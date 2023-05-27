Гюндоган просит у «Барсы» контракт на 3 года. Он ближе к переходу, чем к продлению с «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган продолжает переговоры с «Барселоной».

По информации As, «Манчестер Сити» предложил полузащитнику новый контракт на один год, однако футболист ожидал большего. Он хочет подписать соглашение на несколько лет, поэтому готов рассмотреть предложения от других клубов. 

«Барселона» оптимистично настроена на возможный трансфер хавбека. Над сделкой работают дядя и агент игрока Ильхан Гюндоган и Пере Гвардиола, брат главного тренера «Манчестер Сити». 

Футболист просит у «Барселоны» контракт на 3 года, и в данный момент он ближе к переходу в каталонскую команду, чем к продлению соглашения с «Манчестер Сити». 

В текущем сезоне АПЛ Гюндоган провел 31 матч, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев

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Рэд Уайт
Ответ Syog1010
Не понимаю зачем он Барсе, и так в полузащите народу битком, разве что на место опорника, но это не совсем его позиция же
зачем нужен топовый полузащитник еще и забивной за 0 ₽?это при том что креатива в команде совсем нет
+32
-2
+30
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Руслан
Гюндоган хочет пойти на пенсию там и отдохнуть на три года, как и Азар в реале. Под конец карьеры хорошее местечко отдыхать в Испании
+27
-6
+21
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psycho
считаю, может помочь "Барселоне", надо брать
+8
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+8
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
В следующем сезоне Барса будет как минимум в полуфинале. Особенно если получится вернуть Месси, взять Гюндогана и Бернарду
От создателя летом 2022 г. «В следующем сезоне финал ЛЧ будет «Барса» - «ПСЖ», скриньте»
+7
-1
+6
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Никита Смолов
Ответ Руслан
Гюндоган хочет пойти на пенсию там и отдохнуть на три года, как и Азар в реале. Под конец карьеры хорошее местечко отдыхать в Испании
Азар как-то рановато на пенсию ушел ) он в припер вообще не подходит
+5
-1
+4
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Alexander Katschalow
Ответ
Неправда,Сити ему уже предложили 1+1,и теперь он думает над тем,чтобы продлить контракт с Сити нежели уход в Барсу
Это было аккуратно неделю назад , а не сейчас
+3
0
+3
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Syog1010
Не понимаю зачем он Барсе, и так в полузащите народу битком, разве что на место опорника, но это не совсем его позиция же
+2
-1
+1
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XavIniesta2008-2015
Ответ UnforgivenX2
в каком месте Мильнер топовый :). если бы он был топовый, Пеп бы не отпустил его много лет назад. какие-то вещи мог выполнять в более простом футболе Клоппа, но там и Вейналдум, Мане и прочие блистали, а в других клубах были на весьма среднем уровне
Милнер из Сити ушёл ещё до Пепа. У Гюндогана достаточно всех качеств, чтобы ещё 2-3 года играть в центре поля на топовом уровне, особенно, если его ротировать периодически
+1
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Abu Ibrahim
через год сольют в Истанбул. Уже пройденный путь Тураном, Пьяничем и остальными .
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MESSIya
Ответ
Неправда,Сити ему уже предложили 1+1,и теперь он думает над тем,чтобы продлить контракт с Сити нежели уход в Барсу
Читай СМИ, вчера встречались с представителями Илкая, обсуждали переход. В частности присутствовали родственники Гюндогана, брат, что ли
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WESTERN-
3года это очень много. Можно если раза в три хотя бы зарплату снизит
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Итачи Учиха
Ответ Syog1010
Не понимаю зачем он Барсе, и так в полузащите народу битком, разве что на место опорника, но это не совсем его позиция же
Френки, Гави, Педри, никакущий Кессье и зелёные Нико и Торре. В ЛЧ с такой полузащитой нечего делать
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XavIniesta2008-2015
Ответ UnforgivenX2
Зачем нужен топовый сейчас пзщ, которому скоро 33 года с контрактом на 3 года, так вопрос стои́т :)
Если Гюндоган до сих пор топ,ничто не мешает ему быть топом ещё три года. Милнер и Модрич почему-то играли в топ-клубе после 33-х и ничего. Гюндоган тоже способен на такое
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UnforgivenX2
Ответ XavIniesta2008-2015
Если Гюндоган до сих пор топ,ничто не мешает ему быть топом ещё три года. Милнер и Модрич почему-то играли в топ-клубе после 33-х и ничего. Гюндоган тоже способен на такое
в каком месте Мильнер топовый :). если бы он был топовый, Пеп бы не отпустил его много лет назад. какие-то вещи мог выполнять в более простом футболе Клоппа, но там и Вейналдум, Мане и прочие блистали, а в других клубах были на весьма среднем уровне
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Кино Музыка
Обожглись на Торресе, хотят повторить. Из списанных Пепом людей мало кто сильно играет.
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udod
Ответ Итачи Учиха
Френки, Гави, Педри, никакущий Кессье и зелёные Нико и Торре. В ЛЧ с такой полузащитой нечего делать
в том и дело, что Френки, Гави и Педри - это железная основа, причём Де Йонг нифига один опорку не потянет, а Гюндо совсем не опорник
для ротации Илкай был бы норм, но сдаётся мне, что он хочет и зарплату большую, как у стартёра, и контракт на 3 года, а ему 33 уже в ближайшем сезоне
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Мужанов Дмитрий Александрович
Барселоне он однозначно помог бы, но только одном, максимум в двух сезонах, дальше пришлось бы уговаривать его завершить карьеру или расторгнуть контракт(как в случаях с Пике, Бускетсом и Альбой) так как высокооплачиваемый игрок на лавке - это удар по бюджету.
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Josep
Будет отличным дополнением. Научит малых голы забивать, а не только навесы на Лёву ждать. И с его отношением к делу, его подготовкой, 3 года на топовом уровне он точно продержится, тем более в ЛаЛиге не силовой футбол, как в АПЛ.
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Зизуха
Ответ Руслан
Гюндоган хочет пойти на пенсию там и отдохнуть на три года, как и Азар в реале. Под конец карьеры хорошее местечко отдыхать в Испании
И выиграть наконец то Лигу Европы
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breeze1989
Ответ Vinnipukh Vinni
Да никто никого ничему не учит. Точнее, никто ничему не может научиться. В Барселоне почти 20 лет отыграли Хави, Иньеста, Месси или ещё пять лет Суарес. Если верить этой теории, то за это время такие монстры должны были появиться в команде после обучения. Кто и чему у них научился? Ничего подобного не наблюдается.
Ну так и появились же. В той Барсе на топовом уровне в пас играли все - от вратаря и защитников до крайних нападающих.
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