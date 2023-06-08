Чистяков о «Вираже»: «Без него – как в театре. Трибуны не пустые, но фанаты дают огромную энергию. Их никто не заменит»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Дмитрий Чистяков Чемпионат.com Fan ID Футбол

Дмитрий Чистяков считает, что «Зениту» не хватает поддержки «Виража».

Активные болельщики петербуржцев перестали посещать матчи после введения Fan ID на «Газпром Арене».

– Нынешнее празднование [чемпионства] наверняка самое запоминающееся.

– Да. Из-за двух звезд – конечно. Весь Питер ждал. Мы сделали это.

Классно ездили на автобусе, останавливаясь на пяти точках. На последней нас ждали фанаты с «Виража». Тепло нас встретили. Вообще классно.

– Раз уж вспомнили «Вираж» – можно привыкнуть к альтернативе в лице барабанщиков?

– Невозможно. Банально прозвучит, но как в театре.

У нас пусть и не пустые трибуны, но фанаты в любом случае дают огромную энергию. Их никто не заменит, – сказал защитник «Зенита».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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9 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
В точку. Чинуши испортили атмосферу на футболe со своим Fan ID
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blaugrano
Логика правительства такая: до тех пор, пока футбол практически полностью содержится на бюджетные средства, он является госуслугой.
И сейчас чинуши принимают максимально комфортные для себя условия её оказания.
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UNAFFECTED
Это всем понятно кроме глупеньких депутаток которые никогда в жизни не были на футболе, никогда не видели какая атмосфера на стадионах где развита активная поддержка. Запустить кучку проплаченных клоунов, пытаясь создать иллюзию поддержки они могут, но заменить весь драйв трибун им никогда не удастся. А дурачкам из администрации Зенита, которые на колонках включают интершум виража вообще от такого позорища никогда не смыться.
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zer
фанаты давали нашему футболу атмосферу на стадионах и в трансляциях. они реально заряжали энергетикой даже если сама игра не радовала.

и уже давно никакой опасности не представляли ни для кого на стадионах. это просто ужас этот фан уйди, убивают то замечательное, что было в нашем футболе
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