«Ман Сити» хочет сохранить Гюндогана, и хавбек не сообщал о намерении уйти – решать будет летом. Он интересен «Барсе» и клубу из Италии

Илкай Гюндоган пока не решил, за какую команду будет играть в следующем сезоне.

Как утверждает ESPN, полузащитник не сообщал « » о намерении уйти летом, и в клубе надеются, что с ним удастся продлить контракт. «Горожане» предлагают ему подписать договор сроком на год.

Немецкого игрока хотят сохранить потому, что не уверены в других хавбеках. Отмечается, что у возникли проблемы в первый сезон после трансфера из «Лидса», а готов уйти, если поступит предложение от топ-команды.

За ситуацией следят « » и как минимум один итальянский клуб.

Сам футболист пока сосредоточен на успешном завершении сезона и лишь по его окончании примет решение, что делать дальше.

В текущем сезоне на счету Гюндогана 30 матчей в и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.