещаемость РПЛ за 10 последних лет(лучшая) 16к. Народ ходит в 4 смены? Знатоки и любители статистики растолкуйте пожалуйста эти чудеса природы 🥸
+8
-1
+7
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Кирилл.С-Пб
Миллионному подарят однушку в внутримкадье...
+10
-3
+7
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9wkbc9rjcb
Что такое для Москвы 135 тысяч, минус бюджетники, чиновники и их родственники да вообще 0.
+8
-4
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fussballer
Ответ Cst Cap
Абонемент на Химки
Звучит как наказание.
+4
0
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7партак
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Ответ Матрос Кот
Если в Питере 129 тысяч оформили,почему заманивали котлетами бесплатными?
А что плохого если в стоимость билета входит и питание?
+3
0
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Alex_msk
Москва далее вместимость своих стадионов ее набрала. А если учесть, что фан айди нужен всему персоналу, то цифры совсем плохое
+2
0
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Oleg Nikolaev
Ответ gangstarr
Из них 965 тысяч бюджетники, которых заставили и 2 тысячи в надежде на то, что пиво разрешат
Ага, помойный гёссер за 300 рублей мечта
+2
0
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Shast
Ответ 7партак
А как можно ЗАСТАВИТЬ бюджетника оформить фан-уйди? )))) Поделись секретом Разве что билетом)))
Ты с луны свалился?
+4
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Александр Сачков
Ответ JENNINGS
https://www.sports.ru/football/1114948134-peterburgskix-byudzhetnikov-sgonyayut-na-matchi-zenita-posle-bojkota-f.html И, кстати, «Зенит» официально подтвердил данную информацию https://www.sports.ru/football/1115016081-zenit-razdavali-razdaem-i-budem-razdavat-bilety.html https://www.sports.ru/football/1115031693-studentov-konservatorii-napravili-na-fan-tribunu-zenita-skandirovat-kr.html
Распространение бесплатных билетов не равно сгон бюджетников. Итого два матча. По другим играм и стадионам данные будут?
+4
-2
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7партак
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ JENNINGS
https://www.sports.ru/football/1114948134-peterburgskix-byudzhetnikov-sgonyayut-na-matchi-zenita-posle-bojkota-f.html И, кстати, «Зенит» официально подтвердил данную информацию https://www.sports.ru/football/1115016081-zenit-razdavali-razdaem-i-budem-razdavat-bilety.html https://www.sports.ru/football/1115031693-studentov-konservatorii-napravili-na-fan-tribunu-zenita-skandirovat-kr.html
Ты сам читал свои же ссылки . Там нет ни стола про бюджетников. Там про бесплатную раздачу билетов с школах, в интернатах, родителям детских садов. Что с этом плохого?

Что плохого в бесплатном билете на футбол?)) Радоваться надо что клуб замещает бросивших свои клубы фанатов.
+4
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Russ Ivan
Ну вот, глава Минцифры может дырку для ордена готовить и внеочередной отпуск как только отрапортует о 1млн.
+3
-2
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bedLaM
Ответ Британский шпион
К сожалению, посещаемость идет в небольшой, но рост с введения собачьего паспорта, ко второй половине следующего сезона возможно будут показатели близкие к доковидным. Как бы всем нам этого не хотелось, но замена фанатов на кокошник с хот-догом и «виражей» на «вернисажи» идет вполне успешно для лоббистов этого кретинизма
Так засчет чего оно растет то? засчет одно разовых бюджетников и студентов? тут надо смотреть и считать тех кто ходит постоянно, думаю таких будет значительно меньше
+1
0
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bedLaM
Ответ 9wkbc9rjcb
Что такое для Москвы 135 тысяч, минус бюджетники, чиновники и их родственники да вообще 0.
ага и на 4 команды)
+1
0
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JENNINGS
Ответ Александр Сачков
А можете привести какую-то статистику в подтверждение слов, что это именно бюджетники?
https://www.sports.ru/football/1114948134-peterburgskix-byudzhetnikov-sgonyayut-na-matchi-zenita-posle-bojkota-f.html
И, кстати, «Зенит» официально подтвердил данную информацию
https://www.sports.ru/football/1115016081-zenit-razdavali-razdaem-i-budem-razdavat-bilety.html
https://www.sports.ru/football/1115031693-studentov-konservatorii-napravili-na-fan-tribunu-zenita-skandirovat-kr.html
+4
-3
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korysh
а что они на футбол то не ходят?
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-1
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Slavnov
Ответ Виктор
Сходи на Газпром Арену и послушай эту "тишину".
я по тв видел,слышал точнее эту тишину,тренер орет слышно,матерятся слышно,а это говорит о не большом количестве шума
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Slavnov
Ответ Jlaw
угу или еще пара сезонов и культура боления вообще исчезнет, потому что все привыкнут сидеть дома с пивом и рыбкой за телеком
Тише конечно станет,как в театре будет,это минус,в остальном все придет к показателям,какие и были
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