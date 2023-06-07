Fan ID оформили 967 тысяч болельщиков к концу сезона. Больше всего – в Москве (135 тыс)

К концу сезона Карту болельщика оформили 967 тысяч человек.

Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры РФ.

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% - женщинам.

Регионы с наибольшим количеством выданных карт:

1. Москва – 135,2 тыс

2. Санкт-Петербург – 129 тыс

3. Краснодарский край – 120 тыс

4. Нижегородская область – 86,7 тыс

5. Ростовская область – 76,7 тыс

«Всего за сезон с использованием Fan ID состоялось 148 матчей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи.

Рекорд использования Карты болельщика поставлен в Санкт-Петербурге. Почти 50 тысяч человек пришли на матч « » – « » на «Газпром Арене», – говорится в сообщении Минцифры РФ.

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