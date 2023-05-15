«Ман Сити» хочет сохранить Гюндогана, и хавбек не сообщал о намерении уйти – решать будет летом. Он интересен «Барсе» и клубу из Италии
Илкай Гюндоган пока не решил, за какую команду будет играть в следующем сезоне.
Как утверждает ESPN, полузащитник не сообщал «Манчестер Сити» о намерении уйти летом, и в клубе надеются, что с ним удастся продлить контракт. «Горожане» предлагают ему подписать договор сроком на год.
Немецкого игрока хотят сохранить потому, что не уверены в других хавбеках. Отмечается, что у Кэлвина Филлипса возникли проблемы в первый сезон после трансфера из «Лидса», а Бернарду Силва готов уйти, если поступит предложение от топ-команды.
За ситуацией следят «Барселона» и как минимум один итальянский клуб.
Сам футболист пока сосредоточен на успешном завершении сезона и лишь по его окончании примет решение, что делать дальше.
В текущем сезоне на счету Гюндогана 30 матчей в АПЛ и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Это только навскидку. Вполне можно понять будет
По идее Гюндоган - это одно из самых слабых мест в больших матчах.
Наоборот в Барсе от него могут ждать чего-то большого.
Вся загвоздка только в том, насколько лет.
Сити хочет продлить на 1 год с возможным продлением, а Гюндоган хочет фиксированные 2-3 сезона.
К тому же игроки, переходящие в статусе свободного агента, получают неплохой финансовый бонус.
Ну и в плане проживания, наверное, Барселона более комфортное место, чем Манчестер.