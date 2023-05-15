«Ман Сити» хочет сохранить Гюндогана, и хавбек не сообщал о намерении уйти – решать будет летом. Он интересен «Барсе» и клубу из Италии

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Бернарду Силва Кэлвин Филлипс Футбол

Илкай Гюндоган пока не решил, за какую команду будет играть в следующем сезоне.

Как утверждает ESPN, полузащитник не сообщал «Манчестер Сити» о намерении уйти летом, и в клубе надеются, что с ним удастся продлить контракт. «Горожане» предлагают ему подписать договор сроком на год.

Немецкого игрока хотят сохранить потому, что не уверены в других хавбеках. Отмечается, что у Кэлвина Филлипса возникли проблемы в первый сезон после трансфера из «Лидса», а Бернарду Силва готов уйти, если поступит предложение от топ-команды.

За ситуацией следят «Барселона» и как минимум один итальянский клуб.

Сам футболист пока сосредоточен на успешном завершении сезона и лишь по его окончании примет решение, что делать дальше.

В текущем сезоне на счету Гюндогана 30 матчей в АПЛ и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Андрей Хенто
Было бы странно, если бы Сити не хотел его сохранить, Илкай до сих пор в полнейшем порядке, в матче с Эвертоном был его бенефис, шикарную игру показал. С другой стороны, если он выиграет с Сити в этом сезоне Лигу чемпионов, не удивлюсь, если он захочет под конец карьеры попробовать что-нибудь новое для себя.
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Schiaff1no
Ответ Эркинбек Апаканов
Зачем ему на понижение?
Теплая Каталония вместо дождливого Манчестера, свежий контракт на 3 года, снижение давления на пару порядков, новые эмоции перед финалом карьеры.
Это только навскидку. Вполне можно понять будет
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Dowlet Gandymow
Ответ Макс Кидалов
Не выграет и будет самым слабым звеном в ответке с Реалом. Вот запомните, он будет одним из худших игроков в матче с Реалом. Реал таких медленных игроков щёлкает как орешки, все ошибки будут у Гюндогана
он не может играть против реала, у него дисквалификация
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Илья Храбров
Очень фартовый игрок для Гвардиолы, нужно оставлять)
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Иван Иванов
Ответ Макс Кидалов
Не выграет и будет самым слабым звеном в ответке с Реалом. Вот запомните, он будет одним из худших игроков в матче с Реалом. Реал таких медленных игроков щёлкает как орешки, все ошибки будут у Гюндогана
Вполне возможно, кстати. 😥
По идее Гюндоган - это одно из самых слабых мест в больших матчах.
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Hella black
Илкай тебе прямая дорога в Барсу,культура паса,контроль мяча,днк 🧬 сине-гранатовых.
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Men77
Обычно, если клуб хочет сохранить игрока, то не ждут окончания контракта, чтобы потом поговорить. Значит не так уж сильно и хотят, типа "останется - хорошо, нет- так нет"
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ariuntrius
Ответ Эркинбек Апаканов
Зачем ему на понижение?
Потому что возраст, а ему предлогают контракт на год
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Иван Иванов
Ответ Schiaff1no
Теплая Каталония вместо дождливого Манчестера, свежий контракт на 3 года, снижение давления на пару порядков, новые эмоции перед финалом карьеры. Это только навскидку. Вполне можно понять будет
Со всем соглашусь, только с давлением нет. Я бы сказал, что в Ман Сити у него даже меньше давления. В Сити Илкай не воспринимается, как человек, который должен тащить команду к победе в Лиге Чемпионов или в АПЛ. Гюндоган всегда воспринимался, как "нуу играет и играет, получится - так круто, нет - так ну и ладно!"
Наоборот в Барсе от него могут ждать чего-то большого.
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Иван Иванов
Ответ Dowlet Gandymow
он не может играть против реала, у него дисквалификация
Штааа? 😳😳😳
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b_arfa
Ответ Hella black
Илкай тебе прямая дорога в Барсу,культура паса,контроль мяча,днк 🧬 сине-гранатовых.
Думаю, что культура паса в Сити на данный момент ничем не уступает Барселоне да и контроль мяча не хуже)
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jordy
Ответ Men77
Обычно, если клуб хочет сохранить игрока, то не ждут окончания контракта, чтобы потом поговорить. Значит не так уж сильно и хотят, типа "останется - хорошо, нет- так нет"
Сити давно предложил Гюндогану продлить контракт.
Вся загвоздка только в том, насколько лет.
Сити хочет продлить на 1 год с возможным продлением, а Гюндоган хочет фиксированные 2-3 сезона.
К тому же игроки, переходящие в статусе свободного агента, получают неплохой финансовый бонус.
Ну и в плане проживания, наверное, Барселона более комфортное место, чем Манчестер.
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