Гюндоган просит у «Барсы» контракт на 3 года. Он ближе к переходу, чем к продлению с «Ман Сити»

Илкай Гюндоган продолжает переговоры с «Барселоной».

По информации As, «Манчестер Сити» предложил полузащитнику новый контракт на один год, однако футболист ожидал большего. Он хочет подписать соглашение на несколько лет, поэтому готов рассмотреть предложения от других клубов.

« » оптимистично настроена на возможный трансфер хавбека. Над сделкой работают дядя и агент игрока Ильхан Гюндоган и Пере Гвардиола, брат главного тренера «Манчестер Сити».

Футболист просит у «Барселоны» контракт на 3 года, и в данный момент он ближе к переходу в каталонскую команду, чем к продлению соглашения с « ».

В текущем сезоне АПЛ Гюндоган провел 31 матч, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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