Гюндоган просит у «Барсы» контракт на 3 года. Он ближе к переходу, чем к продлению с «Ман Сити»
Илкай Гюндоган продолжает переговоры с «Барселоной».
По информации As, «Манчестер Сити» предложил полузащитнику новый контракт на один год, однако футболист ожидал большего. Он хочет подписать соглашение на несколько лет, поэтому готов рассмотреть предложения от других клубов.
«Барселона» оптимистично настроена на возможный трансфер хавбека. Над сделкой работают дядя и агент игрока Ильхан Гюндоган и Пере Гвардиола, брат главного тренера «Манчестер Сити».
Футболист просит у «Барселоны» контракт на 3 года, и в данный момент он ближе к переходу в каталонскую команду, чем к продлению соглашения с «Манчестер Сити».
В текущем сезоне АПЛ Гюндоган провел 31 матч, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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для ротации Илкай был бы норм, но сдаётся мне, что он хочет и зарплату большую, как у стартёра, и контракт на 3 года, а ему 33 уже в ближайшем сезоне