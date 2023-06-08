Чистяков о «Вираже»: «Без него – как в театре. Трибуны не пустые, но фанаты дают огромную энергию. Их никто не заменит»

Дмитрий Чистяков считает, что «Зениту» не хватает поддержки «Виража».

Активные болельщики петербуржцев перестали посещать матчи после введения Fan ID на « ».

– Нынешнее празднование [чемпионства] наверняка самое запоминающееся.

– Да. Из-за двух звезд – конечно. Весь Питер ждал. Мы сделали это.

Классно ездили на автобусе, останавливаясь на пяти точках. На последней нас ждали фанаты с «Виража». Тепло нас встретили. Вообще классно.

– Раз уж вспомнили «Вираж» – можно привыкнуть к альтернативе в лице барабанщиков?

– Невозможно. Банально прозвучит, но как в театре.

У нас пусть и не пустые трибуны, но фанаты в любом случае дают огромную энергию. Их никто не заменит, – сказал защитник « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?